实在太耗电！乌克兰捣毁最大非法加密货币矿场

7月8日，乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼察市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。
据称，该矿场位于当地一家能源公司的一个前仓库建筑，窃取的电力足以导致多个城市地区停电。
根据初步估计，该矿场每周的造成损失金额可能达到约25.6万美元。
更夸张的是，该矿场还通过损害电表数据，以掩盖他们的非法活动。
值得一提的是，近期我国也开始封杀比特币挖矿，导致比特币价格暴跌，市场形势也面临调整。
7月8日，乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼察市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。
据称，该矿场位于当地一家能源公司的一个前仓库建筑，窃取的电力足以导致多个城市地区停电。
根据初步估计，该矿场每周的造成损失金额可能达到约25.6万美元。
更夸张的是，该矿场还通过损害电表数据，以掩盖他们的非法活动。
值得一提的是，近期我国也开始封杀比特币挖矿，导致比特币价格暴跌，市场形势也面临调整。
据外媒报道，居住在英国威尔士登比郡的Hendwr农场的Philip Hughes不是一位普通的农民。虽然在农场这样的地方，人们通常会认为饲养奶牛是为了获取牛奶，但Hughes一直在利用“牛粪”所产生的能量来实际进行加密货币挖矿。Philip Hughes的家族世世代代在 Hendwr的土地上耕种——但现在他正转向加密货币挖矿，使用由可再生能源驱动的强大计算机来生成新的加密货币。正如Hughes所说，这种能量来自“牛粪”。Hughes安装了厌氧分解池，以?
【TechWeb】7月5日消息，据国外媒体报道，越南总理已经要求越南国家银行(SBV)从2021年到2023年研究并开展基于区块链技术的加密货币试点。越南总理范明政签署了《第942/QD-TTg 号决定》 ，批准了该国的电子政务发展战略，包括评估人工智能、大数据、增强现实、虚拟现实和区块链技术。HCM城市经济大学创新研究所副所长Huynh Phuoc Nghia表示，这个加密货币试点项目有望帮助政府发现利弊，同时建立一个适当的管理机制。越南的无现金支
专注于软件供应链安全管理的研究公司 Sonatype，刚刚在官方的 Python 软件存储库（PyPI）上发现了六个包含不同恶意软件的 Python 包。这些恶意内容被藏于 setup.py 的安装说明文件中，继而导致加密货币挖矿类恶意软件被下载并安装到受害者的系统上。Nexus 防火墙组件的分析过程（图自：Sonatype）过去数月，这几款恶意软件包被下载量将近 5000 次，且发布者使用了 nedog123 的用户名。learninglib 中包含的 maratlib 依赖项以下是?
据国外科技媒体报道：墨西哥联邦政府参议员爱德华多·穆拉特·希诺霍萨（Eduardo Murat Hinojosa）表示，他将为墨西哥的加密货币提出一个法律框架，将引领墨西哥向加密货币和金融科技的转变。此前，萨尔瓦多成为第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。
据国外科技媒体报道：加密货币亿万富翁迈克尔·塞勒（Michael Saylor）曾表示，比特币是最高、最具支配地位的数字财产网络。Saylor的公司MicroStrategy目前拥有超过92000枚比特币。他补充道，比特币是大型科技网络上的数字黄金。最近，MicroStrategy申请出售高达10亿美元的股票，部分原因是为了购买更多比特币。
据国外媒体报道，狗狗币的两位创始人之一比利·马库斯（Billy Markus）宣布，在旁观近10年之后，他将重返加密货币领域。
尽管挖矿有利可图，但同时也面临着浪费能源、逃避金融监管等问题，在我国尚无明确的法定地位。据媒体最新报道，四川省有关部门近日下发通知，要求发电企业自查自纠，立即停止向虚拟货币挖矿”项目供电，不折不扣落实国家清理要求，于6月25日前将清理关停情况报送。有两名矿场主反映，已经响应国家政策关停了。从地理角度，四川因为水电资源丰富，挖矿成本相对较低，利润更加可观。据不完全整理，在监管层面，对于虚拟货币挖矿的现?
加密货币亿万富翁萨姆·班克曼（Sam Bankman）在最近的一次播客采访中说:如果有2020年和2021年的年度最佳资产，它将是狗狗币…(因为它准确地反映了我们当前的经济环境。)
【TechWeb】6月9日消息，据国外媒体报道，继萨尔瓦多将比特币立法后，墨西哥立法者似乎也希望以这个邻国为榜样，提出比特币立法。墨西哥联邦政府参议员Eduardo Murat Hinojosa表示，他将向立法者提交一份提案，似乎是想让本国采用比特币。据悉，这位参议员今日发布一条推文，将他的个人头像改为有着“激光眼”的自己，表示其对加密货币的支持。并表示他将“在墨西哥众议院为加密货币提出一个法律框架，”还特别提到了比特币。Hinoj
据富途证券客服表示，应监管要求，暂停提供加密货币期货合约的行情和交易服务，包括CME比特币期货。另外，目前富途证券App上灰度比特币信托和Osprey比特币信托不受影响。
Avast 安全研究人员再次向游戏白嫖党们发出了警示，因为来自破解论坛和其它可疑来源的免费游戏，很可能带有难以预知的风险。近日，一款名叫 Crackonosh 的加密货币挖矿恶意软件，已被发现成功感染了至少 22 万台计算机。安全研究人员指出，这是受害者盲目下载《GTA 5》等破解版游戏的结果。（来自：Avast Decoded）Crackonosh 这款恶意软件的历史，可以追溯到 2018 年，且它长期存在于各大破解论坛和 BT 网站免费分发的游戏中，比?
据国外媒体报道，根据美国司法部发布的消息，一名被美国通缉的瑞典男子在2011-2019年期间诈骗3500多名受害者，金额超过1600万美元而被判处15 年监禁。
狗狗币创始人之一马库斯（Billy Markus）宣布:在旁观8年之后，将重返加密货币领域。Markus在社交媒体上表示使用Robinhood购买了DOGE，且不打算在短期内出售新买的狗狗币。
在美国参议院旗下银行、住房与城市事务委员会的经济政策小组委员会的听证会期间，来自马萨诸塞州的民主党参议员 Elizabeth Warren 就对包括 BTC 在内的加密货币展开了猛烈的抨击。不过本次听证会的主要议题，还是讨论央行数字货币（CBDC）可为那些被排除在传统银行系统之外、或在与大银行打交道时碰壁的美国人带来哪些益处。除了在开场称述中痛批加密货币，Warren 还解释了为何开放加密货币的日常交易不可取。理由是加密货币市场具
支付巨头Visa宣布公司2021年上半年，加密货币相关的Visa卡消费活动超过10亿美元。
以比特币为代表的加密货币近年来一直受到投资者的追捧，并让数字资产真正成为主流。即便相较于 4 月的最高峰已损失了一半的价值，但一枚比特币的价值依然超过 32000 美元。这让不少人心动参与到挖矿大潮中，但其中也充斥着各种骗局，成千上万的用户的钱因此被盗。本周一，网络安全公司 Lookout 发布了一份关于恶意加密货币挖矿应用程序的详细报告。他们的安全研究人员确定了170多个诈骗应用程序，这些应用程序声称提供云加密货币采
本文最初发布于BlockTempo，作者James Chiu。 避险基金大佬琼斯(Paul Jones)创办的罗宾汉基金会(Robin Hood Fundation)和最大投行摩根大通于前(16)日举行了《Robin Hood Investment Conference2021》。这场投资会议邀请了许多产业龙头，包括全球最大避险基金桥水基金创办人达里奥，方舟投资的女股神、FTX创办人SBF、联准会前委员华许等一众大咖。 以下是笔者的整理。 这场投资会议从央行货币政策、总体经济、大宗商品、投行思维、
2021年，风险资本扎堆进入加密货币公司，要想了解所有加密货币的规模有多大，可以看一下硬币和代币的价格便可知疯狂程度。而根据数据提供商PitchBook的数据，风险投资基金今年已经向该领域的公司投入了170亿美元。这是迄今为止任何一年中最多的一次，几乎等于前几年筹集资金的总和。可以肯定的是，这些巨额资金大部分来自于单笔交易。5月，Block.one是一家区块链软件公司，其长期支持者包括亿万富翁Peter Thiel、Alan Howard和Loui
本文最初发布于链新闻，作者James Chiu导读FTX创始人Sam Bankman-Fried（简称SBF）近日接受《彭博社》专访，专题题目是《理想vs.现实:加密货币的未来》。对于加密投资人而言，在历经了充满梦想的一年和糟糕的Q2后，讨论理想和现实也许正是时候。正文作为新晋的加密独角兽，FTX涉足了许多加密领域，除了交易所业务外，还包括DeFi、支付，甚至还规划了碳中和策略。此次专访内容包括加密货币价格波动性、加密产业的潜力、法规监管、ES
据彭博报道，加密货币交易平台火币网表示，禁止中国大陆用户交易衍生品。火币网在 6 月 26 日更新的用户协议中将中国大陆加入禁止任何人使用合约交易服务的清单，协议未表示禁止中国用户使用非合约交易服务。
传了多年的苹果自研处理器取代Intel x86已经在去年成为现实，苹果自己开发的M1芯片不仅性能强大，而且续航也很出色，多款MacBook及现在的iPad Pro..
根据中国铁路数据，2021年上半年，全国铁路累计发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次、增长67%。上半年，铁路部门把握好疫情防控常态化条件下..
近日，美团打车新版App在各大应用商店重新上线。据官方介绍，美团打车业务源自美团用户需求驱动，希望能给行业带来创新动力，在本地吃喝玩乐消费场..
【TechWeb】7月6日，国开启科量子技术（北京）有限公司（以下简称“启科量子”）发布其新一代商用QKD设备QCS-288。据创始人陈柳平在发布会上介绍，..
前不久，因为芯片等各方面原因缺货已久的华为Mate 40 Pro 推出了4G版本，但是由于货源稀缺，在市场上已久供不应求，之前都需要预约抢购，许多用户..
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，巴拉圭国会议员卡里托斯 · 雷贾拉和参议员费尔南多 · 席尔瓦 · 法塞蒂计划于7月14日向国会提交一项比..
历时十几年、数十位院士专家建言献策，中国首个空间太阳能电站实验基地，于近日正式开建！首个太空电站”实验基地将重点进行空间太阳能发电站、无..
当看直播比赛的老板，在现场看到了请病假”的你，会是什么后果？据国内媒体援引英媒的报道，英国一女子请病假后去看欧洲杯半决赛，结果被直播镜头..
2019年，小米突然推出一款CC系列全新机型，其依靠全球首发的1亿像素主摄，以及全新升级的调教算法，在DXO评分上与华为旗舰打平，并列第一，成为当..
刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年..
随着5G商用部署的不断完善，这项新技术受到了越来越多用户的喜爱。截止到今年5月，中国三大运营商的5G套餐用户数量已合计超过4.5亿。近日，在深圳..
作为全球排名第三的富豪埃隆马斯克（Elon Musk），被其公司股东起诉了。据外媒报道，特斯拉CEO马斯克将于周一出庭受审，如果一旦败诉，其赔偿金额..
据国外媒体报道，周五，TikTok宣布，将不再允许某些类型的广告出现在其平台上，加密货币的推广内容也包含在内。新规定将明确禁止用户发布有关金融..
好消息!烦人的开屏广告终于消失了。根据许多网友反馈，从昨晚开始，淘宝、支付宝、闲鱼、饿了么等一众阿里系APP已经取消了开屏广告，应用点击即可..
自从三星掀起了折叠屏手机的潮流之后，主流厂商都开始了折叠屏的研发，目前已有华为、小米、MOTO等厂商推出了量产版折叠屏手机，但他们对折叠的探..
滴滴旗下的20多款App被下架之后，网约车出行市场又躁动了起来。Tech星球独家获悉，在2019年5月下架的美团打车，于7月9日重新在各大主流应用商店内..
欧洲杯已经热闹地进入了决赛，但起初很多人并不看好今年的赛事热度。原因也很简单，一方面由于海外疫情的关系，原定于2020年举办的赛事已经延期..
中高端连锁酒店正在成为“香饽饽”。据弗若斯特沙利文报告预计，2021至2025年，中高端连锁酒店将成为整个酒店行业中规模增速最快的细分市场。..
近日，营销大师董明珠一句“将引进鸿蒙操作系统”，让已被遗忘的格力手机再次跳进公众视野。上一次董明珠捆绑华为，是在2017年的央视《对话》节..
7月9日晚，网信办公众号发布消息，北京小桔科技出品的25款App，包括滴滴企业版、滴滴顺风车等全都被下架。在此之前，根据国家网信办整改要求，各大..