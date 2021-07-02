元气森林申请外星人基地商标 网友：这是要开掘外星市场了？

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元气森林申请外星人基地商标 网友：这是要开掘外星市场了？

2021-07-02 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:据天眼查APP显示，近日，元气森林申请注册了“外星人基地”商标。国际分类含啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等。

目前，该商标状态为申请中。元气森林成立于2016年，是互联网创新型音频公司。虽然它的产品名字和包装怎么看都像日本品牌，但却是个不折不扣的国产品牌。

今年4月，元气森林曾因其乳茶产品“0蔗糖”的宣传语容易引发误解道歉，并将“0蔗糖”改为低糖。

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