理想汽车水银事件车主：保证所有事件没有任意夸大嫌疑

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理想汽车水银事件车主：保证所有事件没有任意夸大嫌疑

2021-07-09 08:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:7月8日晚，理想汽车水银事件的车主“正义谦叔”通过微博发文称，作为堂堂上市公司的老总，在不了解事情真相的情况之下，大放厥词造谣诽谤!在没有调查真相的情况下，这样的一个发声完全是一种不负责任的任性作风。这位车主还表示，保证所有事情没有任何伪造添枝加叶任意夸大的嫌疑，并愿意承担一切法律责任。

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据悉，不久前一位理想汽车ONE的车主表示，在自己车内发现了疑似水银的物质，之后经过鉴定确定是该液体是水银。

理想汽车方面表示，用户座椅上的物质经检测机构检测确认该物质含有水银。理想汽车要求和陪同用户一同向当地公安机关报案，并将协助公安机关调查事件真相。理想汽车坚持通过司法途径解决问题。对于造谣抹黑者，理想汽车也必将以法律手段维护自己的权益。

理想汽车CEO李想对于该事件也发过多条回应消息，他最早时表示:“造谣我们用水银的人和媒体，祝愿你们血液里流动着水银，脑子里装满了水银!”不过他很快就删除了这条微博。

之后李想再回应该事件称:“理想汽车百分之百支持你去报案，因为汞投毒属于情节严重的刑事犯罪行为。请务必、务必、务必使用法律的手段，绝不要心慈手软。这类刑事案件我们相信执法机关，耐心等待案件的处理结果。”

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