哪吒汽车6月汽车销量达5138台创新高，同比增长536%

站长之家（ChinaZ.com）7月3日消息:据哪吒汽车披露的6月交付数据显示，哪吒汽车6月销量5138台再创新高，同比增长536%。1-6月，哪吒汽车共售出21104台，同比增长达478%。

哪吒汽车披露的6月交付数据显示，其中5.99万元起售的哪吒 V 于去年11月上市，上市至今7个多月时间，哪吒 V 已累计售出超过20000台。乘联会数据显示，1-5月，哪吒 V 销量在所有纯电动车中排名第10。此外，6月29日，哪吒加电新增5城25站。哪吒汽车宣布至此已完成全国25个城市哪吒加电布局，建成209个智能快充站。

5月11日，360集团战略投资哪吒汽车，要为人民造车。为此，哪吒成立了让用户可以深度参与的大型社区——哪铁宇宙。哪吒汽车表示，在这里，哪铁们可以充分参与到定义哪吒汽车产品、服务的全过程;可以提出自己的创意和建议。

日前哪吒汽车张勇在给粉丝的一封信中说道:“哪吒汽车不仅是一台车，更是一个智能互联终端，我们通过运营数据了解到用户的喜好和需求。”据了解，哪吒V自交付以来，用户共参与OTA 升级26545次;每位用户平均每天使用智能座舱屏幕5.88次;每位用户每天与小You智能机器人进行语音互动次数平均为10.8次。