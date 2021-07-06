优衣库日本首家全球旗舰店将关闭 游客量减少是主因

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优衣库日本首家全球旗舰店将关闭 游客量减少是主因

2021-07-06 16:44 · 稿源：站长之家

据日媒7月6日消息，优衣库将于8月1日关闭其“优衣库心斋桥店”。

该店于2010年10月开业，是优衣库在日本的第一家“全球旗舰店”，也是国内业务的象征性店铺。

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报道称，关店的主要原因是新冠疫情蔓延导致前往日本的游客人数减少，以及店面的租赁合同即将到期。

根据日本优衣库6月销售数据，其日本市场6月销售额同比下滑17.3%;同店可比销售减少19.2%。

此外，截至6月底，优衣库日本市场共有5家商店暂时关闭，149家门店缩短营业时间。

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