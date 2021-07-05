王老吉申请新婚大吉商标 网友：吉吉王国更好

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王老吉申请新婚大吉商标 网友：吉吉王国更好

2021-07-05 16:15 · 稿源：站长之家

近日，广州王老吉大健康产业有限公司连续申请注册“新婚大吉”、“新年大吉”、“升职大吉”、“中考大吉”等多个商标，国际分类均为啤酒饮料，当前商标状态为商标申请中。

对此，有网友表示，吉吉王国更好。还有的调侃称，怕离婚喝王老吉。

商标，商标注册

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