抖音永久封禁吨姐帐号 因策划摆拍“占车位被堵”内容

微软的 Windows 11 发布会将会在今晚 23 点正式开幕，本站也将会带来全程的图文直播。在倒计时开幕还有 1 天的时候，微软官方 Windows 账号再次放出预热推文，在提醒用户设置日历项来观看本场活动之外，还通过短视频的形式汇总了系统预告。此前微软已经放出了两段预热短视频，第一个预告是关于声音的，第二个预告是关于视觉的，而现在第三个预告则是关于触控的。现在的标语是Feels whats next for Windows。虽然从偷跑的 Windows 1