BOSS直聘运满满货车帮被网络安全审查

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:就在刚刚，网络安全审查办公室发布公告称，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查。

网络安全审查办公室表示，为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”停止新用户注册。

对此，BOSS直聘回应称，高度重视并将积极配合网络安全审查工作，全面排查和防范网络安全风险。在有关部门的监督领导下，BOSS直聘一直坚决维护网络安全，全力保障各项数据安全。将不断提升网络安全意识与能力，切实履行企业的责任和义务。

2021 年 6 月 12 日，在线招聘平台BOSS直聘正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码“BZ”，每股发行价为 19 美元。

招股书显示，BOSS直聘 2019 年、 2020 年及 2021 年Q1 营收分别为9. 98 亿元、19. 4 亿元及7. 9 亿元。 2021 年 3 月，BOSS直聘月活跃用户数（MAU）达 3060 万。 2020 年平均MAU为 1980 万，较 2019 年平均MAU同比上涨73.2%。

7月2日晚间，网络安全审查办公室曾对“滴滴出行”实施网络安全审查。当时，滴滴方面回应称，将积极配合网络安全审查。全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。