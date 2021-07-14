银保监会：对各类违法违规金融活动“零容忍”

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:4月29日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门约谈了腾讯、度小满金融、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等13家网络平台。
当时，金融管理部门要求，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。严控非银行支付账户向对公领域扩张，提高交易透明度，纠正不正当竞争行为。打破信息垄断，严格通过持牌征信机构依法合规开展个人征信业务等。
针对上述情况，中国银保监会在今日的国务院新闻办公室新闻发布会上回应称，银保监会对于相关工作始终坚持以下原则:
一是依法将金融活动全面纳入监管。金融业务必须持牌经营。
二是坚持公平监管和从严监管。对于同类业务、同类主体一视同仁，对各类违法违规的金融活动一如既往坚持“零容忍”。
三是坚持发展和规范并重。既要支持互联网平台企业在审慎监管的前提下守正创新、规范发展，又要坚决打破垄断，坚决维护公众利益和公平竞争的市场秩序。
银保监会称，目前，互联网平台企业正在严格对照法律法规和监管部门的要求，深入地查找问题和进行整改。下一步，银保监会将继续督促互联网平台切实履行主体责任，认真落实整改的各项要求，切实加强风险管控，增强社会责任。