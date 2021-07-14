闲鱼将推出首档沉浸式剧本杀 将有线上互动版本

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:今日，闲鱼官方宣布，即将推出首档实景搜证剧本杀“摸鱼校尉”。
该剧本杀将于今年淘宝造物节7月17日-7月25日期间，在上海国家会展中心正式开本。针对不能前往现场体验剧本杀的用户，闲鱼APP还将推出线上互动版本。
值得一提的是，闲鱼指数显示，4月，闲鱼上以倒闭了”为理由转卖剧本、道具、门店桌椅等的数量较上月增加了110%。
当时闲鱼提醒，风口致富机会大，但落败概率也不小，追风创业尤需谨慎。
站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:今日，闲鱼官方宣布，即将推出首档实景搜证剧本杀“摸鱼校尉”。
该剧本杀将于今年淘宝造物节7月17日-7月25日期间，在上海国家会展中心正式开本。针对不能前往现场体验剧本杀的用户，闲鱼APP还将推出线上互动版本。
值得一提的是，闲鱼指数显示，4月，闲鱼上以倒闭了”为理由转卖剧本、道具、门店桌椅等的数量较上月增加了110%。
当时闲鱼提醒，风口致富机会大，但落败概率也不小，追风创业尤需谨慎。
2016年，《明星大侦探第一季》在芒果tv上线，拿下了9.3的豆瓣评分。自此，该节目便成为芒果TV的王牌综艺，并且越战越勇，六季播放量超250亿，也成功让这个起源于欧美的游戏——“谋杀之谜”（国内又名剧本杀）在国内名声鹊起。
上世纪的美国淘金热里，赚钱的不是挖黄金的，而是卖铁锹的。同样的故事正在风口上的剧本杀上演。冯小涵的剧本杀店刚开一个月，接待了90车（90组）玩家，500多人光顾，月流水6万多，刨除员工工资、买剧本、做推广的钱，亏了3万。如果加上一年房租和装修投入的费用，她一共搭进去了83万，回本遥遥无期。
如果你问当前年轻人线下娱乐的新方式是什么?那剧本杀一定是其中之一。如果你问2020年至今线下最火爆的创业项目是什么?那剧本杀也必有一席。如果你问2021创业闭坑指南中，除了奶茶店、花店、咖啡店以外还有什么?那剧本杀店也是大坑。
今天下午索尼哥伦比亚电影公司发布声明，表示从未在中国地区，将《生化危机》授权给任何公司和个人，进行任何形式的剧本杀合作。
据中国电影报报道，深圳剧核力文化传播有限公司、深圳有影传媒有限公司共同发布致歉函，就未获得索尼影业官方授权的《生化危机》IP剧本杀现身市面一事，两家公司索尼哥伦比亚电影公司公开道歉，并解释事情原委，称被中间人所骗。
最近，我的姐妹突然发给我一个飞猪的链接，说要去沙漠里追毛不易，并且极力拉我陪她一起去玩（追爱豆）:在我的印象里，“造节”这种事一般都是电商公司、传媒公司组织的，什么时候旅游平台也开始搞这事了?
不知不觉间安卓陷入了一个关于后台的怪圈：一边各大厂商陆续推出了12G RAM的手机，另一边你刚刚放到后台的下载任务没有如预期那样后台挂机下载，打开微信发现还得陪启动画面的孤独小人共赏蓝色星球。于是一个耳熟能详的句子开始在我们脑海中成型我的后台又被杀了。6月15日消息，据SamMobile报道，谷歌正邀请第三方应用开发者提供反馈，想知道哪些手机品牌机型杀后台严重，以便谷歌进行更加深入的调查。SamMobile称部分手机品牌机型
过去一年，跨境电商实火。2020年，从亚马逊走出来的智能充电品牌Anker在创业板上市，目前市值超过680亿人民币;而尚未上市的快时尚跨境电商品牌SheIn，在2020年初完成E轮融资时，估值已高达150亿美元;就连一度传出要被阿里巴巴收购的敦煌网，业绩也扭亏为盈，于近日向港交所主板递交了上市申请......
7月2日，随着理想汽车公布其6月交付数据，至此，造车新势力5企业，蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑均已公布2021年6月交付量。从整体来看，各品牌在6月的表现可用高歌猛进来形容。6月，国内新能源汽车市场整体延续了高增长的态势。在这一背景下，造车新势力亦取得了不错的业绩。”有行业分析人士表示。从排名来看，蔚来突破8000台大关，6月累计交付8083辆，同比增长116.1%，环比增长20.4%；1-6月蔚来累计交付41956辆，达到去年全年交?
7月2日消息，在最新一期火绒安全周报中，官方通报了一款Windows恶意软件。匪夷所思的地方在于，火绒称，名为Netfilter的Windows第三方驱动程序内藏rootkit恶意软件，然而该驱动居然拿到了微软签名认证，还添加到Windows Defender，并已与安全公司共享签名。目前尚不清楚，rootkit是如何通过微软证书签名过程的，微软表示正在调查中。火绒表示，该恶意驱动针对的是游戏玩家，用户需要在PC上获得管理员级别的访问权限才能安装该驱动?
最近几个月来，国内对比特币挖矿及交易的态度已经明确了，四川等挖矿主产地已经直接断电封杀，不少矿工开始转移到美国去挖矿，然而超高的电力消耗让美国当地居民也受影响了，电价激增40%。据报道，美国纽约州北部小镇普拉茨堡最近涌来一批海外矿工，当地只有1.9万人口，电费比较便宜。然而挖矿的矿机电力消耗太高，导致小镇的电力配额很快就用完了，电价因此上涨了30%-40%，这让当地居民苦不堪言。为此当地部门已经开始制定针对性?
对于IE浏览器，微软已经在Windows 11中做出了最后的决定，那就是彻底封杀。在一份技术支持文档中，微软详细披露了系统底层的诸多调整：早该入土的IE浏览器，将在Windows 11中被彻底禁用。与此同时，Microsoft Edge将成为新系统的默认浏览器。由于内置了IE兼容模式，所以新版Edge能够无缝替换IE 。其次，微软表示Cortana智能助理将不再固定于任务栏上、或首次启动体验界面。考虑到该公司的中心已经有所转移，我们对Windows 11中的这
上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大远超市场预期。
过去的两三个月中，从内蒙到四川再到云南，国内多个省市都已经开始封杀比特币挖矿，国内挖矿产出占了全球的三分之二以上，这波打压也影响了比特币价格，目前最新价是3.4万美元，而5月高峰可达6.5万美元。全球最大的矿场关闭是否就会导致比特币衰落下去？现在判断还为时过早，实际上由于比特币挖矿被封杀，剩下的矿工其实并没有受到多大影响，反而更受益了，因为随着比特币算法的调整，现在挖矿的产出更高了。中本聪设计比特币的思?
继斩获 2020 国际CMF设计奖后，VIDAA电视V3F系列再次斩获具有“产品设计界奥斯卡”之称的德国IF设计奖：在 2021 年德国iF设计奖(iF DESIGN AWARD2021)的评选中，VIDAA电视V3F系列凭借出色的外观设计，从来自 52 个国家的近万件参赛作品中脱颖而出，斩获德国IF设计奖，在新产品设计上再次受到国际的权威认证。作为海信旗下的独立子品牌，VIDAA一直以来专注于年轻人的市场，以高颜值的外观设计、高“研”值的黑科技服务，看见年轻人?
近日，上海游族信息技术有限公司因发布虚假广告被罚款44万元，并责令停止发布。处罚单位为上海市嘉定区市场监督管理局，决定文书号为沪市监嘉处〔2021〕142021000261号。
尽管Windows 11和Windows 10有着千丝万缕的联系，但微软总是想办法希望把两者区分开来。最直观的，开机后，Win11有着全新的开始菜单、设置、任务栏、桌面小组件等。此前，有尝鲜Win11的用户因为不习惯新的开始菜单包括在任务栏居中的按钮，寻找到了在Win11下强行还原Win10开始菜单的办法。简单来说就是进入注册表编辑器，定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced，右键新建DWORD (32
2021 上半年最火爆的家电销售节日618 已迎来正日子。国内外所有家电厂商都拼尽全力释放出了自己的福利优惠，以吸引更多的消费者。这自然让家电竞争空前激烈。有多激烈呢？ 让我们来看看目前市场上最能反映国内外家电厂商激烈竞争和综合实力的榜单——京东618 家电销售排行榜。看到6 月18 日0:00-10:00 这10 个小时的销售榜单，大家是不是也跟我有了同样的感觉，那就是：美的大意失荆州了。 估计这个国内家电第一股也没想到6 月18
昨日晚间，二手交易平台闲鱼举办了“潮有引力”计划发布会，现场宣布首次上线潮流频道“闲鱼潮社”，面向全球招募1000位潮流经纪人入驻，共探年轻用户个性化的潮流新消费需求。
作为全球70%的比特币挖矿算力来源，中国最近对比特币挖矿及交易再次严打，导致比特币价格暴跌，市场形势也面临调整。受此影响，最大的矿机芯片厂商比特大陆据说也开始砍单，台积电5nm工艺也受到了影响。比特大陆是全球最大的矿机芯片，对先进工艺需求很高，因此上一波比特币挖矿潮中，比特大陆一度成为台积电的TOP5客户之一，率先使用了先进的16nm、10nm及7nm芯片，近年来虽然有所下滑，但依然是台积电10大客户之一。比特大陆最新?
今日下午，小米集团发布公告称，董事长兼执行董事雷军已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股本公司B类股份。其中向小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公..
日前，中国企业直播头部服务商微赞首次开放推出了企业用户可免费使用图片直播的政策，注册微赞直播并通过企业认证后即可免费使用图片直播，开放边..
“我每天都在 不停地思考很多事情 可是又总结不好到底 思考了什么……”“穿着 八块半的夹角拖鞋在 伊丽莎白大街上走 觉得自己好像出现在某个不..
布局区块链安全领域，欧科云链一直在加码，不仅提供技术支持助警办案，还联合高校、行业专家通过线上、线下面向一线民警提供专业技术培训，提高侦..
由中国环境保护产业协会主办的第十九届中国国际环保展览会已于2021 年7 月15 日完美落幕，此次展会以“凝心聚力‘十四五’产业发展新征程”为主题..
7月16日20:00，先锋NFT艺术厂牌業YeahDAO将联合Mynft推出首场“業YeahDAO厂牌Cypher ”NFT主题拍卖会。据悉，本次拍卖的展品将涵盖组图、视频等多..
7 月13 日，2021 第九届“东升杯”国际创业大赛宣布与快手达成独家短视频合作。该活动由北京市人力资源和社会保障局、北京市科学技术委员会、中关..
在今年早些时候推出了 OnePlus Band 之后，消息人士 Ishan Agarwal 又透露，该公司似乎正在为这款健身追踪器打造所谓的“史蒂文·哈灵顿”（Steve..
红衣教主周鸿祎经常语出惊人，这位360公司董事长关于“每台电脑都有360"说法更是上了微博热搜。据悉，周鸿祎日前接受采访称，因为每台电脑上都有3..
今天上午，在国新办举行新闻发布会上，针对有记者提到近期滴滴出行App下架等针对App治理的问题，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵..
苹果早在2014年的iPhone 6开始，就为手机标配了NFC功能，但是一直以来都仅支持系统内部调用，仅能实现系统自带的刷卡等功能。造成这个状况的主要原..
7 月15 日，创维在深圳隆重发布全场景智控系统新产品。此次发布会，创维隆重推出精心打造的全场景智控系统新产品，这是集诸多新技术于一体的换代产..
鲸鱼外教培优成立于2012，曾改名是鲸鱼小班，是国内首家同伴式青少儿在线英语学习平台，鲸鱼外教培优的课程一共分为四个阶段，分别是：零基础、启..
很多妈妈都有这样的疑问，宝宝这么小，皮肤功能发育还不健全，应该选择什么样的洗护用品呢?宝宝的皮肤相当敏感，尤其是头皮，很容易被洗护用品中..
久趣英语怎么样？我听说费用很便宜。不知道有没有人学过？如今，同伴教育似乎很受欢迎。有些家长可能担心孩子一个人学英语，很容易感到无聊，所以..
Realme计划在7月21日推出GT5G机型的主版。不过，似乎会有不止一款主版手机在发布时加入"Explorer主版"的香草变种。据说，这款Explorer型号还搭载骁..
当下提升充电速度最佳的方法，就是提升充电的功率。而特斯拉的V3超级充电桩，最大充电功率可达250kW，为市场上功率最高的之一。不过为了更进一步缩..
微信iOS 8.0.8正式版刚发布了两天，还没登陆安卓，iOS 8.0.9正式版就来了！新版延续了微信一贯的优良传统”，更新日志简单无比，上个版本加入了那..
匿名者（Anonymous）组织刚刚在一段视频中宣布，它们将推出一款基于 DeFi 协议的全新加密货币。尽管加密货币的价格经常出现巨大的波动，但所谓的“..
据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉CEO埃隆·马斯克发布推文称，该公司将增加其超级充电网络的功率输出。..