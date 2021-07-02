未授权《生化危机》剧本杀公司向索尼道歉：被中间人所骗

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:据中国电影报报道，深圳剧核力文化传播有限公司、深圳有影传媒有限公司共同发布致歉函，就未获得索尼影业官方授权的《生化危机》IP剧本杀现身市面一事，两家公司索尼哥伦比亚电影公司公开道歉，并解释事情原委，称被中间人所骗。

《致歉信》中表示，《生化危机》剧本杀时间的起因，来源于该公司所接触到某个与索尼影视有合作关系的中间人，其称自己与索尼影视总部与海外版合作、达成了与多家国内知名商企合作，因此深圳有影传媒有限公司决定与其达成合作并联合开发《生化危机》IP剧本杀业务，并且将相应版权合作信息同步给深圳剧核力文化传播有限公司，由深圳剧核力文化传播有限公司具体统筹相关事宜。

不过在索尼影视发布声明后，该公司也第一时间和版权中间人取得联系沟通，希望尽力与索尼影视官方进行紧急磋商和沟通，但中间人均以其会与索尼内部人员进行确认为由，杜绝了该公司与索尼影视官方的直接沟通，直直至官方微博发文声明。

该公司表示，杜宇索尼影视旨意最深切及最诚恳的歉意，并对我们由于工作失误未能核实版权来源的真实性以及正当性表示深深抱歉。

在6月28日，索尼哥伦比亚电影公司发布声明，对于近期市面上流传出的“生化危机剧本杀”作品一事辟谣，声明指出索尼影视从未在中国地区将[生化危机]授权给任何公司和个人，进行任何形式的剧本杀合作，同时要求侵权者下架侵权产品并作出书面声明。