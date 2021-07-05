理想再次回应车辆座椅发现水银物质：外部原因进入车内

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，针对网上流传的“理想ONE座椅有水银”的视频，理想汽车方面再次回应称，理想ONE在产品设计、原材料选择、生产制造、运输以及交付环节，不会也没有必要使用汞。疑似“水银”的物质是外部原因进入车内，将配合警方以及车主调查取证。

此前，针对上述情况，理想汽车曾回应称，高度重视并已第一时间展开全面调查。理想ONE在产品设计、原材料选择、生产制造、运输以及交付环节均未使用到汞（俗称水银），并且符合《汽车禁用物质要求》(GB/T30512-2014)及欧盟ELV等有害物质相关要求，请各位用户放心使用。

同时，理想汽车CEO李想回应称:造谣我们用水银的人和媒体，祝愿你们血液里流动着水银，脑子里装满了水银!

数据显示，理想汽车6月交付7713辆，同比增长320.6%。第二季度交付17575辆，同比增长166.1%。月度和季度交付量双双创下新纪录。

以下为理想汽车回应全文: