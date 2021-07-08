快手磁力聚星将上线“嗨翻暑期档”活动 提供流量激励等多项福利

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:近日，快手磁力聚星宣布推出“嗨翻暑期档“系列营销活动。据悉，从7月15日起至8月15日，在为期一个月的活动中，快手磁力聚星将集结快手资深游戏达人和喜剧、颜值垂类头部达人，组成最强趣味开黑团，同时通过短视频同步进行特色内容种草、达人场景接力创作，为游戏、网服等行业打造爆款营销事件。

本次活动主要分为三个阶段，借助短视频+直播的形式，全方位激发快手达人的创作潜力。

在本次“嗨翻暑期档”活动中，快手磁力聚星为客户提供了达人推荐、专属服务、流量激励等丰厚的福利。

在流量激励方面，分别包括短视频加油包和直播加油包。短视频和直播下单金额达到一定指标之后，就可以激励一定的粉条曝光，订单金额越高，奖励越大。

具体来看，在达人推荐方面，快手磁力聚星可以定制化筛选服务承接，借助DMP人群包匹配合适达人;

在专属服务方面，快手磁力聚星则通过低至75折折扣、包段、垂类共建达人的定期推荐等方式，提供撮合服务，并严格把控达人水平，提升服务质量。此外，快手磁力聚星还全面进行了流量升级，为短视频+直播提供梯度式流量福利。

按照下单金额，短视频和直播加油包均分为四种，即基础加油包（金额≥10W）、进阶加油包(金额≥50W)、豪华加油包(金额≥100W)、至尊加油包(金额≥200W)。客户达到梯度下单金额标准后，单笔订单金额大于1W的可享有活动激励政策。

下单短视频加油包的客户可享受单笔订单叠加激励40W至80W粉丝曝光，并且此流量和星海计划流量可叠加。下单直播加油包的客户可享受激励价值1W至20W直播粉条资源。

值得一提的是，下单短视频或直播豪华加油包的客户可以优先选择达人档期，进行独家抢占，下单至尊加油包的客户则在此基础上，还可享受官方账号传播和全网宣推服务。