奈雪的茶尾盘跌幅扩大至15% 市值跌破300亿港元

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奈雪的茶尾盘跌幅扩大至15% 市值跌破300亿港元

2021-06-30 16:51 · 稿源：站长之家

今日，奈雪的茶在香港正式上市，上市首日收盘报17.12港元每股，较发行价19.8港元下跌近14%，成交额约27.61亿港元，市值为293.63亿港元。

今日早间，奈雪的茶开盘价为18.86港元每股，较发行价下跌4.75%，低开低走，尾盘一度跌幅扩大至15%。

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    今日，奈雪的茶开启公开招股，招股价17.2-19.8港元，入场费9999.76港元，拟发行2.57亿股，集资44.25亿至50.94亿港元，该股招股截至23日结束，预计将于29日公布结果、30日登陆港交所挂牌上市。

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    6月30日，奈雪的茶正式在港挂牌，成为新式茶饮第一股”。上市首日，奈雪的茶低开4.75%，击穿19.80港元的发行价，截止11:07发稿，跌幅扩大至11.31%，总市值300亿港元。据了解，奈雪的茶是一家现焙茶饮品牌店，成立于2014年5月。2015年11月，奈雪的茶第一家店在深圳开业。奈雪的茶主打果茶与软欧包产品，开发了30多款口味的茶饮，茶叶从各地选出，以台湾茶为主，如有来自中国台湾阿里山区的清心乌龙、蜜香乌龙、德国的玫瑰乌龙、杭州

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    今日早间，奈雪的茶在港交所发布公告称，将IPO发售价厘定为每股19.80港元，位于17.20-19.80港元指导价区间的高端；公司将在本次IPO中净筹资48.4亿港元。摩根大通、招银国际和华泰国际担任联席保荐人。

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