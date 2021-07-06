海婷字库入驻字体超市 发布首波商业授权字体

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 字体超市最新资讯 > 正文

海婷字库入驻字体超市 发布首波商业授权字体

2021-07-06 16:57 · 稿源：站长之家

字体超市上线一周年以来，不仅用户数量和字体使用量不断攀升，也不断地吸引众多字体品牌商家加入到字体超市平台。近日，字体超市平台又迎来了一位新的字体品牌海婷字库」。

海婷字库是由00后字体设计师张雨婷创建的个人字库品牌，代表字体作品:海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体、邯郸雨婷简繁体、邯郸雨婷清新体等。

今天，海婷字库的这三款极具代表性的作品，也是其字库首波入驻字体超市平台的商业授权字体。接下来让我们一起来品鉴一下这波字体给大家带来美感体验吧!

海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体

海婷（朝鲜）韩濩榜书繁体字体，采用中华古籍书朝鲜书法书法第一人韩濩书写的《千字文》为原型，结合多年的广告设计功底，最大限度的保证了作品的原貌，创作出笔画粗细富有变化，起笔和收笔婉曲而利落，而丰腴的字形，体现出了结体有度，刚劲有力。

海婷展示图1.jpg

目前，这款字体在字体超市以零售方式进行商业授权，支持个人和企业商业使用。其中涵盖6种不同的企业商业授权方式（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕应用、企业全媒体应用）。

在价格方面，个人商业授权仅需99元，即终身授权使用。而企业商用授权方面，低至200元起，即可实现终身授权商用

邯郸雨婷简繁体

邯郸雨婷简繁体，一款简体和繁体并存的手写字体，字形个性醒目，具有强烈的视觉冲击力，不仅适用于报纸、杂志和书籍等印刷用字，在海报、品牌标志设计、影视游戏、电商企宣等方面也极具实用性。

海婷展示图2.jpg

目前，这款字体在字体超市上是以会员免费商用的模式进行授权的。字体超市会员分为个人会员和企业会员，个人会员商用授权低至99元/50款/年，企业会员低至599元/200款/

邯郸雨婷清新体

邯郸雨婷清新体，是一款手写风格的硬笔书法字体。字体的线条相对比较纤细，字形呈现瘦高的状态，整体视觉效果略显清新，不限于各种文案场景使用。

海婷展示图3.jpg

目前，这款字体和邯郸雨婷简繁体一样，都是以会员免费商用模式对用户开放的。这也就意味您只要选择合适的会员模式，即可免费使用这款字体啦!

当然啦!除了今天入驻到站长字体的海婷字库，后续字体超市依旧会努力为大家引进更多喜欢的字体品牌和新品字体。字体超市采用多元化的商业授权模式，能够满足不同用户的授权需求。目前，字体超市已经上线1900+款商用字体，其中会员字体1200+款，欢迎大家访问字体超市官网，或下载字体超市客户端，关注最新字体发布动态。

------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商业字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 字体超市邯郸新品上新 全网首发商业授权

    一转眼，6月即将接近尾声了，这也意味着2021年即将过去一半。上半年字体超市平台各字体商家也陆续发布了很多新品字体，您还记得还有哪些吗?

    字体超市

  • 字体超市上线首款会员免费商用邯郸字体 「邯郸大黑体」体验不一样的美黑

    邯郸字库是由字体设计师韩绍杰于2012年创立的字库品牌，自字体超市上线至今，邯郸字库已经在字体超市发布了44款商用授权字体。

    字体超市 商用字体

  • 浓情端午粽飘香，字体超市端午节标题字会员免费商用

    自字体超市会员商用模式上线一个月以来，字体超市的会员免费商用字体也是备受设计师青睐。端午临近，字体超市为您的端午海报字体设计保驾护航，赶紧叫上您的小伙伴，一起来看看字体超市给您“种草”的这波端午标题字吧!

    商业字体 字体超市 端午节

  • 父亲节特辑丨你有爱我有字，字体超市携手上首新品“爸”气来袭!

    今年的父亲节是6月20日，您准备好了吗?没准备好的小伙伴可不要错过啦，字体超市已经为大家上线一波新品上首字体，赶紧来一起表达您对父亲的爱意吧!

    字体超市 商业字体 字体版权

  • 华为发布定制的鸿蒙字体 可免费商用

    华为全新定制字体HarmonyOS Sans正式发布，该字体由汉仪字库设计，支持简体中文、繁体中文、拉丁、西里尔、希腊、阿拉伯等5 大书写系统，105种语言全球化覆盖。

    华为 鸿蒙 鸿蒙字体

  • Edge优化沉浸阅读器：可自动进入 新增三种字体

    Edge 浏览器的沉浸阅读器可以从网页中剥离出干扰因素，从而获得更优秀的阅读体验。现在该功能变得更加完善，在最新的 Edge Canary 频道版本中可以设置为符合条件的网页提供自动进入沉浸阅读器的能力，并增加了三种新字体供用户选择。在外媒 TechDows 看来，沉浸阅读器是垂直标签页和集锦功能之外最优秀的功能之一。用户可以通过按 F9 或点击地址栏中的书本图标进入 Edge 的阅读视图。它具备以下内容：● 为你阅读重要内容● 翻译页

    阿里 微软 京东

  • 抖音老年版要来了：超大号字体 隐藏点赞量

    目前，中国60岁及以上老人的人口数量已经超过2.64亿人，如何让老年人更好的享受数码设备的便利，成为迫在眉睫的事。抖音正计划推出一个适合老年人使用的版本，目前正在当前版本的抖音中内测大字模式，老年版本预计将于不久后上线。根据测试界面展示，抖音除了默认大小外，还有大号和超大号两种模式。在这两种模式下，除了字号会变大之外，而且也会去除不易看清的数字，比如点赞量、转发量均以文字代替。这并不是老年版的最终方案，

    抖音 张楠 字节跳动

  • HarmonyOS Sans鸿蒙黑体在哪下载 HarmonyOS Sans字体下载地址

    2021年6月9日，华为发布了鸿蒙全新定制的字体HarmonyOS Sans，目前已经正式的上线了，最重要的就是免费了，大家都可以下载免费用，很多朋友还不清楚在哪可以下载，下面就来为大家分享一下。

    HarmonyOS 鸿蒙黑体

  • 鸿蒙专用字体在哪下载 华为定制HarmonyOS Sans官方下载地址

    鸿蒙专用字体在哪下载？日前华为正式发布了HarmonyOS2鸿蒙操作系统，其字体设计也是全新定制的「HarmonyOS Sans」，现已公开上线，可以免费商用。HarmonyOS字体来自汉仪字库字体设计团队，设计上聚焦于功能性、普适性，是一款多语言的无级可变字体，支持简体中文、繁体中文、拉丁、西里尔、希腊、阿拉伯等5大书写系统，105种语言全球化覆盖。

    鸿蒙字体 HarmonyOS字体下载 华为字体下载

  • 悦生活 | 二十二载深耕，铸就行优质标杆

    对于理想人居来讲，除了户型、小区内部的环境绿化、周边配套等硬件条件之外，就如海悦生活控股有限公司（简称海悦生活）的“软服务”越来越成为买房者重要的参考因素。 一个好的物业，可以将业主的生活打理得井井有条，业主不会为生活的琐事而困扰，也不因居家的安全而担忧，好物业的重要性自然不言而喻。海悦生活正是这样一个以优质贴心服务满足业主对物业美好想象的“名牌”企业。海悦生活，自 1999 年创立以来，始终秉承“源于?

    海悦生活

  • 悦生活物人李高冰：退伍不褪色，热血保卫一方家园

    顾峥嵘岁月，有一群可爱的中国人民解放军，满腔热血，日以夜继，时刻准备着，只为保卫国土安全、人民安居乐业，能够拥有美好幸福的生活。今朝春华秋实，褪去了一身戎装，镀上了军人特有的优良品质，不忘护人民安居乐业的重任，李高冰成为海悦生活物业一名爱岗敬业的物业人，肩负起了美好社区的营造者的重任，为悦生活每一个业主的美好生活洒下一缕缕明媚的阳光。满怀热血与激情，成都海伦天麓海悦生活的李高冰为我们守护美好甜蜜家

    海悦生活

  • 云云协同加速企数字化 华为应用市场商业推广助力开发者商业成功

    6 月 21 日，华为应用市场携手华为云在杭州举办“云云协同”互联网创新主题沙龙。围绕互联网行业的创新升级，基于华为终端云服务平台与华为云基础设施协同的优势，华为以云云协同的创新能力助力互联网高质量、高效率发展，持续增进华为与开发者的合作深度和广度。本次沙龙面向杭州区域开发者介绍应用全生命周期的技术支持和服务能力，共同探讨云云协同带来的业务创新思路及数智化发展的新可能、新价值，共创互联网新未来。云云协同

    华为应用市场

  • 微软抨击苹果：挑战苹果的商业模式

    据国外媒体报道，Windows 11演示结束时，微软CEO Satya Nadella在视频提要上发表了闭幕词。他阐述了自己对Windows 11作为“平台创造者的平台”愿景，直指苹果商业模式。

    苹果 微软 纳德拉

  • WWDC观察：苹果大打隐私牌 要把隐私变成商业优势

    凤凰网科技讯 北京时间6月8日消息，苹果公司今天凌晨在全球开发者大会（WWCDC）上预览了四大系统的新版本，显示出该公司对于隐私的聚焦已经来到了新的拐点。对于苹果来说，隐私不只是一个企业理想或者营销卖点，现在它已成为苹果实现与Android、Windows差异化竞争的一项重大举措。自从苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在2014年就隐私政策发表公开信以来，苹果已经将自身定位于最重视隐私的大型科技公司。在那之后，苹果已经推出了限?

    WWDC 苹果隐私

  • 盗贼之第三季免费更新什么时候上线 盗贼之更新内容汇总

    微软旗下Rare 团队制作，目前营运中的多人合作冒险游戏《盗贼之海（Sea of Thieves）》(PC / Xbox Series X|S / Xbox One)，现释出与迪士尼畅销电影《加勒比海盗》合作专属内容「一个海盗的生活(A Pirate's Life)」的实机游玩宣传影片，同时确定将于6月22日(二)释出。

    盗贼之海

  • 月入 1000 万的抖音商业 IP

    「深刻地感受到这真的是一个内容和 IP 的时代，巨大的流量全部被抖音、快手、微信覆盖了，于是我们所有这些有内容能力的人，都用内容来获取平台给我们的流量，然后去变现。

    抖音电商 抖音 IP

  • 维珍轨道公司（Virgin Orbit）成功向太空发射首批商业载荷

    维珍轨道公司（Virgin Orbit）成功地进行了第一次商业发射，这意味着我们又迎来了一家小型卫星发射供应商，并已经有向太空运送有效载荷的记录。维珍轨道公司的LauncherOne火箭于美国东部时间今天上午11:45左右从其运载飞机上起飞，航天器成功地进行了一系列的发动机点火和级间分离，从而将载荷推入了低地球轨道。维珍轨道公司搭载了七个载荷，包括荷兰有史以来的第一颗国防卫星，以及美国国防部为其快速敏捷发射计划开发的小卫星。

    spacex

  • 抢滩视频号，占领生态位，从社交流量到商业增量

    第一是直播上位，两周前，直播入口已经成了在朋友圈之后的二级入口。这是个重要信号，意味着微信要大力推直播，这会颠覆过去几年国内直播买货的市场;

    视频号 社交 微信

  • 3个案例，3个SOP，在线教育的视频号商业闭环

    在线教育成为视频号的主力选手。百准数据显示，在已认证的百准指数成长力前10000的创作者中，个人认证创作者7624个，其中，认证为教育自媒体/博主的达899个。

    在线教育 视频号 博主

  • 整装邀请老党员开展党史学习教育专题活动

    近日，中共上海聚通装饰集团有限公司总支部委员会组织开展党史学习教育专题活动，并特别邀请浦东新区上钢街道阳光讲师团的上海市劳动模范杨慧敏、抗美援朝志愿军陈泽老战士莅临尚海整装黄浦旗舰店，为集团全体党员讲述百年辉煌历史，使红色精神在新时代得到继承发扬。集团董事长徐国俭、党总支书记朱清、尚海整装总经理赵岚等高层领导热情接待了老党员一行人，并带领两位老人参观了尚海整装黄浦旗舰店。面对规范的质控体系、创新的

    尚海整装
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM