闲鱼将推出首档沉浸式剧本杀 将有线上互动版本

2021 上半年最火爆的家电销售节日618 已迎来正日子。国内外所有家电厂商都拼尽全力释放出了自己的福利优惠，以吸引更多的消费者。这自然让家电竞争空前激烈。有多激烈呢？ 让我们来看看目前市场上最能反映国内外家电厂商激烈竞争和综合实力的榜单——京东618 家电销售排行榜。看到6 月18 日0:00-10:00 这10 个小时的销售榜单，大家是不是也跟我有了同样的感觉，那就是：美的大意失荆州了。 估计这个国内家电第一股也没想到6 月18