小鹏汽车正式挂牌香港联交所 总市值超2800亿港元

今日，小鹏汽车在港交所上市，开盘较发行价165港元涨1.82%，报168港元，总市值超2800亿港元。

在上市现场，小鹏汽车 CEO 何小鹏表示，将在两年内推出一个针对国际市场的新产品平台，并在开发时考虑全球汽车监管规范。

何小鹏预期，2025年全国新能源汽车渗透率可达30%，在限排政策的超一线城市更可达60%。

何小鹏还称，小鹏现有厂房设计产能约10万辆，连同两个自有工场，最高峰值产能可以提升至50万辆，未来会考虑回A上市。