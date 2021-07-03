滴滴出行被审查停止新用户注册 滴滴回应：将积极配合

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滴滴出行被审查停止新用户注册 滴滴回应：将积极配合

2021-07-03 10:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日消息:据国家互联网信息办公室官方微信7月2日消息，网络安全审查办公室发布关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告称，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。

滴滴出行

滴滴在6月30日在美国纽交所挂牌上市，共发行3.17亿股ADS，比原计划的2.88亿股多10%，募资44亿美元。目前滴滴的市值约791.01亿美元。针对网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，滴滴回应称将积极配合网络安全审查。审查期间，将在相关部门的监督指导下，全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。

据悉，2020年4月，国家互联网信息办公室等12部门联合制定的《网络安全审查办法》发布。文件显示，网络安全审查办公室设在国家互联网信息办公室，负责制定网络安全审查相关制度规范，组织网络安全审查。

网络安全审查重点评估关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险，包括:产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或破坏，以及重要数据被窃取、泄露、毁损的风险;产品和服务供应中断对关键信息基础设施业务连续性的危害;产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性，供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险;产品和服务提供者遵守中国法律、行政法规、部门规章情况;其他可能危害关键信息基础设施安全和国家安全的因素。

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