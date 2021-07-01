绝地求生生存通行证泰戈什么时候上线 生存通行证泰戈详细上线时间

绝地求生在7月份就要进行第12赛季的第二次更新了，很多玩家还不清楚生存通行证泰戈什么时候上线，下面就来为大家分享一下。

生存通行证:泰戈

随着7月7日第12赛季第2轮更新的到来，PUBG也迎来了通行证与赛季“分家”后的第二款生存通行证 – 泰戈。

上线时间:北京时间7月7日 ~8月18日上午10点

1） 生存通行证:泰戈 武器 & 等级包（3，270G-Coin)

● 生存通行证:泰戈;

● Kar98K皮肤;

● 30级;

2） 生存通行证:泰戈 武器包（990G-Coin)

● 生存通行证:泰戈;

● Kar98K皮肤;

生存通行证:泰戈中包含了各种各样的丰厚奖励，并对升级机制和达到最高等级后的用户体检进行了优化。买到就是赚到，现在就把生存通行证:泰戈带回家吧!

需要注意的是，生存通行证升级券的购买方式发生了变化:

● 将通行证升级到豪华版之后，玩家可以在生存通行证页面中以“1级”为单位来选择购买升级券;

● 购买完成后，升级券将被立刻用掉。玩家只能在达到50级之前购买升级券;

● 达到50级之后，玩家只能通过完成任务或进行游戏取得的经验值（XP）来提升通行证等级;

此外，我们还为达到了50级的玩家们准备了额外的奖励:

● 通行证等级达到50级且持有豪华版通行证的玩家可以继续提升自己的通行证等级以获得奖牌、徽章、G-Coin等额外奖励;

● 在通行证到期之前持续进行游戏，争取将所有额外奖励通通拿到手吧!

其他信息

● 玩家可以在生存通行证的奖励页面中购买升级道具;

● 当玩家使用自己原本持有的升级券（5级、20级、30级等）时，如果该升级券会使通行证的最终等级超过50级的话，我们会将超过的部分兑换成1级升级券返还给玩家;

● 通行证的有效期结束后将不会有额外的结算时间，因此请务必要在通行证到期之前领走所有的通行证奖励!