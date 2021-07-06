海婷字库入驻字体超市 发布首波商业授权字体

字体超市上线一周年以来，不仅用户数量和字体使用量不断攀升，也不断地吸引众多字体品牌商家加入到字体超市平台。近日，字体超市平台又迎来了一位新的字体品牌「海婷字库」。

海婷字库是由00后字体设计师张雨婷创建的个人字库品牌，代表字体作品:海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体、邯郸雨婷简繁体、邯郸雨婷清新体等。

今天，海婷字库的这三款极具代表性的作品，也是其字库首波入驻字体超市平台的商业授权字体。接下来让我们一起来品鉴一下这波字体给大家带来美感体验吧!

海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体

海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体字体，采用中华古籍书朝鲜书法书法第一人韩濩书写的《千字文》为原型，结合多年的广告设计功底，最大限度的保证了作品的原貌，创作出笔画粗细富有变化，起笔和收笔婉曲而利落，而丰腴的字形，体现出了结体有度，刚劲有力。

目前，这款字体在字体超市以零售方式进行商业授权，支持个人和企业商业使用。其中涵盖6种不同的企业商业授权方式（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕应用、企业全媒体应用）。

在价格方面，个人商业授权仅需99元，即终身授权使用。而企业商用授权方面，低至200元起，即可实现终身授权商用。

邯郸雨婷简繁体

邯郸雨婷简繁体，一款简体和繁体并存的手写字体，字形个性醒目，具有强烈的视觉冲击力，不仅适用于报纸、杂志和书籍等印刷用字，在海报、品牌标志设计、影视游戏、电商企宣等方面也极具实用性。

目前，这款字体在字体超市上是以会员免费商用的模式进行授权的。字体超市会员分为个人会员和企业会员，个人会员商用授权低至99元/50款/年，而企业会员低至599元/200款/年。

邯郸雨婷清新体

邯郸雨婷清新体，是一款手写风格的硬笔书法字体。字体的线条相对比较纤细，字形呈现瘦高的状态，整体视觉效果略显清新，不限于各种文案场景使用。

目前，这款字体和邯郸雨婷简繁体一样，都是以会员免费商用模式对用户开放的。这也就意味您只要选择合适的会员模式，即可免费使用这款字体啦!

当然啦!除了今天入驻到站长字体的海婷字库，后续字体超市依旧会努力为大家引进更多喜欢的字体品牌和新品字体。字体超市采用多元化的商业授权模式，能够满足不同用户的授权需求。目前，字体超市已经上线1900+款商用字体，其中会员字体1200+款，欢迎大家访问字体超市官网，或下载字体超市客户端，关注最新字体发布动态。

------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商业字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。