实在太耗电！乌克兰捣毁最大非法加密货币矿场

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实在太耗电！乌克兰捣毁最大非法加密货币矿场

2021-07-09 16:19 · 稿源：站长之家

7月8日，乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼察市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。

据称，该矿场位于当地一家能源公司的一个前仓库建筑，窃取的电力足以导致多个城市地区停电。

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根据初步估计，该矿场每周的造成损失金额可能达到约25.6万美元。

更夸张的是，该矿场还通过损害电表数据，以掩盖他们的非法活动。

值得一提的是，近期我国也开始封杀比特币挖矿，导致比特币价格暴跌，市场形势也面临调整。

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