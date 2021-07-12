抖音永久封禁吨姐帐号 因策划摆拍“占车位被堵”内容

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抖音永久封禁吨姐帐号 因策划摆拍“占车位被堵”内容

2021-07-12 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今日，针对用户“吨姐”策划摆拍“宝马占路虎车位被堵”一事，抖音方面表示，已于7月9日对相关视频内容进行处理，控制扩散。

抖音

抖音称，该内容恶意博取流量关注，造成了不良社会影响。相关视频内容，系用户为博取眼球编造发布，属于恶意博取流量虚假摆拍内容，根据平台规范，抖音安全中心已永久封禁相关帐号。

同时，抖音强调，将继续不遗余力地打击此类不良行为，如发现平台上的作弊、违规帐号及内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱:jubao@douyin.com 。

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