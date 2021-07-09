实在太耗电！乌克兰捣毁最大非法加密货币矿场

以比特币为代表的加密货币近年来一直受到投资者的追捧，并让数字资产真正成为主流。即便相较于 4 月的最高峰已损失了一半的价值，但一枚比特币的价值依然超过 32000 美元。这让不少人心动参与到挖矿大潮中，但其中也充斥着各种骗局，成千上万的用户的钱因此被盗。本周一，网络安全公司 Lookout 发布了一份关于恶意加密货币挖矿应用程序的详细报告。他们的安全研究人员确定了170多个诈骗应用程序，这些应用程序声称提供云加密货币采