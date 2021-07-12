抖音永久封禁吨姐帐号 因策划摆拍“占车位被堵”内容

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今日，针对用户“吨姐”策划摆拍“宝马占路虎车位被堵”一事，抖音方面表示，已于7月9日对相关视频内容进行处理，控制扩散。
抖音称，该内容恶意博取流量关注，造成了不良社会影响。相关视频内容，系用户为博取眼球编造发布，属于恶意博取流量虚假摆拍内容，根据平台规范，抖音安全中心已永久封禁相关帐号。
同时，抖音强调，将继续不遗余力地打击此类不良行为，如发现平台上的作弊、违规帐号及内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱:jubao@douyin.com 。
站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今日，针对用户“吨姐”策划摆拍“宝马占路虎车位被堵”一事，抖音方面表示，已于7月9日对相关视频内容进行处理，控制扩散。
抖音称，该内容恶意博取流量关注，造成了不良社会影响。相关视频内容，系用户为博取眼球编造发布，属于恶意博取流量虚假摆拍内容，根据平台规范，抖音安全中心已永久封禁相关帐号。
同时，抖音强调，将继续不遗余力地打击此类不良行为，如发现平台上的作弊、违规帐号及内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱:jubao@douyin.com 。
2021年短视频IP领域再次火爆起来，许多人都想在快手、抖音以及视频号上创建自己的IP，发内容、做变现。于是花钱去学了各种课程，买了各种拍摄工具，接连拍了几十个视频，但是粉丝和视频播放量一直都没有特别大的变化。
6月15日快手真心夜舞台上，李宇春、黄子韬、任嘉伦、张哲瀚、景甜、INTO1等当红艺人，蔡明、岳云鹏等喜剧巨星跨圈层集结，推动现场花西子、良品铺子等五大直播间GMV增长13倍。
近日，“字节系”抖音、今日头条、西瓜视频同时宣布成为2021美洲杯新媒体合作伙伴，获得全部比赛直播版权，同时获得赛事的二次创作权益。而这次合作，被视为字节短视频们在体育赛事领域对快手的一次反击。
长视频与短视频平台之间“互看两相厌”的面纱，在一场场口诛笔伐之后终究被彻底掀开，显露在大众面前的是什么?
短视频风口下，越来越多的红人涌入短视频行业，短视频红人规模不断扩大。在这样的背景下，越来越多的优质红人涌现出来，当然，也有一部分优质红人被淹没在了短视频海洋中。
短视频风口下，越来越多的红人涌入短视频行业，短视频红人规模不断扩大。在这样的背景下，越来越多的优质红人涌现出来，当然，也有一部分优质红人被淹没在了短视频海洋中。
昨日，腾讯看点发布《腾讯看点在线阅读与短视频广告营销效果报告》称，QQ浏览器“免费小说”频道中，25岁至35岁的读者最多，占比达到36.14%。生活在一线城市的读者阅读习惯最高，占比32.89%。
微软的 Windows 11 发布会将会在今晚 23 点正式开幕，本站也将会带来全程的图文直播。在倒计时开幕还有 1 天的时候，微软官方 Windows 账号再次放出预热推文，在提醒用户设置日历项来观看本场活动之外，还通过短视频的形式汇总了系统预告。此前微软已经放出了两段预热短视频，第一个预告是关于声音的，第二个预告是关于视觉的，而现在第三个预告则是关于触控的。现在的标语是Feels whats next for Windows。虽然从偷跑的 Windows 1
天眼查APP显示，7月19日，上海新创华文化发展有限公司诉王尼玛恶搞奥特曼一案将开庭。据悉，上海新创华文化发展有限公司为“奥特曼系列”“名侦探柯南”等知名IP在中国大陆地区的版权总代理商。
前段时间，网易云音乐向港交所递交招股书之后引发了业内的热议，对于网易上市之后的股价走势，业内探讨的并不多，因为对于网易来说，在腾讯音乐版权壁垒如此强势的当下，如何不成为下一个虾米，活下去，才是第一要务。
前有李佳琦卖美妆打造上亿成交，后有二手玫瑰梁龙卖口红成女性爆款，本以为此类“反串型”短视频直播足以惊爆眼球，没想到现如今竟还有大胸美女通过短视频卖男装成潮流，让人直呼“城会玩”。
日前，中国网络视听节目服务协会发布了《2021中国网络视听发展研究报告》，同时，上海国际电影电视节上发布了《中国网络视频精品研究报告》，两份报告展示了一些关于互联网视频领域的基础数据。《报告》显示，截至2020年12月，中国网络视听用户规模达9.4亿，较2020年6月增长4321万。这9.4亿视听用户中约有8.73亿短视频用户，这些用户日均投入时间超过2小时。截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过
6 月 23 日，中央广播电视总台与快手在北京举办 2020 东京奥运会及 2022 北京冬奥会赛事转播短视频战略合作发布会，中央广播电视总台编务会议成员、总经理室总经理 彭健明，中央广播电视总台体育青少节目中心主任、文艺节目中心召集人 曹毅，中央广播电视总台总经理室常务副召集人 任学安，与快手科技CEO宿华，快手科技高级副总裁严强，快手科技副总裁陈思诺将共同出席此次发布会。 在东京奥运会与北京冬奥会期间，作为行业领先的
近几年，短视频异军突起，已经成为了互联网最大的流量池。从传统的“双微”到如今的“双微一抖”，不难看出短视频已经成为如今大众娱乐的重要方式。QuestMobile数据显示，每10 名移动互联网用户就有4 人使用短视频，其使用时长已占据移动互联网整体时长的7.5%。据研究数据表明，大脑处理可视化内容的速度要比纯文字快60000 多倍，相较于传统的文字内容，视频广告往往更能吸引用户注意，且通常在1 分钟以内的短视频，更能够满足用户
7 月 8 日，快手与许昌市建安区人民政府、建安区商务局达成合作共识，并共同举办了“青丝随心，美丽加持——快手许昌发制品直播基地揭幕仪式暨快手X许昌美发节收官盛典”。许昌市商务局局长颜富营、商务局副局长冀战伟、快手科技副总编辑倪超、许昌市发制品协会秘书长王喜祥，以及许昌本地发制品企业代表等出席了该活动。双方表示，未来大家将发挥各自优势、相互赋能，一起助力商家培育孵化，助力本地企业跨越升级，打响“许昌造?
日前， 快手磁力聚星公布了第八期对于非合规商业内容的处罚通知，已累计4200多个用户被罚。快手表示，自快手磁力聚星平台发布私单管控公告以来，已累计查实、处罚违规达人4261人次。
从爱优腾针对“影视二创”未经授权问题联合发表声明，到三家再次联合谴责B站《老友记》侵权行为，再到最近的腾讯副总裁的“猪食论”，这些争议都是围绕着一个关键词:版权。在我们近期的文章《长短互呛，中视频在突围》中，对于这几次事件也进行了详细的论述。
伴随着新版 Microsoft Store 添加对 Android 应用的支持，未来你可以在 Windows 11 系统上运行 Android 端的 TikTok 应用程序。不过面向 Windows 10 用户，字节跳动公司今天在现有微软商城上架了 TikTok 应用程序。和 Instagram、Twitter 等已经上架的应用程序，新款 TikTok 本质上也是网页版，而不是从头开始创建的独特应用程序。但外媒实测后发现实际体验还是不错的。和预期一样，用户可以在 TikTok 应用中浏览“For You”和“Fo
头部平台不但在国内打得难分难解，甚至把战火烧到了海外，快手为海外扩张准备了10亿美元预算，TikTok 也宣称在新兴市场巴西的投放预算不设上限，一时硝烟弥漫……巨头近身肉博背后，不仅说明短视频已成为海内外的最大流量阵地，更从侧面展示了中国出海企业在此阵地的强大存在感。
6月25日，中共中央宣传部举行“我把丰收献给党”中外记者见面会，邀请5位来自农业农村领域的党员代表与中外记者见面交流，结合自身实践诠释“三农”工作者的初心。其中，在快手拥有百万粉丝的“牛书记”吴云波分享了自己在疫情期间通过快手短视频直播带货，解决了当地牧民牛肉滞销问题，带领村民致富的故事，并现场表演了一段“直播带货”，引发广泛讨论。图:吴云波在中共中央宣传部举行“我把丰收献给党”中外记者见面会吴云波表?
由于LCD面板从去年下半年开始涨价，国内面板行业的公司的业绩也因此大涨。昨晚京东方发布上半年业绩预告，归母净利125.00亿元-127.00亿元，同比增..
在2021中国互联网大会上，工信部部长刘烈宏称，中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络。目前，我国5G基站相当于全球其他地区综合的2倍，..
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者..
漫威新片《黑寡妇》已经在中国香港、北美等地上映，并且登陆了Disney+在线流媒体平台。有国外细心影迷发现，片中有一个小彩蛋”，大约在影片开场不..
不久前，一篇讲述女主播短时间内获得千万元打赏的文章在网络热传。文章提到，该女主播几年来共直播600多场，累计获得虚拟礼物折合人民币达3000万元..
近日，因IPTV开机广告无法关闭，上海电信被上海消保委约谈。7月14日消息，上海市消保委微信公众号显示，上海移动、上海电信IPTV（交互式网络电视）..
7月14日消息，黑鲨科技CEO罗语周发文表示，黑鲨4 Pro即将开放销售。罗语周指出，三个半月，半导体各种缺货，历经无比艰辛，黑鲨4 Pro终于要开放销..
在5G网络部署上，现在我国建设的5G基站就相当于全球其他地区综合的2倍，现在国内建成91.6万5G基站，占全球的70%。据报道，来自2021（第二十届）中..
7月13日，天际汽车宣布旗下第二款量产车天际ME5正式上市，新车定位低于ME7，是一款紧凑型SUV，共推出两款车型，售价区间14.99-15.99万元。ME5由前..
英国的BT公司将在2028年前把700MHz的5G直接覆盖到全国90%的地方，而人口较少的偏远地区将用无人机 "按需"提供5G服务。在监管机构Ofcom拍卖700Mhz和..
今日，微信iOS端迎来8.0.8版本重大更新。虽然官方在更新说明中依然是解决了一些已知问题”，但实际上却新增了众多实用功能。据了解，在微信iOS 8...
凤凰网科技讯 7月14日消息，继与中环股份完成合计10.3亿元的股票回购计划（用于股权激励）后，TCL科技发布2021年上半年业绩预增公告，预计实现净利..
6月24日，微软发布了最新的Win11系统，今年秋季发布正式版，年底的购物季会有一波升级潮。此外，微软公布的Win11最低硬件要求虽然只比Win10要求高..
为了进一步增强产品实力、打消消费者对续航里程的焦虑，各个车企、电池供应商也是积极投身电池技术的研发，提升电池能量密度从而提高纯电动车型的..
今年初，荣耀发布了新款MagicBook 14/15笔记本，升级Intel Tiger Lake-U 11代低压版酷睿，包括i5-1135G7、i7-1165G7，并搭配MX450独立显卡，价格4..
一款Redmi 10已经通过FCC认证，型号为21061119AG，文件显示，这是一款双SIM卡的4G手机，运行MIUI 12.5，推出时将包含三个版本，分别是4/64GB、6/1..
7月14日晚，荣耀正式发布了MagicBook 14/15 2021款的锐龙版本，性价比更加突出。MagicBook 14/15 2021锐龙版可选8核心16线程的锐龙7 5700U、6核心..
今日有消息人士称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫；双方都在分别制定放松..
7月14日，荣耀正式发布了荣耀MagicBook 14锐龙版，搭载最新一代锐龙处理器锐龙7 5700U，售价4199元起。新一代锐龙不但相较于上一代在频率方面有所..
“李子柒”正在谋划新一轮跃进。最近，网红李子柒及新消费品牌李子柒背后的操盘手微念品牌（下称“微念”）官宣完成新一轮融资，字节跳动入局。..