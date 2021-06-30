7亿条领英用户数据被出售 官方：非数据泄露

当勒索软件黑客上个月攻击Colonial Pipeline并关闭了美国东海岸大部分地区的天然气输送时，世界意识到石化管道行业被黑客破坏的危险。现在看来，另一家以管道为重点的企业也在同一时间受到勒索软件的攻击，但它却对自己的漏洞却保持沉默，即使黑客已经在暗网上公布了70GB的内部文件。一个自称为Xing Team的组织上个月在其暗网上发布了从LineStar Integrity Services公司窃取的文件集，该公司位于休斯顿，向管道客户销售审计、合规?