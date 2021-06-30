7亿条领英用户数据被出售 官方：非数据泄露

日前，一名为“GODUser”的卖家在黑客论坛上叫卖7亿条LinkedIn用户数据时间引发不少网友关注。
该卖家在发帖中称，他们在2021年6月22日获得7亿条领英用户信息，并提供了100万条用户信息样本。
研究人员证实，被出售的领英用户信息包括:用户全名、性别、电子邮件、电话号码、以及行业等信息。
另外研究人员认为，本次叫卖的数据似乎是此前泄露数据的累积，相关来源可能包括了公共与私人资料。
领英对此方面回应称，目前仍在调查这个问题，不过这并非数据泄露事件，数据集主要是抓取内容。
日前，一名为“GODUser”的卖家在黑客论坛上叫卖7亿条LinkedIn用户数据时间引发不少网友关注。
该卖家在发帖中称，他们在2021年6月22日获得7亿条领英用户信息，并提供了100万条用户信息样本。
研究人员证实，被出售的领英用户信息包括:用户全名、性别、电子邮件、电话号码、以及行业等信息。
另外研究人员认为，本次叫卖的数据似乎是此前泄露数据的累积，相关来源可能包括了公共与私人资料。
领英对此方面回应称，目前仍在调查这个问题，不过这并非数据泄露事件，数据集主要是抓取内容。
据国外科技媒体报道：麦当劳在韩国和台湾遭遇数据泄露，暴露了一些客户和员工信息。食品链表示，在发现漏洞后，能够迅速关闭通道。麦当劳将通知监管机构和泄漏文件中列出的客户，这些文件中没有包含客户付款信息。
继前不久全美最大燃油管道运营以及全球最大肉品供应商JBS纷纷遭黑客攻击之后，日前麦当劳也宣布遭黑客攻击，其中美国、韩国和中国台湾地区数据遭泄露。
据外媒Neowin报道，在今天这个围绕着互联网的世界里，对我们私人数据的在线保护始终是一个热门话题。大型科技公司由于收集和管理的数据量大，经常面临监管机构等的冲击。在与此相关的最新进展中，来自爱尔兰公民自由委员会（ICCL）的高级研究员Johnny Ryan博士决定对IAB技术实验室提起诉讼。该诉讼被提交到汉堡地方法院，针对ICCL认为的“全球最大数据泄露事件”。IAB技术实验室是一个由一些最大的科技公司组成的联盟，如Google、F
当勒索软件黑客上个月攻击Colonial Pipeline并关闭了美国东海岸大部分地区的天然气输送时，世界意识到石化管道行业被黑客破坏的危险。现在看来，另一家以管道为重点的企业也在同一时间受到勒索软件的攻击，但它却对自己的漏洞却保持沉默，即使黑客已经在暗网上公布了70GB的内部文件。一个自称为Xing Team的组织上个月在其暗网上发布了从LineStar Integrity Services公司窃取的文件集，该公司位于休斯顿，向管道客户销售审计、合规?
北约目前使用SOA IdM平台来处理北极星（Polaris）计划中的几个基本功能，并且该机构将其列为关键设施并定义为机密级别，作为北约IT现代化计划的一部分，它被创建为提供集中的安全、整合和托管信息管理方案。访问：阿里云6·18主会场：每日10点 爆品限时秒杀黑客声称，他们设法利用后门复制了这个平台上的数据，并试图敲诈安全解决方案商Everis。他们更进一步，半开玩笑说要把偷来的数据发给俄罗斯情报部门。北极星项目官员保罗·豪
Cyber News 报道称，疑似迄今为止最大的一个泄露密码数据集，已经在某个知名的黑客论坛上被泄露。一位用户在该轮胎上发布了一个巨大的 100GB TXT 文件，其中包含了 84 亿个密码条目，而它很可能是整理了历史上多起密码泄露事件后合并而成的。RockYou2021 泄露密码示例发帖人表示，泄露密码字段的长度均在 6~20 个字符之间，已清理费 ASCII 字符和空格，并且声称合集中包含了 820 亿组密码。不过 Cyber News 在验证后发现，实际数量
据外媒frontpagetech报道，苹果公司要求一部分员工佩戴监控级随身摄像头以防止泄漏，该公司采取这一举措是为了阻止敏感信息的传播。
微软已经将6月24日定为一个平衡的日期，并且很可能会推出Windows的网络迭代，也就是所谓的Windows11。我们已经很好地了解了用户界面的主要变化，这要感谢网上泄露的截图。Windows 11屏幕截图首先要注意的是居中的开始菜单和任务栏图标，看起来与苹果的macOS很相似。还有一个设置，如果你真的不喜欢这个改变，可以将开始菜单和图标移到原来的位置弹出式开始菜单出现了，我们在windows10x迭代中看到了这个解决方案。事实上，相当多的
提前泄露的Windows 11 ISO镜像，激怒了微软了，所以他们也开始采取行动了。本周早些时候，某论坛晒出了据称是下一代 Windows”操作系统的副本。虽然Windows 11”的名称遍布系统各处，但当时不少人还是怀疑此事的真实性，甚至猜测这可能是一个烟雾弹，直到微软做出了此地无银三百两”之举。据外媒报道称，拥有软件版权的微软公司，已向分发 Windows 11 ISO 镜像”的网站发出了 DMCA 投诉，从侧面证实了Windows 11”操作系统的名称和
据外媒报道，上周，约28万名以色列学生的个人信息在针对AcadeME公司的网络攻击中被泄露。据Jerusalem Post报道，Think Safe Cyber Facebook组织的May Brooks-Kempler估计，约有28万名在校或在校学生的个人信息被盗。AcadeME是以色列一个全国性的服务提供商，为在11000个不同的行业中寻找工作的学生提供支持。6月20日，它成为了亲巴勒斯坦的马来西亚黑客组织DragonForce的受害者。虽然AcadeME否认了这一指控，但所附的代码截图、服?
根据知名苹果消息泄露者“Kang”微博上的帖子，苹果公司最近委托一家律师事务所向一些泄密者发出告诫信。据称，信中告诫泄密者，他们不得泄露未发布的苹果项目的信息，因为这可能会给苹果的竞争对手提供有价值的信息，理由是"误导客户，因为披露的内容可能不准确。"据称，苹果公司抓取了“Kang”的微博截图作为证据，其中包括他谈论他在iPhone上遇到的问题、产品发布日期和对其粉丝的购买建议，以及更多随意的帖子。“Kang”继续发
OnePlus的下一款中端设备是Nord CE 5G，该公司已经对其进行了一番暗示，并告诉透露6月10日将全面发布。不过，今天即将推出的手机的完整规格清单已经公布。
据外媒报道，纽约州政府IT部门使用的一个代码库被暴露在互联网上，允许任何人访问里面的项目，其中一些项目包含与州政府系统相关的秘密密钥和密码。暴露的GitLab服务器于周六被总部位于迪拜的SpiderSilk发现，这家网络安全公司因发现三星、Clearview AI和MoviePass的数据泄漏而受到赞誉。企业使用GitLab协作开发并将其源代码--以及项目运作所需的秘密密钥、令牌和密码--存储在他们控制的服务器上。但SpiderSilk的首席安全官Mossab
OnePlus Nord CE 5G将于明天首次亮相，几天前我们看到了该设备的官方外观呈现，但现在泄密者Evan Blass已经分享了一些额外的宣传材料。我们有一个详细的看所有三种颜色的即将到来的中游包括银色，黑色和蓝色完成。该设计与之前披露的信息相匹配的后置三摄和前置打孔摄像头。经确认，这款手机配有90Hz刷新率AMOLED显示屏、30W有线充电以及耳机插孔。由于Snapdragon 750 5G芯片组，5G连接也得以实现，而主摄像头的容量为64MP。广告显
在上周的发布会上，微软透露了Windows 11即将推出的新黑暗主题。在这次活动中，微软只提供了黑暗主题的简要一瞥。最近，一名微软员工在网上发布了几张来自Windows 11 Build 22000.51的截图，完整展示了新黑暗主题的视觉效果，并且在Windows的以下所有组件中看起来工作得都很好。您可以查看下面的截图：
几天前，一加 CEO 刘作虎宣布公司团队将与 OPPO“进一步整合”，以提升效率和为广大用户带来更快、更稳定的软件更新。尽管他表示一加将继续保持独立运营，但还是有一些悬而未决的问题，比如一加智能机的定制 Android UI 。据悉，国行版一加智能机已从“氢 OS”换成了 OPPO 的“ColorOS”，而国际版长期预装的是另一套“氧 OS”。对于不少人担心的 OxygenOS 最终是否也会被 ColorOS 取代这件事，刘作虎已在官方社区一篇讲述“新征程
微软已经预告，定于北京时间6月24日晚上23点揭晓新一代Windows系统的神秘面纱，号称是十年来最大一次革新。从媒体从官方预告中视窗徽标地面上的投影轮廓以及11点（美东时间）等线索，推测新系统会叫做Windows 11。爆料大神evleaks给出消息，称在上月的Build大会期间，微软在禁止拍照截图的闭门活动中透露，新OS定名Windows 11。不过，多位Windows名记表示，从掌握的信息推测，只能说Windows 11对应的是原本代号Sun Valley的Windows
昨天泄露的Windows 11版本仍在被微软爱好者们细细剖析中，其中有人成功地在该版本中发现了一个隐藏的 "Windows 11 SE"SKU。Twitter用户Sigma分享了一些关于这个精简版操作系统的截图和细节，它将禁用一些设置和功能，还默认屏蔽了微软商店。Windows 11 SE，似乎是Windows 10 Cloud版的继任者，它限制了相当多的功能，新计算机似乎需要一个在线账户才能继续启动（OOBE阶段无法建立本地账户）。虽然Windows 11 SE需要一个在线微软账?
微软即将推出的Windows 11操作系统的截图今天出现在网上，这些图像最初在中国网站百度贴吧上出现，该操作系统在截图中被确定为Windows 11 Pro，这也是这一传闻中的命名首次得到确认。图像还展示了新的Windows 11用户界面和开始菜单。UI的变化看起来与最初在Windows 10X中发现的非常相似，后来微软取消了后者，转而合并到Windows 11当中。应用图标现在在任务栏的中心排列，任务栏包含一个新的开始按钮和圆角设计的开始菜单（但窗口?
据印度亚洲新闻社（IANS）援引业内人士的话报道，我们从4月份就开始听说的三星Galaxy M32可能会在6月的第四周在印度上市IANS还声称Galaxy M32在印度的售价将在15000卢比（205美元）之间/€170）和20000卢比（270美元）/€225）并证实了之前泄露的规格，包括48MP四摄像头、6000毫安时电池和6.4英寸FullHD+Super AMOLED显示屏，其峰值亮度为800尼特，刷新率为90赫兹其余泄露的规格包括heliog85soc、android11、4/6gbram、64/128GB存储?
来自斯坦福大学的一组研究人员在过去20年里一直致力于开发类似皮肤的集成电路，这些电路可以被拉伸、折叠、弯曲、扭曲而不损害其工作能力。可拉伸..
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，去年下半年，LG化学将电池业务剥离，在12月1日正式成立了新公司LG能源解决方案，专注于电动汽车电池等电..
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，亚马逊将扩大其在芬兰的业务，该公司将在芬兰赫尔辛基建设一个研发中心，开发送货机器人技术。亚马逊表示..
随着信息化时代到来，手机便成了日常生活中必不可少的工具之一，而手机一旦丢失，不仅为生活、工作带来不必要的麻烦，手机内重要信息的泄露更是存..
7月2日最新消息，在今日召开的新闻发布会上，三菱电机总裁、CEOTakeshi Sugiyama（杉山武史）宣布将引咎辞职，并道歉。杉山武史表示他对事情曝光对..
近日，格力的员工股权激励计划正式通过了格力股东大会，此事引起了各界的关注，公告显示格力此次将以27.68 元/股的价格出售1.08亿股公司股票。值得..
【TechWeb】7月2日消息，小米集团今天发布公告，董事会于2021年7月2日根据股份奖励计划奖励合共70231664股奖励股份予3904名选定参与者。集团优秀青..
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，华为正在加大全球招聘。据报道，该公司正寻求聘请慕尼黑的芯片工程师、伊斯坦布尔的软件开发人员和加拿大..
随着科技的日新月异，众多人期待的飞行汽车即将成为现实。近日，飞行汽车公司AirCar完成首次跨城市飞行，从斯洛伐克的尼特拉机场飞往布拉迪斯拉机..
7月2日消息，在最新一期火绒安全周报中，官方通报了一款Windows恶意软件。匪夷所思的地方在于，火绒称，名为Netfilter的Windows第三方驱动程序内藏..
在小米历代数字系列旗舰中，小米6堪称是一代经典。作为小米数字系列的旗舰产品，小米6自从上市至今，吸引了一大批忠实用户。在闲鱼等二手交易平台..
6月29日，盐城王先生的手机上突然收到50万元转账，他以为是电信诈骗，便赶紧报警。据悉，民警很快锁定转账人董先生，这时，董先生才发现自己转错了..
供应链消息显示，台积电新的3纳米芯片制造工艺可能最快在2022年iPad Pro更新时出现在苹果产品中，但不会在同年的iPhone 14中出现。周五上午的一份..
日前南京大学现代生物研究院宣布，国际生命科学领域顶尖学者、原美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）终身正教授帅克已全职加盟该院。据南京大学现代生..
作为吉利汽车最新推出的新能源汽车品牌，极氪001自亮相以来就备受关注，700km超长续航、3.8s破百以及28万元起售价，也被誉为比亚迪汉EV、Model 3的..
【TechWeb】7月2日消息，近日，国际权威金融杂志《机构投资者》（Institutional Investor）评选的“2021年度亚洲区公司最佳管理团队”揭晓，虎牙公..
最近一个多月，Chia硬盘矿大火之后又暴跌，现在的价格是283美元，相比高峰期跌去了至少80%，可以说是矿难了。不过巴克莱分析师认为这是暂时的，硬..
今日下午，小米官方通过小米社区发布公告，公告内容包括本周大事记、本周动态、和大家关心的问题进度。其中关于Redmi K40玩《王者荣耀》卡顿的问题..
凤凰网科技讯 7月2日消息，据网信中国报道，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工..
凤凰网科技讯 7月2日消息，今日，雷军宣布：将7000万股股票授予小米各岗位优秀员工共计3904名。雷军还亲自负责了“青年工程师激励计划”，为首批约..