元气森林申请外星人基地商标 网友：这是要开掘外星市场了？

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:据天眼查APP显示，近日，元气森林申请注册了“外星人基地”商标。国际分类含啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等。
目前，该商标状态为申请中。元气森林成立于2016年，是互联网创新型音频公司。虽然它的产品名字和包装怎么看都像日本品牌，但却是个不折不扣的国产品牌。
今年4月，元气森林曾因其乳茶产品“0蔗糖”的宣传语容易引发误解道歉，并将“0蔗糖”改为低糖。
站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:据天眼查APP显示，近日，元气森林申请注册了“外星人基地”商标。国际分类含啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等。
目前，该商标状态为申请中。元气森林成立于2016年，是互联网创新型音频公司。虽然它的产品名字和包装怎么看都像日本品牌，但却是个不折不扣的国产品牌。
今年4月，元气森林曾因其乳茶产品“0蔗糖”的宣传语容易引发误解道歉，并将“0蔗糖”改为低糖。
日前，有媒体报道称，农夫山泉拂晓白桃风味苏打气泡水在宣传时引用了日本福岛”等字样。有媒体称，这一描述，让消费者认为其产品原料取材于日本福岛。但自2011年日本福岛发生严重核泄漏后，周边水土遭受大量污染。鉴于核泄漏事故对食品、农产品质量安全的影响，我国就禁止从包括日本福岛县在内的多个县城采购进口食品、食用农产品及饲料。据浙江建德市监局发布的关于农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水原料来源有关情况的调查通报，2021
6 月 21 日元气森林携手KFC推出联名款蜜瓜味乳茶——元气顶瓜瓜乳茶，本次与KFC的联名，同样是一款主打低糖低脂的新品，乳茶选用优质的新西兰进口乳源，搭配真茶原叶萃取的茶汤，再添加清甜的蜜瓜汁调制而成。 品牌的联名合作，往往与品牌自身的价值观理念及产品功能分不开，通过融合各自品牌特性与文化基因，打造出复合型新产品，元气森林与KFC的本次联名，双方都在寻找一种品牌调性，价值观以及客户的契合点。元气森林作为新晋?
近日，宁波吉德电器有限公司发生工商变更，新增元气森林（北京）食品科技集团有限公司等多名股东，同时公司注册资本由3623.19万元人民币增加至3775.36万元人民币。
小程序旗舰店关注人数在各销售平台中粉丝量最多，达598.1w（具体销售额不清楚，单从粉丝数看小程序相比其他平台流量更大）。我将重点对元气森林微信端的裂变-转化-留存-复购各环节进行拆解，以了解元气森林私域布局框架。
端午假期，河南卫视推出《端午奇妙游》节目，这是继春节推出的《唐宫夜宴》出圈后，河南卫视再次炸裂出圈，被观众送上热搜。最受好评的开场节目《洛神水赋》（原名《祈》）把洛神翩若惊鸿，婉若游龙”的舞姿，通过水下舞蹈的形式呈现出来。对于这个节目，不少网友看到之后纷纷表示，节目之作的实在是太惊艳了，我是看到神仙了么？。开场水下舞《洛神水赋》（原名《祈》），舞蹈演员何灏浩化身洛神在水下衣袂翩跹，拂袖起舞，仿佛再
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
今日，华为技术有限公司与国家知识产权局二审行政判决书公开，二审法院则认为，诉争商标与引证商标四的构图理念不同，设计风格、整体外观以及相关公众的识记均有差异，原审判决和被诉决定相关认定不妥。
华为Mate/P系列手机之所以能成为安卓旗舰的佼佼者，与其影像方面的耕耘密不可分，这其中，索尼的CMOS元件自然也是功臣之一。不过，遭美方制裁后，索尼向华为供应CMOS受限。最新报道称，尽管索尼向小米、OPPO、vivo等公司倾斜出货，可华为留下的巨大缺口似乎并未填补完全。再考虑到旗舰机需求疲软、三星在CMOS业务上加剧竞争等因素，索尼半导体业务总裁Terushi Shimizu在6月3日表示，2021财年（截止到2022年3月），公司收入不能恢复
近日，唯品会因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服判决，提起上诉。
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
5月28日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，商标状态显示为申请中。据报道，微信“分付”和支付宝花呗类似，用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
近日，华为技术有限公司新增多项“华为手译”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、设计研究、科学仪器，当前商标状态均为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，6月7日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅剪”、“腾讯特效”等商标，国际分类涉38类通讯服务、9类科学仪器等，目前商标状态为注册申请中。
凤凰网科技讯 6月23日消息，天眼查App显示，近日，唯品会（中国）有限公司与国家知识产权局二审行政判决书公开。判决书显示，本案诉争商标为唯品会公司申请的第27381350号“唯品会”商标，引证商标为袁永滨、李慧等人申请的“唯品汇”“维品慧”等商标。裁判结果为驳回上诉，维持原判。此判决为终审判决。案号（2021）京行终1076号，审理法院为北京市高级人民法院，一审中，法院以诉争商标与各引证商标分别构成使用在同一种或类似?
近日，中国裁判文书网公布了北京拜克洛克科技有限公司（OFO）、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书，裁定书显示，小黄车申请的OFO商标再度被驳回。
信小呆被多家公司抢注商标。2018年国庆期间，支付宝发布一条抽奖微博，奖品丰厚，抽中的人为“中国锦鲤”，吸引300多万次转发。2018年10月7日，网友信小呆成为这次寻找中国锦鲤的幸运儿。
6月17日，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开，法院认为，诉争商标与部分引证商标均为纯图形商标，设计风格、整体视觉等方面相近。故不予支持原告的诉讼请求。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司申请“黑珍猪”、“黑珍珠”、“黑真珠”商标，国际分类为广告销售，目前商标状态为“注册申请中”。
本周 GitHub 发布的 AI 代码合成器 GitHub Copilot，是科技界备受关注的话题。传统 IDE 通常使用搜索引擎的方法补全代码，而这个代码神器 Copilot..
据外媒报道，一个国际天文学家小组观测到第一种新型超新星。这一发现证实了40年前的一个预测，这可能会对恒星的生与死产生新的认识。这项研究于20..
微软发布Win11有一周时间了，最近大家都要被Win11的硬件要求折腾怕了，除了TPM 2.0安全模块的纠结之外，微软要求的CPU也不低，目前三大主板品牌都..
中国航天又迎来了一个历史性时刻，今天上午10时，中国空间站的宇航员刘伯明首次出舱，这也是13年来再次有中国航天员进行出舱活动。出舱时，三名航..
虽然任天堂Switch并没有PS、Xbox主机的顶级性能和游戏画面，但凭借便捷性和出色的游戏体验，依然获得了全球众多玩家认可。日前，据媒体报道，数据..
据外媒报道，生物可降解塑料应该对环境有好处，但由于它们是专门用来快速降解的所以无法回收。来自新西兰坎特伯雷大学的研究人员开发了一种可将可..
世界气象组织（WMO）已经确认了南极洲有史以来的最高温度纪录。2020年2月6日，在位于南极半岛希望湾的阿根廷埃斯佩兰萨基地，最高温度达到18.3℃（..
继茅台之后，现在很多人都在抢购一种名为片仔癀的中药，官方指导价590元/粒，但市场价已经炒到了近两千元一粒，比飞天茅台还难抢。此前有报道称片..
据中国载人航天工程办公室消息，截止北京时间2021年7月4日11时02分，我国航天员身着中国造舱外航天服，成功完成出舱。距离上次中国航天院太空出舱..
据外媒报道，近日，英国国防部向国防科学技术实验室(Dstl)合作打击武器技术演示(CSWTD)计划投资了350万英镑以开发出使飞行中的导弹能够相互通信的..
据中国载人航天工程办公室消息，今天，航天员着中国造舱外航天服出舱。航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门，刘伯明、汤洪波身着中国自..
对于许多家庭消费者来说，当他们需要访问相机存储卡中的文件时，他们只需将其插入电脑上的读卡器。这通常是一个SD读卡器，尽管许多较新的计算机正..
据中国载人航天办公室消息，北京时间2021年7月4日8时11分，航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门，截止11时02分，航天员刘伯明、汤洪波身..
7月4日消息，今日，鲁大师官微公布了6月新机流畅榜，共有10款机型入围。从榜单来看，搭载HarmonyOS的华为Mate40 Pro 4G凭借高达182.68的分数夺得6..
7月4日上午，中国空间站上的航天员刘伯明、汤洪波，身着中国自主研制的新一代飞天”舱外航天服，先后成功出舱，完成一系列预定工作。太空出舱是一..
7月2日晚，格力电器公告称，截至6月30日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6001万股，占公司截至6月30日..
6月30日，在云南大理，一司机将大巴车停靠在公园路边，谁成想来了一只大象，结果后视镜被大象轻松掰断顺走”。视频中可以看到，大象一口叼住一辆汽..
一位被大雨淋得一脸生无可恋的男子在雨中接打着电话，而广告词却是防溅抗水有一手，放心，有iPhone。”不知今天，各位网友是否在微博App上刷到这条..
据媒体报道，今天上午，菲律宾一架军用飞机在该国南部坠毁，机上载有85人。据悉，出事的是一架C130大力神”运输机，由美国洛克希德（现洛克希德马..
自从2017年推出高性能的锐龙、霄龙处理器的4年来，AMD在x86市场份额上已经收复了失地，份额超过20%。目前桌面、笔记本市场的锐龙CPU进展不错，服务..