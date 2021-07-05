中芯国际核心技术人员离职：价值千万股票激励作废

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中芯国际核心技术人员离职：价值千万股票激励作废

2021-07-05 15:54 · 稿源：站长之家

中芯国际核心技术人员离职。中芯国际7月4日公告，公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。离职后，吴金刚博士不再担任公司任何职务。据公告，吴金刚2001年加入中芯国际，2001年至2014年，历任助理总监、总监、 资深总监，2014年至今担任技术研发副总裁，任职期间负责参与公司 FinFET 先进工艺技术研发及管理工作。

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中芯国际核心技术人员离职

对于核心技术人员离职的影响，其表示，目前公司的技术研发工作均正常进行，吴金刚博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的培养和建设，重视对有潜力员工的培养与选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。2018年、2019年及2020年，公司研发人员数量为2，096人、2，530人及2，335人，占员工总 人数比例分别为11.86%、16.02%及13.50%，研发人员数量保持稳定。

值得注意的是，在5月份，中 芯国际还发布了最新一期的股权激励计划。其中，吴金刚作为公司两位核心技术人员之一，获得了公司16万股的限制性股票。如果按照当前58元/股的股价，这部分股票的纸面市值接近928万元。不过，根据股权激励计划规则，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属、作废失效。此次吴金刚的离职，也意味着他将自动放弃这16万、价值千万的限制性股票。

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