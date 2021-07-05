王老吉申请新婚大吉商标 网友：吉吉王国更好

近日，广州王老吉大健康产业有限公司连续申请注册“新婚大吉”、“新年大吉”、“升职大吉”、“中考大吉”等多个商标，国际分类均为啤酒饮料，当前商标状态为商标申请中。
对此，有网友表示，吉吉王国更好。还有的调侃称，怕离婚喝王老吉。
近日，广州王老吉大健康产业有限公司连续申请注册“新婚大吉”、“新年大吉”、“升职大吉”、“中考大吉”等多个商标，国际分类均为啤酒饮料，当前商标状态为商标申请中。
对此，有网友表示，吉吉王国更好。还有的调侃称，怕离婚喝王老吉。
一加OnePlus在智能手机领域已经有8年多的时间，在海外知名度颇高成绩斐然，现在看来这家已经与OPPO重新融合的公司也在开发平板电脑。EUIPO网站（欧盟知识产权局）的一项认证显示，一加现在拥有电子设备的名称 "OnePlus Pad"的商标权利。一加将与OPPO和Realme等品牌一样，将平板融入自己的产品线，而后者还是同时拓展到笔记本电脑和平板电脑市场的兄弟企业。当然，商标并不意味着实际产品会最终出现，一加有可能只是在考虑它是否选?
5月28日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，商标状态显示为申请中。据报道，微信“分付”和支付宝花呗类似，用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“Q站”商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。
饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标。
天眼查信息显示，近日，华为技术有限公司申请了鸿鹍”商标，申请日期为2021年6月3日，目前商标状态为注册申请中”。华为申请鸿鹍”商标覆盖两个国际分类，一是09类-科学仪器，申请/注册号56625588，二是42类-网站服务，申请/注册号56625590。值得一提的是，鸿鹍”目前已经是其他公司的注册商标，只是分类不同，一家是广州鸿鹍集团有限公司，国际分类07类-机械设备，二是自然人叶欢，国际分类40类-材料加工。另外还有一个国际分类14
凭借先消费，后付款”的便捷支付方式，花呗受到了诸多年轻人的热衷。今日，从企查查网站了解到，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。据报道，微信用户可以从分付”借钱用于购物、消费。分付”和支付宝花呗分期类似，但两者在收取费用上也有所差别，目前，分付仍处于测试阶段。据了解，微信分付实行的是按日计息，在通过微信支付付款时，可以使用分付”先付
现阶段凉茶市场竞争如此激烈，凉茶巨大的市场空间不断吸引新品入场，但王老吉持续创新提升自己，在原有王老吉配方基础上再升级，争取做一个充满活力的，持续爆发力量的年轻品牌。这样看来，作为百年凉茶品牌，王老吉之所以能够作为品牌典范始终屹立于凉茶行业，除了对品质的坚守，还有能够与时俱进对市场需求的精准把控。一提起凉茶品牌，大家都会想起那句“怕上火，喝王老吉”，对于王老吉这个品牌，大家可是毫不陌生，它出现在家
随着华为、三星先后在折叠屏手机市场得到不错成绩，各大手机巨头也开始下场加入赛道。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。未来以小米、OPPO、vivo为首的中国品牌将进入市场，折叠屏手机将迎来新一波热潮。6月27日消息，据GSMArena报道，vivo低调注册了NEX Slide、NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司曾于2017年申请注册老铁商标，目前已有38项申请通过，商标状态为已注册。
必胜客国际有限公司曾于2016、2017年申请注册高考必胜、逢考必胜商标，最后被知识产权局驳回申请。
“造车”可能要成为又一个新的“风口”。不仅很多互联网大佬都宣布“跨界”造车，比如较早入局的百度和最近宣布造车的小米;还有很多“外行公司”也参与了汽车关联产业，例如华为、大疆等。
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司已申请注册多个“小愉”“轻蝉”相关商标，国际分类涉及医疗器械、科学仪器、医药等，当前商标状态多为等待实质审查。
企查查APP显示，饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标，或将加码到店业务？
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。
企查查显示，思聪狗”商标已被一位自然人成功注册，国际分类为健身器材，当前商标状态为已注册。这个商标很容易联系到王思聪和他的爱犬王可可”。王思聪出生于1988年，毕业于伦敦大学学院哲学系，担任北京普思投资有限
企查查APP显示，网易严选运营公司杭州网易再顾科技有限公司于18、19年申请注册多个九九六商标，目前部分已注册成功。
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司于5月17日申请注册多个茅粉商标，国际分类包含25类 服装鞋帽、6类 金属材料、21类 厨房洁具、41类 教育娱乐等。企查查显示，目前有关茅粉商标申请记录共46条，其中多条申请记录为其他公司抢注。
随着百度、小米、360等公司相继开始造车，可以说，国内手机、互联网科技圈的公司，都把造车看做下一个机会赛道。日前，我们又在天眼查获悉，OPPO广东移动通信有限公司申请注册OCAR”商标，国际分类为科学仪器，目前已经经历申请，进入等待实质审查阶段，由英文来看，CAR代表汽车，OCAR则或为OPPO的汽车项目，而该项目也代表OPPO造车的最新进展。4月份，据媒体报道，OPPO集团也已经在筹备造车事项。OPPO和小米一样，OPPO造车计划由?
企查查APP显示，欧某于6月16日申请注册我命油我不油天商标，国际分类为25类 服装鞋帽，商标注册号为 56927809，商标状态为注册申请中。企查查显示，欧某与王思聪无任何商业关联。
凤凰网科技讯 6月16日消息，天眼查App显示，近日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请注册多个“饿了团”“饿好团”“饿了么拼团”相关商标，国际分类含广告销售、餐饮住宿等，目前商标状态均为申请中。
鼻腔是我们人体呼吸的第一道关口，每天有大量的的灰尘和细菌，通过鼻腔进入我们的呼吸道。如果鼻腔内鼻粘膜受到疾病、环境等危害，造成鼻粘膜破损..
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6月22日下午，在中国食品工业协会、中国食品发酵工业研究院支持下，由小仙炖鲜炖燕窝主办的燕窝科研研讨会暨小仙炖鲜炖燕窝科学研究基金成立大会在..
近日，58同城、安居客发布了2021年《6月国民安居指数家居市场报告》，58同城、安居客基于对平台海量用户的问卷调研，结合房地产大数据构建出家居行..
本文最初发布于链新闻，作者James Chiu导读FTX创始人Sam Bankman-Fried（简称SBF）近日接受《彭博社》专访，专题题目是《理想vs.现实:加密货币的未..
现在孩子的近视发病率越来越高，尤其是随着课业负担的加剧、网课学习频率的增多，青少年近视率的数据更是雪上加霜。一边是孩子视力问题日益凸显，..
近年来，随着技术的发展与人类健康意识的不断提升，保障人体健康为宗旨的大健康产业蓬勃发展。随新时代而来的干细胞存储与细胞治疗进入大众的视野..
近日，欧科云链集团正式推出国内首款全景式链上数据分析工具——链上大师（ChainHub）。基于OKLink原有的九大公链全节点链上数据，欧科云链链上大..
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近一个月，就有永辉、家乐福、华联、fudi 多家入局，在此之前还有2019年开出首家店的 Costco，去年开出 X会员店的盒马，重拾会员制的麦德龙，为此..
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继滴滴出行App在各大应用商店下架之后，滴滴微信和支付宝小程序也相继下架。目前，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜“滴滴出行”..
人类的交互通道有眼耳鼻舌口等器官，他们充当着外在世界信号的“接收器”，将范围内的信号接收并传递给“大脑”。在机器世界里，从过去鼠标键盘转..
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近日，杭州网易云音乐科技有限公司公开“音乐作品的自动生成方法及装置、存储介质、电子设备”专利，公开号为CN113035163A。..