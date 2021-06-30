奈雪的茶尾盘跌幅扩大至15% 市值跌破300亿港元

6月30日，奈雪的茶正式在港挂牌，成为新式茶饮第一股”。上市首日，奈雪的茶低开4.75%，击穿19.80港元的发行价，截止11:07发稿，跌幅扩大至11.31%，总市值300亿港元。据了解，奈雪的茶是一家现焙茶饮品牌店，成立于2014年5月。2015年11月，奈雪的茶第一家店在深圳开业。奈雪的茶主打果茶与软欧包产品，开发了30多款口味的茶饮，茶叶从各地选出，以台湾茶为主，如有来自中国台湾阿里山区的清心乌龙、蜜香乌龙、德国的玫瑰乌龙、杭州