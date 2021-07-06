三星Galaxy Z Flip3或将于8月11日发布 还可能发布Lite版

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三星Galaxy Z Flip3或将于8月11日发布 还可能发布Lite版

2021-07-06 14:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:全球最大智能手机制造商的三星正准备在推出新设备，包括Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、Galaxy Watch4系列以及8月份的新款Galaxy Buds，目前有消息称三星可能会在8月11日举行一场活动，发布以上几款重要的产品。

三星折叠屏手机Galaxy Z fold2

同时还有一份报告称，三星还可能推出Galaxy Z Flip3Lite折叠智能手机。三星一直在努力使可折叠智能手机成为主流，而即将推出的Lite版本可能是推进折叠屏手机成为主流的重要方式。

来自韩国先驱报声称该手机可能会在8月11日的三星Unpacked活动中推出。该报还表示，三星会在这次的活动上宣布Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、Galaxy Z Flip3Lite三款折叠屏智能手机。

其中Galaxy Z Flip3Lite之前并没有发布过这类产品，之前有报道称该型号因全球芯片短缺而被取消。不过现在三星有意推动折叠屏智能手机的发展，不排除今年8月份会发布这款价格较低的折叠屏手机，但价格可能还是会高于普通的常规直屏手机。

目前三星在售的Galaxy Z Flip也需要9999元，高于绝大多数的非折叠屏智能手机产品，因此Lite版本的价格会定价多少将十分令人期待。

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