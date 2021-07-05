理想CEO回应座椅有水银：汞不是闹着玩的 车内出现大量汞可能是投毒行为

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:近日，理想App一位理想车主反应在理想ONE的座椅缝隙中发现有不少水银小珠滚动，引发了不少人关注。

根据网友拍摄的视频，车主随后把座椅拆除，发现座椅的钢铁支架缝隙、板材甚至座椅皮座间都发现了水银的踪迹。

对于这样的情况，理想汽车CEO李想直接在微博上回应表示，连用水银（汞）投毒的栽赃视频都能拍摄出来，还大规模传播出来，实在厉害!谁在操作?

在发布了上述的微博之后，李想还转发了游族创始人身中多种毒素致死报道作为案例，指出:“出现这么大量的汞（水银）很可能是一种投毒的行为，汞不是牛奶和饮料，不是可以随随便便闹着玩的，更不是可以随便购买到的。”

另外，理想汽车官方强调，理想ONE在产品设计、原材料选择、生产制造、运输以及交付环节均未使用到汞（俗称水银），并且符合《汽车禁用物质要求》(GB/T30512-2014)及欧盟ELV等有害物质相关要求，请各位用户放心使用。

理想汽车做出的详细解释如下:

一、理想汽车的零部件、生产、制造等所有环节，对于汞（水银）的使用和采购量为零!制造一辆智能电动车，理想汽车不会使用，也没有任何必要使用汞。如果在车上发现汞的存在，一定是外部行为造成的。

二、汞的特性是易挥发的，用户还能看到液态的汞必然是相对较短的时间内产生的遗留。对于汞的特性和作用，建议大家网络查阅百科的知识。

三、汞是具备剧毒特性的，要么是使用环节含有汞的外部物品破损或者洒落，要么存在外部投毒的犯罪嫌疑，如果不能排除投毒嫌疑的可能性，建议车主报案处理。