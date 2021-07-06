优衣库日本首家全球旗舰店将关闭 游客量减少是主因

据日媒7月6日消息，优衣库将于8月1日关闭其“优衣库心斋桥店”。
该店于2010年10月开业，是优衣库在日本的第一家“全球旗舰店”，也是国内业务的象征性店铺。
报道称，关店的主要原因是新冠疫情蔓延导致前往日本的游客人数减少，以及店面的租赁合同即将到期。
根据日本优衣库6月销售数据，其日本市场6月销售额同比下滑17.3%;同店可比销售减少19.2%。
此外，截至6月底，优衣库日本市场共有5家商店暂时关闭，149家门店缩短营业时间。
据日媒7月6日消息，优衣库将于8月1日关闭其“优衣库心斋桥店”。
该店于2010年10月开业，是优衣库在日本的第一家“全球旗舰店”，也是国内业务的象征性店铺。
报道称，关店的主要原因是新冠疫情蔓延导致前往日本的游客人数减少，以及店面的租赁合同即将到期。
根据日本优衣库6月销售数据，其日本市场6月销售额同比下滑17.3%;同店可比销售减少19.2%。
此外，截至6月底，优衣库日本市场共有5家商店暂时关闭，149家门店缩短营业时间。
2021 年 6 月 9 日，正值一年一度的京东618，中国领先的互联网医美医疗平台新氧科技（NASDAQ:SY）与中国互联网医疗健康代表性企业京东健康（06618.HK）正式签订战略合作协议，双方将共同探索互联网医美的创新模式，加速“品质医美”进程。同时新氧医美官方旗舰店携5000+热销SKU、 12 大主流医美项目正式入驻京东平台，北上广深、成都、西安、福州、昆明等十七座城市的京东用户可以从新氧医美官方旗舰单下单，享受专业的医美医疗服?
日前，在6月1日，美one旗下IP奈娃家族天猫旗舰店正式上线。据官方发布的数据显示，新店开业首日成交创天猫潮玩历史记录，斩获当日天猫手办类目、卡通动漫周边类目、动漫服装类目TOP1，单日爆发系数4895%创行业新高。
6月2日，新一代的智能终端操作系统HarmonyOS 2正式发布，鸿蒙正式登机”。会上， 数款出厂搭载HarmonyOS 2的智能终端新品同台面世。不仅如此，华为还在发布会上宣布：Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列等旧款机型将陆续升级HarmonyOS，甚至可以追溯到5年前的Mate 9手机，数量多达近百款。这意味着，华为手机将告别安卓，拥抱HarmonyOS 2。到明年上半年，将有近百款智能手机、平板、智慧屏等智能终端支持升级HarmonyOS 2。除了智能
作为年中重要促销节点，“618”线上购物狂欢节已经成为各大白酒品牌创新营销模式、升级商品服务、激发消费潜能的重要战场。各大名优酒企纷纷入场 618 厮杀，从热销店铺排行榜单来看，排名靠前的多为头部品牌，这意味着白酒行业已经迈入行业高集中度的时代。其中，剑南春天猫平台官方旗舰店以超高人气和火爆的销量，勇夺天猫“618”白酒品牌旗舰店交易指数第一名。头部名酒领跑，剑南春表现抢眼剑南春在线上购物狂欢节上一直有着不?
在添可的点淘直播间，主播将镜头对准地面的脏污，一面讲解洗地机的操作方式，一面进行现场清洁。辣椒末、面包糠、可乐、面条……在简单的一拉一推之后，满是狼藉的地板瞬间恢复整洁，主播轻松的站立姿态也充分展现出这款智能家电的另一优势:使用起来毫不费力。
2020 年，宁波GDP达12408. 7 亿元，位居全国第 12 位。成绩的取得，与宁波重视吸引人才的政策密切相关。通过不断加码补贴力度、放宽落户条件，宁波市吸引了越来越多人才的落户。数据显示，仅 2018 年至 2020 年，宁波市常住人口便增长了120. 2 万人。在宁波市持续推出购房优惠政策，汇聚人才促发展的同时， 58 同城、安居客也凭借智能化产品矩阵及完善的房产信息服务体系，给用户带来优质高效的安居服务。人才最高可获 100 万元安?
618大促已经拉开帷幕，各大手机品牌都有大幅降价和促销，这次苹果也参战了。6月18日消息，iPhone 12 128GB版本在天猫旗舰店价格降至5809元，表现抢眼。值得注意的是，由于iPhone 12销售火爆，苹果发货时间大幅延后。苹果天猫官方旗舰店显示，iPhone 12发货时间在付款后38天内，蓝色、256版本甚至卖断货。据悉，iPhone 12采用6.1英寸刘海屏，后置1200万双摄，搭载苹果A14仿生芯片。这是一颗全球首款使用5nm制程制作的芯片，当中包含
“做出有自己风格的服装品牌。”服装专业出身的苟梓馨（快手昵称：原创服装设计师-苟梓馨）对于品牌这件事，始终有着自己的执念。从不知道如何表达的原创设计师，到现如今在快手组建设计师团队，苟梓馨与同为设计师的老公，选择在快手深耕两年多，精心打造品牌。过去一年，苟梓馨先从分享服装相关教学短视频入手，打出国风原创服装设计的影响力之后，在今年3月正式直播带货。在快手电商推出的快手有潮搭第二期“快手国潮范儿”活动
许多老板都说过去做批发生意好做，只要自己肯干肯努力，收入是挺不错的，特别是做服装行业。但慢慢地服装行业越来越难做了，市场越来越饱和、互联网的冲击等等原因都阻碍着服装批发业前行，特别是进销存管理的效率是目前最棘手的问题。小编了解到好用的三款服装批发进销存软件，让你不再担忧，轻松管理店铺，改变服装企业现状。第一名：商陆花综合实力：★★★★★口碑评分：★★★★★推荐指数：★★★★★功能介绍：系统优化，管
据飞瓜快数的大盘数据显示，5月份服装配饰创造了54亿的销售额，占总销售额的27.62%，远超其他品类，稳居榜首。关联的主播就有1.7万个、关联直播有34.7万场，可见服饰配饰这个超级品类的搏杀有多么激烈，市场需求有多么强烈。
“加盟店”这一并不陌生的词汇，由于近两年互联网思维和网红模式的加持，在许多人的心里留下了“快捷致富”的印象。但当一个又一个盲目的投资者（“投机者”）在加盟合同上落笔之后，他们才发现这场“加盟”游戏真正的残酷。
凤凰网科技讯 6月23日消息，天眼查App显示，近日，唯品会（中国）有限公司与国家知识产权局二审行政判决书公开。判决书显示，本案诉争商标为唯品会公司申请的第27381350号“唯品会”商标，引证商标为袁永滨、李慧等人申请的“唯品汇”“维品慧”等商标。裁判结果为驳回上诉，维持原判。此判决为终审判决。案号（2021）京行终1076号，审理法院为北京市高级人民法院，一审中，法院以诉争商标与各引证商标分别构成使用在同一种或类似?
目前市场上的进销存软件非常之多，用户很容易选择困难。但其实很多进销存软件是分用途的，比如有些是服装类常用的，有些针对的是一些生产型企业。这次带来的就是服装类进销存软件大盘点，相较于其他行业，服装类进销存软件最多，用户选择困惑也最多。这次就挑选用户量下载较多的五款服装类进销存软件，包括商陆花、笑铺日记、管家婆、秦丝易订货，从功能实用性、操作性（学习成本）、使用范围等三个方面来进行盘点，帮助大家挑选适
摩尔庄园手游中还是有很多隐藏为人所不知的外观装扮可以获得，一些解锁条件可能都不知道，所以下面就来为大家分享一下摩尔庄园手游隐藏装扮外观解锁条件。
前不久的一则官方通报显示，上海警方侦破了一例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，涉案金额7亿余元，涵盖50余个奶茶品牌，明星马伊琍代言的茶芝兰正是涉案品牌之一。一时间舆论哗然，马伊琍也亲自下场道歉。
电子烟已经成为一种创新的电子消费品，在全球范围内越来越流行。可以说，电子烟是整个烟草市场当前发展的一个趋势，越来越多的烟草企业，包括国有烟草企业，都开始向电子烟的方向发展。从电子烟已经被列为“传统烟草的补充”这一点上看，这个行业肯定会长续长存发展。据权威统计， 2021 年之后，在中国的 600 多地级城市， 2000 多县城里面大多已经建起了电子烟专卖店。虽然在一线城市，资本疯狂入局，电子烟门店比比皆是，但从更?
即便没有“宇宙中心曹县”，近几年诸如《长安十二时辰》、《庆余年》等众多古装题材影视作品，也为汉服火到“出圈”埋下了伏笔。随着汉服逐渐撕下“小众”的标签，甚至成为了“国潮”代名词，热闹的汉服市场也吸引了大批玩家的加入。无论是线上还是线下，大家都试图从中分上一杯羹，成就一番生意。
饿了么今日宣布，截至今年6月，平台到店团购日均订单量已是去年4倍。饿了么称，自去年到店业务接入平台后，饿了么新增商户超100万家，覆盖餐饮美食、休闲娱乐、美容美甲等线下本地生活服务门店。
据相关数据统计，我国目前从事桑拿洗浴行业的商户大约有超百万家，其中足浴行业的商户又占据了其中的三分之二，从业人员高达上千万。近年来在泛娱乐行业的快速发展之下，足浴越来越成为都市人熟悉的日常休闲娱乐，也逐渐演变成一种新型社交方式。朋友之间、同事、客户之间，边按摩边聊天，放松的环境更容易拉进人与人之间的关系，建立情感交流。但伴随发展而来的就是巨大的竞争压力，大量的新店入驻将行业生存空间不断挤压，同质化
随着科技的发展，越来越多智能产品出现在我们的生活中，这些装备不仅给我们带来了更多的便利，也让我们的生活变得更有品质。最近一家名叫展锐的买手店正式上线了，里面的创新品类专区十分吸睛，各种智能终端产品涵盖了生活的方方面面，不论是健康、居家、出行，还是教育、办公，用户在这里都能挑选到心仪的装备。想要减掉大肚腩、告别亚健康，可以选择Keep体脂秤；想要化身潮酷达人，可以入手JEEP F-X1 智能手表；想要让孩子学习更
诺基亚已经在英国、法国、印度等多个国家对中国手机厂商 OPPO 发起了专利侵权诉讼，但目前诉讼原因尚不明确，业界猜测此次纠纷可能因5G专利而起。..
今天，国家邮政局发布消息，近日，七部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。《意见》提出，鼓励快递企业直接用工;对用工灵活..
据沙特公报报道，苹果计划在沙特阿拉伯首都利雅得开设其首个面向中东和北非地区 （MENA） 的苹果开发者学院总部(Apple Developer Academy)。..
今日，华为官方宣布，自HarmonyOS2开启升级以来，用户已经突破3000万。6月2日，华为发布HarmonyOS2鸿蒙系统，可覆盖内存128K到4GB 以上的智能终端..
乘联会报告显示，今年7月31个自然日中有22个工作日，带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多，7-8月有更充裕的生产工作能..
今日，特斯拉中国官网正式上架Model Y后轮驱动标准续航版，售价27.6万元，8月开始交付。据财新网报道，有消息称，Model Y标准续航版车型使用宁德时..
伽马数据通过官方微信发布《休闲电竞发展前景报告》（以下简称《报告》）。据伽马数据测算，2020年我国休闲电竞游戏用户规模已达到2.38亿人，预计..
近日， 蝉大师发布了 6 月移动应用排行榜。榜单数据显示，“央视频”作为背靠中央电视台的app，拥有令人艳羡的资源，在排行榜上排名一路飙升，而腾..
2021年7月7日，由中国信息通信研究院指导，艾迪网主办的以”云集影从，融网聚生“为主题的2021GIDC全球互联网数据大会在上海圆满落幕。此次大会核..
自 2020 年疫情出现至今，国内各大省市经济发展多多少少都会受到影响，国内经济全面开启内循环，物流行业遭遇最大挑战，包括运营结构调整、产业服..
7月7日，以“智联世界，众智成城”为主题的2021世界人工智能大会WAIC在上海世博中心正式开幕。作为人工智能行业的国际顶级盛会，2021世界人工智能..
人随时随地都会有喜怒哀乐等情感的起伏变化。那么在人与人工智能交互过程中,机器是否能够体会人的喜怒哀乐,并见机行事呢?2021年7月7日,2021世界人..
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在上个月落幕的 618 抖音好物节中，广东夫妇再一次创造了带货生涯中的高光时刻。蝉妈妈数据显示，广东夫妇 618 期间累计带货额3. 23 亿，助推了多..
老师的教学能力是实现高效教学的核心，开元教育认为，一位优秀的老师不仅要拥有好的知识背景，好的教学素质，更要拥有强大的学习能力和对所教科目..
两轮电动车是大众群体使用最广泛的交通工具，承载着工作通勤与日常生活的点点滴滴，车辆续航和电池寿命就成了消费者最为关注的两大焦点。为博得消..
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上月底微软发布了Win11系统，这次界面大改不再折腾开始菜单了，因为微软改的是任务栏——Win11任务栏底部居中，这可能是Win11最大的变化了。..