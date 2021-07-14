银保监会：对各类违法违规金融活动“零容忍”

2014 年，国内首家民营银行和互联网银行—微众银行成立。发展到今天，微众银行一直坚守“让金融普惠大众”的使命，也取得了很多的成绩。微众银行积极履行社会责任，不畏困难，帮助大众和小微企业解决资金困难，为客户带来更优质便捷的金融产品。微众银行小微企业的发展离不开融资服务的支持，但小微企业资金需求普遍“短小频急”的真实特点，且存在着经营不稳定、财务管理不规范、财务信息不透明等问题，因此一直有"贷款难、贷款贵