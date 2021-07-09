在中国空间站生活的宇航员他们能用WIFI吗 7月9日蚂蚁庄园今日答案

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在中国空间站生活的宇航员他们能用WIFI吗 7月9日蚂蚁庄园今日答案

2021-07-09 08:47 · 稿源：站长之家

2021年7月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于中国空间站的，问题是“在中国空间站生活的宇航员他们能用WIFI吗?”很多朋友还不清楚中国空间站的具体功能，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案

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在中国空间站生活的宇航员他们能用WIFI吗 7月9日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：在中国空间站生活的宇航员，他们能用WIFI吗？

A、当然能

B、不能，没信号

正确答案:当然能 

航天员会在空间站里安装无线WiFi设备，所用的无线网和地面的网是连成一体的，6月18日上午，三名航天员在中国空间站中安装了无线WiFi设备。

Wi-Fi发音: /ˈwaɪfaɪ/），又称“无线热点”或“无线网络”，是Wi-Fi联盟的商标，一个基于IEEE802.11标准的无线局域网技术。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”，但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。

Wi-Fi产品经由Wi-Fi联盟的一家独立授权测试实验室进行严格测试，产品成功通过测试后，授予制造商或销售商使用Wi-Fi标志、Wi-Fi CERTIFIED标志和相关商标，Wi-Fi联盟使用术语“Wi-Fi CERTIFIED”来称呼这类通过认证的产品。认证（Certification）意味着产品与在相同频段内运行的其他Wi-Fi CERTIFIED设备具有互操作性。

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