小鹏汽车正式挂牌香港联交所 总市值超2800亿港元

今日，小鹏汽车在港交所上市，开盘较发行价165港元涨1.82%，报168港元，总市值超2800亿港元。
在上市现场，小鹏汽车 CEO 何小鹏表示，将在两年内推出一个针对国际市场的新产品平台，并在开发时考虑全球汽车监管规范。
何小鹏预期，2025年全国新能源汽车渗透率可达30%，在限排政策的超一线城市更可达60%。
何小鹏还称，小鹏现有厂房设计产能约10万辆，连同两个自有工场，最高峰值产能可以提升至50万辆，未来会考虑回A上市。
今日，小鹏汽车在港交所上市，开盘较发行价165港元涨1.82%，报168港元，总市值超2800亿港元。
在上市现场，小鹏汽车 CEO 何小鹏表示，将在两年内推出一个针对国际市场的新产品平台，并在开发时考虑全球汽车监管规范。
何小鹏预期，2025年全国新能源汽车渗透率可达30%，在限排政策的超一线城市更可达60%。
何小鹏还称，小鹏现有厂房设计产能约10万辆，连同两个自有工场，最高峰值产能可以提升至50万辆，未来会考虑回A上市。
今日，小鹏汽车在港交所上市，开盘较发行价165港元涨1.82%，报168港元，总市值2842亿港元。根据小鹏汽车此前公布招股书显示，2018年至2020年小鹏汽车总收入分别为9700万元，23.212亿元，58.443亿元，净亏损分别为13.988亿元、36.917亿元、27.320亿元。截至2021 年3月31日止三个月，总收入为 29.509亿元，净亏损 7.866亿元。
Ulrich Kranz将在苹果汽车项目负责人Doug Field的领导下为这家硅谷巨头的电动汽车工作，Doug Field曾是前特斯拉高管，领导团队开发特斯拉Model3，他负责该项目的日常运作，该项目代号为「泰坦计划」。
6月10日，第十三届中国汽车蓝皮书论坛在合肥开幕，本届论坛以先手”为主题。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在当日上午分享了自己对智能电动汽车的几点思考。我认为创业最最最重要的是对节奏的把握能力，以及想到了一个很多年后会实现、当时有无数人对你质疑、不信任，但是你最后做到了的想法，我觉得要有定力，要坚持！智能电动汽车想要做好、做到有毛利，15万是入门和基础价，电池成本和智能化软硬件的成本短期内不会有大幅下降，主流
近日，广州小鹏汽车科技有限公司公开“一种飞行器返航控制的方法和装置”发明专利，公开号CN112947563A，申请日期为2021年2月。
6月23日晚间消息，据港交所文件，小鹏汽车通过港交所上市聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。招股书显示，小鹏汽车实行不同股权架构，包括A类、B类、C类股，其中，A股是一票投票权，B类是10票投票权，淘宝中国拥有的C类股将转化为A类股。上市前，何小鹏持股21.75%为最大股东，淘宝持股11.9%，IDG资本持股4.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。另外，招股书显示，小鹏汽车2018年至2020年总收入分别为970万元，23.212亿元?
近日港交所发布信息显示，小鹏汽车已通过港交所聆讯，在港上市步入倒计时。小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股，预期于7月7日正式在联交所主板挂牌上市。
6 月 23 日，港交所官网显示，小鹏汽车已通过港交所主板聆讯。招股书显示，摩根大通和美银为公司联席保荐人，此次拟发行 8075 万股股份。受上述消息影响，小鹏汽车美股盘前一度大涨超5%。其实，早在今年 3 月就有消息称小鹏汽车计划今年内回港上市，期间更有各种猜测与消息传出，有声音认为，尽管目前小鹏汽车已逐步实现毛利率转正，摆脱了“卖一辆亏一辆”的困境，但仍处于亏损状态，未能实现自我“造血”，此次继赴美上市后，一?
小鹏汽车已获得港交所批准上市。早在今年3月，就有消息称，蔚来汽车、小鹏汽车已向港交所递交上市申请，筹资总额为50亿美元。
【TechWeb】7月3日消息，吉利汽车在港交所发布公告称，事会宣布，为发展极氪品牌，极氪集团已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议，以收购研发、生产及销售电动汽车所需之资产及技术。CEVT 收购事项于2021年7月2日（交易时段后），极氪（本公司拥有51%权益之附属公司）与浙江吉利（吉利控股拥有约71%权益之附属公司）订立CEVT收购协议，据此，极氪有条件同意透过附属公司收购CEVT之100%股权，现金代价约为1,057.
据国外媒体报道，当地时间周四，苹果公司证实，它已聘请宝马电动汽车部门前高管乌尔里希克兰兹（Ulrich Kranz）加入其汽车团队，来帮助研发自己的自动驾驶汽车。
【TechWeb】6月30日消息，小鹏汽车对外发布公告，宣布其包括国际发售和香港公开发售共计发行85000000股公司股份的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股A类普通股165.00港元。发售价相当于每股美国存托股份约42.52美元（以7.7604港元兑1.00美元的汇率计算），每股美国存托股代表公司的两股A类普通股。招股书数据显示，2018年-2020年，小鹏汽车营收分别为970万元、23.21亿元、58.44亿元，亏损分别为13.
6 月 25 日，小鹏汽车宣布在港交所启动招股，公司拟发行 8500 万股股份，其中公开发售 425 万股，国际发售 8075 万股，每股发行价不超过 180 港元，每手 100 股，预期将于 7 月 7 日上市。富途与摩根大通、美银等共同担任小鹏汽车此次港股上市的承销商。据了解，富途已第一时间开放小鹏汽车认购通道，并提供 20 倍融资杠杆助力投资者打新。据市场分析，不同于其他使用“二次上市”(secondary listing)回归的中概股，小鹏汽车本次以
据外媒报道，任何跟踪电动汽车的人都知道，它们的速度快得令人难以置信。一个很好的例子是特斯拉Model S Plaid，这是世界上最快的汽车之一。美国汽车制造商道奇(Dodge)曾制造过一些速度非常快的肌肉车，包括配备V8增压引擎的道奇地狱猫(Hellcat)。现在一份新的报告指出，道奇计划打造一款让打败地狱猫的电动汽车。虽然道奇一直不愿为其汽车充电，但现在这种情况正在改变，因为这家公司已成为Stellantis的一部分。底特律局援引六名?
据悉小鹏汽车已获得港交所批准上市，拟融资20亿美元。
小鹏汽车发布5月份月度智能报告：量产最强自动驾驶类功能NGP自动导航辅助驾驶在开放125天之后，于5月31日迎来用户使用里程突破500万公里的全新里程碑，NGP用户使用里程已达5,019,689公里，超高的用户使用数据展现了小鹏NGP广泛的应用范围和用户的高度认可。
据香港经济日报报道，今天在小鹏汽车上市发布会上，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示，对能于香港上市感到高兴，认为能更贴近香港投资者，预期公司能借着沪港通，更进一步接触内地投资者。对小鹏汽车下半年销售有信心，未来会考虑回A上市。
6月30日消息，电动车制造商小鹏汽车将在香港上市，预计融资约140亿港币（约116.4亿元），这将使该公司成为首家归国上市的中国电动车制造商。消息人士表示，小鹏将在香港发行8,500万股股票，其中国际配售8075万股，公开发售425万股。定价每股165港币（约137元），散户投资者最高股价为每股180港币，交易将于7月7日开始。一股美国存托股票相当于两股普通股。该公司6月29日在纽约证券交易所的收盘价为每股44.32美元（约286元）。不过?
6月22日消息，小鹏汽车今天与NBA中国共同宣布结为官方市场合作伙伴关系。作为智能汽车赛道的引领者，小鹏汽车也成为首家与NBA中国携手的智能汽车品牌。官方介绍，伴随小鹏汽车与NBA中国官方市场合作伙伴关系的达成，一系列联名推广活动即将拉开帷幕。小鹏汽车将围绕包括NBA 3X在内的重要赛事和活动开启创新性的营销策划，并以官方市场合作伙伴的身份深度参与其中。同时，小鹏汽车也将把NBA元素更多融入到品牌形象展示、市场推广和?
据外媒CNET报道，沃尔沃将对位于南卡罗来纳州的汽车工厂将进行电动化改造。根据《 Automotive News》周一的报道和对多位高管的采访，该工厂将过渡到只生产电动汽车。报道称，随着这一转变，沃尔沃计划接受 “在哪里销售就在哪里生产”的想法，并准备将该工厂打造成美国电动汽车生产的中心。沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官汉肯·塞缪尔森(Hakan Samuelsson)告诉该网站，美国工厂将是第一个生产下一代电动汽车的工厂，在欧洲或中国?
【TechWeb】7月3日消息，据港交所文件显示，香港联合交易所将推出小鹏汽车有限公司股票期权合约。若证监会批准及相关股票成功上，新股票期权将暂定于同日开始交易，即2021年7月7日(星期三)。6月23日晚，港交所官网显示，小鹏汽车通过港交所聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。据悉，小鹏汽车本次港股上市将为“双重主要上市”，即公司在两个证券交易所同时挂牌，且同时满足两地对上市公司的各项监管要求。小鹏汽车最新交付数据
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