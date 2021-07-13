工信部：任何组织或个人不得利用漏洞从事危害网络安全的活动

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:今日，工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部联合印发网络产品安全漏洞管理规定的通知，自2021年9月1日起施行。

通知规定，任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动，不得非法收集、出售、发布网络产品安全漏洞信息;明知他人利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。网络产品提供者、网络运营者和网络产品安全漏洞收集平台应当建立健全网络产品安全漏洞信息接收渠道并保持畅通，留存网络产品安全漏洞信息接收日志不少于6个月。

此外，从事网络产品安全漏洞发现、收集的组织或者个人通过网络平台、媒体、会议、竞赛等方式向社会发布网络产品安全漏洞信息的，应当遵循必要、真实、客观以及有利于防范网络安全风险的原则，并遵守以下规定: