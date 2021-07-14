闲鱼将推出首档沉浸式剧本杀 将有线上互动版本

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 闲鱼最新资讯 > 正文

闲鱼将推出首档沉浸式剧本杀 将有线上互动版本

2021-07-14 16:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:今日，闲鱼官方宣布，即将推出首档实景搜证剧本杀“摸鱼校尉”。

该剧本杀将于今年淘宝造物节7月17日-7月25日期间，在上海国家会展中心正式开本。针对不能前往现场体验剧本杀的用户，闲鱼APP还将推出线上互动版本。

image.png

值得一提的是，闲鱼指数显示，4月，闲鱼上以倒闭了”为理由转卖剧本、道具、门店桌椅等的数量较上月增加了110%。

当时闲鱼提醒，风口致富机会大，但落败概率也不小，追风创业尤需谨慎。

image.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 剧本剧本困局

    2016年，《明星大侦探第一季》在芒果tv上线，拿下了9.3的豆瓣评分。自此，该节目便成为芒果TV的王牌综艺，并且越战越勇，六季播放量超250亿，也成功让这个起源于欧美的游戏——“谋杀之谜”（国内又名剧本杀）在国内名声鹊起。

    剧本杀 剧本杀APP 社交平台

  • 剧本老板亏惨了，但这些人月入百万

    上世纪的美国淘金热里，赚钱的不是挖黄金的，而是卖铁锹的。同样的故事正在风口上的剧本杀上演。冯小涵的剧本杀店刚开一个月，接待了90车（90组）玩家，500多人光顾，月流水6万多，刨除员工工资、买剧本、做推广的钱，亏了3万。如果加上一年房租和装修投入的费用，她一共搭进去了83万，回本遥遥无期。

    剧本杀 推广 创业

  • 开一家剧本店，能赚多少钱？

    如果你问当前年轻人线下娱乐的新方式是什么?那剧本杀一定是其中之一。如果你问2020年至今线下最火爆的创业项目是什么?那剧本杀也必有一席。如果你问2021创业闭坑指南中，除了奶茶店、花店、咖啡店以外还有什么?那剧本杀店也是大坑。

    剧本杀 创业项目 社交

  • 索尼影视辟谣生化危机剧本 从未授权给任何公司个人

    今天下午索尼哥伦比亚电影公司发布声明，表示从未在中国地区，将《生化危机》授权给任何公司和个人，进行任何形式的剧本杀合作。

    索尼影视 生化危机 剧本杀

  • 未授权《生化危机》剧本公司向索尼道歉：被中间人所骗

    据中国电影报报道，深圳剧核力文化传播有限公司、深圳有影传媒有限公司共同发布致歉函，就未获得索尼影业官方授权的《生化危机》IP剧本杀现身市面一事，两家公司索尼哥伦比亚电影公司公开道歉，并解释事情原委，称被中间人所骗。

    剧本杀 索尼 生化危机

  • 沙漠音乐节、古镇剧本……这个App上的00后玩得有多野？

    最近，我的姐妹突然发给我一个飞猪的链接，说要去沙漠里追毛不易，并且极力拉我陪她一起去玩（追爱豆）:在我的印象里，“造节”这种事一般都是电商公司、传媒公司组织的，什么时候旅游平台也开始搞这事了?

    剧本杀 音乐节 飞猪

  • 安卓后台严重系手机厂商所为 与谷歌无关

    不知不觉间安卓陷入了一个关于后台的怪圈：一边各大厂商陆续推出了12G RAM的手机，另一边你刚刚放到后台的下载任务没有如预期那样后台挂机下载，打开微信发现还得陪启动画面的孤独小人共赏蓝色星球。于是一个耳熟能详的句子开始在我们脑海中成型我的后台又被杀了。6月15日消息，据SamMobile报道，谷歌正邀请第三方应用开发者提供反馈，想知道哪些手机品牌机型杀后台严重，以便谷歌进行更加深入的调查。SamMobile称部分手机品牌机型

    谷歌 微信

  • 出海电商大地震：风口、封、转机

    过去一年，跨境电商实火。2020年，从亚马逊走出来的智能充电品牌Anker在创业板上市，目前市值超过680亿人民币;而尚未上市的快时尚跨境电商品牌SheIn，在2020年初完成E轮融资时，估值已高达150亿美元;就连一度传出要被阿里巴巴收购的敦煌网，业绩也扭亏为盈，于近日向港交所主板递交了上市申请......

    跨境电商 亚马逊 速卖通

  • 理想小鹏彻底疯！6月造车新势力销量出炉：第1太无解

    7月2日，随着理想汽车公布其6月交付数据，至此，造车新势力5企业，蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑均已公布2021年6月交付量。从整体来看，各品牌在6月的表现可用高歌猛进来形容。6月，国内新能源汽车市场整体延续了高增长的态势。在这一背景下，造车新势力亦取得了不错的业绩。”有行业分析人士表示。从排名来看，蔚来突破8000台大关，6月累计交付8083辆，同比增长116.1%，环比增长20.4%；1-6月蔚来累计交付41956辆，达到去年全年交?

    小鹏 蔚来 理想

  • 微软误将恶意软件列入白名单还颁了“免死金牌”：火绒痛

    7月2日消息，在最新一期火绒安全周报中，官方通报了一款Windows恶意软件。匪夷所思的地方在于，火绒称，名为Netfilter的Windows第三方驱动程序内藏rootkit恶意软件，然而该驱动居然拿到了微软签名认证，还添加到Windows Defender，并已与安全公司共享签名。目前尚不清楚，rootkit是如何通过微软证书签名过程的，微软表示正在调查中。火绒表示，该恶意驱动针对的是游戏玩家，用户需要在PC上获得管理员级别的访问权限才能安装该驱动?

    微软 恶意软件 游戏

  • 国内封比特币挖矿 矿工转往美国：当地居民电价飙升40%

    最近几个月来，国内对比特币挖矿及交易的态度已经明确了，四川等挖矿主产地已经直接断电封杀，不少矿工开始转移到美国去挖矿，然而超高的电力消耗让美国当地居民也受影响了，电价激增40%。据报道，美国纽约州北部小镇普拉茨堡最近涌来一批海外矿工，当地只有1.9万人口，电费比较便宜。然而挖矿的矿机电力消耗太高，导致小镇的电力配额很快就用完了，电价因此上涨了30%-40%，这让当地居民苦不堪言。为此当地部门已经开始制定针对性?

    虚拟货币 理想 比特币

  • 微软确认：Windows 11彻底封IE浏览器 任务栏不许随意移动

    对于IE浏览器，微软已经在Windows 11中做出了最后的决定，那就是彻底封杀。在一份技术支持文档中，微软详细披露了系统底层的诸多调整：早该入土的IE浏览器，将在Windows 11中被彻底禁用。与此同时，Microsoft Edge将成为新系统的默认浏览器。由于内置了IE兼容模式，所以新版Edge能够无缝替换IE 。其次，微软表示Cortana智能助理将不再固定于任务栏上、或首次启动体验界面。考虑到该公司的中心已经有所转移，我们对Windows 11中的这

    微软

  • 这波又疯了! 特斯拉Model Y狂降10万订单已排至9月

    上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大远超市场预期。

    特斯拉 ModelY 电动汽车

  • 比特币挖矿被封 矿工们更高兴了：利润大涨35%

    过去的两三个月中，从内蒙到四川再到云南，国内多个省市都已经开始封杀比特币挖矿，国内挖矿产出占了全球的三分之二以上，这波打压也影响了比特币价格，目前最新价是3.4万美元，而5月高峰可达6.5万美元。全球最大的矿场关闭是否就会导致比特币衰落下去？现在判断还为时过早，实际上由于比特币挖矿被封杀，剩下的矿工其实并没有受到多大影响，反而更受益了，因为随着比特币算法的调整，现在挖矿的产出更高了。中本聪设计比特币的思?

    比特币 算法 显卡

  • 先后斩获国际CMF奖、德国IF设计奖 VIDAA电视V3F“疯了”

    继斩获 2020 国际CMF设计奖后，VIDAA电视V3F系列再次斩获具有“产品设计界奥斯卡”之称的德国IF设计奖：在 2021 年德国iF设计奖(iF DESIGN AWARD2021)的评选中，VIDAA电视V3F系列凭借出色的外观设计，从来自 52 个国家的近万件参赛作品中脱颖而出，斩获德国IF设计奖，在新产品设计上再次受到国际的权威认证。作为海信旗下的独立子品牌，VIDAA一直以来专注于年轻人的市场，以高颜值的外观设计、高“研”值的黑科技服务，看见年轻人?

    德国IF设计奖

  • 游族发布虚假广告被罚44万元 创始人曾因内斗被毒

    近日，上海游族信息技术有限公司因发布虚假广告被罚款44万元，并责令停止发布。处罚单位为上海市嘉定区市场监督管理局，决定文书号为沪市监嘉处〔2021〕142021000261号。

    游族 广告

  • Win11新版发布：通过注册表改为Win10开始菜单的办法已被封

    尽管Windows 11和Windows 10有着千丝万缕的联系，但微软总是想办法希望把两者区分开来。最直观的，开机后，Win11有着全新的开始菜单、设置、任务栏、桌面小组件等。此前，有尝鲜Win11的用户因为不习惯新的开始菜单包括在任务栏居中的按钮，寻找到了在Win11下强行还原Win10开始菜单的办法。简单来说就是进入注册表编辑器，定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced，右键新建DWORD (32

    微软

  • 618排行榜：美的失冠军格力反超，西门子代表外资上演三国

    2021 上半年最火爆的家电销售节日618 已迎来正日子。国内外所有家电厂商都拼尽全力释放出了自己的福利优惠，以吸引更多的消费者。这自然让家电竞争空前激烈。有多激烈呢？ 让我们来看看目前市场上最能反映国内外家电厂商激烈竞争和综合实力的榜单——京东618 家电销售排行榜。看到6 月18 日0:00-10:00 这10 个小时的销售榜单，大家是不是也跟我有了同样的感觉，那就是：美的大意失荆州了。 估计这个国内家电第一股也没想到6 月18

    美的

  • 闲鱼首次上线潮流频道“闲鱼潮社” 招募1000位潮流经纪人

    ​昨日晚间，二手交易平台闲鱼举办了“潮有引力”计划发布会，现场宣布首次上线潮流频道“闲鱼潮社”，面向全球招募1000位潮流经纪人入驻，共探年轻用户个性化的潮流新消费需求。

    闲鱼 闲鱼社区 闲鱼市场

  • 比特币挖矿被封 台积电5nm矿机芯片遭砍单：少赚3亿美元

    作为全球70%的比特币挖矿算力来源，中国最近对比特币挖矿及交易再次严打，导致比特币价格暴跌，市场形势也面临调整。受此影响，最大的矿机芯片厂商比特大陆据说也开始砍单，台积电5nm工艺也受到了影响。比特大陆是全球最大的矿机芯片，对先进工艺需求很高，因此上一波比特币挖矿潮中，比特大陆一度成为台积电的TOP5客户之一，率先使用了先进的16nm、10nm及7nm芯片，近年来虽然有所下滑，但依然是台积电10大客户之一。比特大陆最新?

    台积电 比特币 比特大陆
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM