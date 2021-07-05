王老吉申请新婚大吉商标 网友：吉吉王国更好

一加OnePlus在智能手机领域已经有8年多的时间，在海外知名度颇高成绩斐然，现在看来这家已经与OPPO重新融合的公司也在开发平板电脑。EUIPO网站（欧盟知识产权局）的一项认证显示，一加现在拥有电子设备的名称 "OnePlus Pad"的商标权利。一加将与OPPO和Realme等品牌一样，将平板融入自己的产品线，而后者还是同时拓展到笔记本电脑和平板电脑市场的兄弟企业。当然，商标并不意味着实际产品会最终出现，一加有可能只是在考虑它是否选?