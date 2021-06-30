波士顿动力机器狗跳千手观音 网友：调下色妥妥恐怖片

6月21日，现代集团宣布，以约合9.21亿美元的价格从软银手中完成对波士顿动力公司80%控股权收购。
今日，为庆祝收购成功，现代集团与韩国偶像组合制作了几段视频。
视频中，7个“高科技狗”Spot机器人组成舞蹈团队跳起了《IONIQ:I'm On It 》，并排队跳起了千手观音。
此外，在另一个视频中，一只Spot机器人还与偶像团体全体成员进行了共舞。
对此，网友们热议，“Spot什么时候成团出道?”
6月21日，现代集团宣布，以约合9.21亿美元的价格从软银手中完成对波士顿动力公司80%控股权收购。
今日，为庆祝收购成功，现代集团与韩国偶像组合制作了几段视频。
视频中，7个“高科技狗”Spot机器人组成舞蹈团队跳起了《IONIQ:I'm On It 》，并排队跳起了千手观音。
此外，在另一个视频中，一只Spot机器人还与偶像团体全体成员进行了共舞。
对此，网友们热议，“Spot什么时候成团出道?”
现代汽车集团 (HMG) 于6月21日宣布，在获得监管部门批准和其他惯例成交条件后，已完成从软银集团手中收购波士顿动力的控股权。这笔交易对这家机器人公司的估值为11 亿美元，其他财务细节没有披露。
据国外媒体报道，当地时间周一，现代汽车集团、波士顿动力公司和软银集团宣布，现代汽车集团已完成对波士顿动力公司控股权的收购，这笔交易对后者的估值为11亿美元。
人工智能技术正应用到各个行业当中,并对推动人类科技经济发展起着加速作用。麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)的一项预测显示,随着人工智能技术越来越成熟,能力越来越强,预计它将极大地推动世界经济,到2030年将创造约13万亿美元的附加价值。作为人工智能产业的内部驱动力,数据、算法和算力三大要素对人工智能技术的升级发展至关重要。受政策利好、技术发展迅猛、场景需求剧增的影响,人工智能在各个行业逐渐落地的过程中
据外媒报道，“欢迎来到麦当劳(Welcome to McDonalds)，”这个类似Siri的声音会在麦当劳得来速向顾客打招呼。“我们目前提供的菜单有限，所以点餐前请检查一下菜单。”这种由麦当劳屏幕另一端的人工智能界面配音的类人互动听起来可能像是来自反乌托邦的未来。但现在这种情况正在发生，这家快餐巨头在芝加哥地区Windy City的10家分店的得来速餐厅为消费者提供这样的服务。麦当劳CEO Chris Kempczinski本周在Alliance Bernstein的战?
微软正在建立一个将出现在Bing.com搜索结果上的助理机器人，它在功能上看起来与Cortana相当相似。这个被简单命名为"Chat"的工具将能够让人通过必应搜索结果进行交流，本质上它是基于一个新的实验性人工智能。微软在2017年展示了用于本地搜索结果的单一用途的“Bing bots”机器人预览，它基于微软的机器人框架打造，已经被设计用来协助用户进行搜索查询。"Chat"是微软对类似Siri和Google助手这样的搜索助理服务的替代方案，可以做的
人工智能2021上半年盘点，这些大事件你了解多少？
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉首席执行（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉正考虑在大约一个月后举办人工智能日（AI Day）活动，届时他将展示特斯拉在人工智能软件和硬件方面的进展，但主要目的是招聘人才。
当前数字经济席卷全球，放眼天下，人工智能具有重塑我们今天所知的世界经济的惊人潜力。专家表示，到 2023 年，人工智能市场的全球利润预计将达到 1000 亿美元。这种强大的工具支持分析海量数据，提供可行的解决方案，甚至可以在人类难以预见的情况下独立行动。 立足于场景驱动，人工智能应用不断落地。作为一家金融信贷智选平台，榕树贷款深耕人工智能技术，不断推进人工智能在金融业的场景应用。榕树贷款的核心功能是，在反欺诈
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员使用一种人工智能（AI）算法筛选了数千兆字节的基因表达数据，确定在感染期间哪些基因是 "开启"或 "关闭"的，以寻找过去病毒大流行感染患者的共同模式，包括SARS、MERS和猪流感。2021年6月11日发表在《eBiomedicine》上的这项研究指出了两个明显的特征。其一，一组166个基因，揭示了人类免疫系统如何对病毒感染做出反应。第二组是20个签名基因，预测了病人疾病的严重程度。例如，是否需要住院
语音识别、文本识别、视频识别……数字经济时代，人工智能技术已走近你我身边，被视为经济增长的新引擎、国际竞争的新阵地和推动智慧社会建设的有效工具。而加快“人工智能+”产业融合、赋能更多行业应用落地，更成为社会各界共同的期待。
人工智能可能提供了一种准确判断一个人是否感染了COVID-19的方法。一项国际回顾性研究发现，感染SARS-CoV-2（导致COVID-19的病毒）会在心脏中产生微妙的电变化。AI增强型心电图可以检测到这些变化，并有可能被用作快速、可靠的COVID-19筛选测试，以排除COVID-19感染。AI增强型心电图能够在测试中检测出COVID-19感染，其受感染者阳性预测值为37%，未受感染者的阴性预测值为91%。当添加额外的正常对照受试者以反映COVID-19的5%流行率
数据标注作为人工智能落地应用实现的重要环节，其标注后的数据精度和效率影响着人工智能算法模型的最终效果，AI数据的采集、标注与价值挖掘是人工智能技术得以在实际应用场景中大展拳脚的重要基石。因此，如何通过技术层、工具层的优化，高效、高质的做好数据标注，成了AI训练数据服务商们的重要议题。日前，在第二届深圳(国际)人工智能展上，云测数据正式发布了其针对 AI 数据训练服务的平台产品——云测数据标注平台4.0。作为实?
5月31日，杭州云深处科技公开发布防护版“绝影”机器狗，能在雨水、泥泞环境中的展现卓越防护性能。防护版“绝影”也是国内首款具备工业级防水的智能四足机器人，这将为地处气候多变区域的工业巡检场景提供更为全面的解决方案。防护版“绝影”机器狗变电站、电网、炼化厂区的日常巡检与监测，需要解决人工巡检强度大、质量不均衡等问题，传统轮式机器人无法适应户外复杂地形，而无人机虽然能够克服部分问题，也难以在恶劣天气下运?
麻省理工学院研究人员创造了第一种具有数字功能的纤维，在被缝入衬衫后能够感知、存储、分析和推断活动。数字纤维扩大了织物的可能性，可以发现人体中隐藏模式，可以用于体能监测、医疗推断和早期疾病检测。研究人员在《自然通讯》上描述了数字光纤的特点。到目前为止，电子纤维一直是模拟的，携带连续的电信号，而不是数字信号，其中离散的信息比特可以在0和1中进行编码和处理。现在这项工作首次实现了具有数字存储和处理数据能力
2021 年6 月9 日，国家人工智能创新应用先导区（北京）启动大会隆重召开。本次大会举行了北京国家人工智能创新应用先导区揭牌仪式，并颁发了新一代人工智能产业创新重点任务 “揭榜挂帅”优胜单位证书。360凭借安全大脑项目被评为工信部“人工智能产业创新揭榜优胜单位”，是安全方向唯一网络安全企业。此次 360 集团荣获“首批人工智能产业创新揭榜优胜单位”，代表着360 成为人工智能安全领域领军企业，推动网络安全行业发展的领
6 月 2 日， 2021 安徽省人工智能技术奖与安徽省人工智能卓越工程师奖获奖名单正式对外发布。记者获悉，经推荐申报、形式审查、专家评审、公示等环节，安徽淘云科技股份有限公司等三家公司荣获安徽省人工智能技术奖一等奖。刘庆升博士等 15 人荣膺安徽省人工智能卓越工程师。（图片来源：合肥新一代人工智能产业发展联盟）今年 3 月，安徽省人工智能学会联合合肥市新一代人工智能产业发展联盟组织开展 2021 年度安徽省人工智能科学
6月3日，智源研究院在2021北京智源大会“AI创业论坛”上发布“源创计划”，支持人工智能领域创业项目加速，促进AI原创成果转化落地。北京市海淀区委常委、副区长梁爽出席出席论坛并致辞。北京市科创基金、高瓴创投，以及小冰公司、Zilliz公司、硅心科技、太极图形等创业公司代表参加论坛并探讨AI创业的相关问题。北京市海淀区委常委、副区长梁爽在致辞中指出，海淀区紧抓“两区”建设发展机遇，充分发挥自贸区、服开区、全国科技创
【TechWeb】6月28日消息，据国外媒体报道，已宣布未来几年在芯片、6G、自动驾驶等领域大力投资的韩国，明年在科技研发方面的投入，也将非常庞大。韩国媒体的报道显示，韩国科学与信息通信技术部在上周四透露，韩国明年将向重大研发项目投入23.5万亿韩元，也就是约208亿美元的资金，以提振韩国的科技行业。韩国科学与信息通信技术部还透露，2022年在疫苗研发、逻辑芯片等核心项目上的预算拨款，将增长4.6%。从韩国媒体的报道来看，?
近日，2021全球人工智能技术大会在杭州成功举办，在计算机视觉论坛上，腾讯优图实验室副总经理黄飞跃正式宣布，腾讯优图联合厦门大学人工智能研究院正式发布《2021十大人工智能趋势》（以下简称趋势报告），该趋势报告基于腾讯优图和厦门大学人工智能研究院长期对人工智能尤其是计算机视觉的研究洞察，提出3D视觉技术、数字内容产业、AI深度学习算法、人工智能内核芯片等方向的前沿预测。
目前，约瑟夫·斯发基斯（Joseph Sifakis）、惠特菲尔德·迪菲(Whitfield Diffie)、约翰·霍普克罗夫特(John Hopcroft)、曼纽尔·布鲁姆(Manuel Blum)、姚期智等图灵奖得主，迈克尔·莱维特(Michael Levitt)等诺奖得主，Linux之父林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds)、大数据之父维克托·舍恩伯格(Viktor Schnberger)，西门子CEO博乐仁、高通全球CEO安蒙(Cristiano R。 Amon)、华为轮值董事长胡厚崑、360董事长周鸿祎已确认出席，腾讯?
当全球顶级的工业设计遇到高端城市新能源代步品牌,两者的碰撞究竟会擦出怎样的创意火花?6月28日,雅迪官方微博发布了保时捷工作室设计总监和总经理..
7月2日消息，京东App在各大应用商店更新。新版京东App最大的变化是图标变了，京东吉祥物Joy的头所占比例再度提升，四肢被隐藏，更具辨识度。在历史..
杭州起态科技有限公司成立，注册资本100万，法定代表人为邱涛，经营范围包括食品经营;药品互联网信息服务;食品互联网销售等。股东信息显示，该公司..
据国外媒体报道，在被美国金融业监管局（FINRA）处以巨额罚款后，美国在线券商Robinhood在美国递交了IPO申请。..
为庆祝建党成立 100 周年，中国支付清算协会近日举办了“学史力行，支付为民”党史学习教育系列讲座，引导各单位深入学习党的历史，赓续党的精神血..
近日，下一代全球支付网络Roxe宣布正式推出Roxe支付协议（RPP）。RPP是一个开放的、去中心化的、点对点的支付协议，旨在向个人、支付公司、银行和..
经过数月的运营测试,由驭势科技自主研发的无人驾驶物流车近日在巴斯夫上海浦东科技创新园(巴斯夫浦东基地)投入正式运营服务,巴斯夫大中华区总裁兼..
前不久，一年一度的全国高考落下帷幕，为高考而奋斗多年的考生，也终于迎来学业生涯中最”轻松的暑假。为了让高考生用上旗舰新机，各大手机厂商也..
最近两周Win11系统刷屏了，全新的系统让大家很感兴趣，但是TPM 2.0、8代CPU等强制要求也让大家很绝望。现在有新的选择了，国产的深度Linux系统发了..
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满帮是基于数据的智能平台，具有自主知识产权的软件系统是满帮的优势。随着5G、车联网、车路协同等“新基建”技术的演进，满帮也在关注和布局硬件..
目前已经进入全民读屏时代，电脑及手机成了许多孩子的学习和放松方式。长时间使用电子产品很容易导致用眼过度，儿童青少年应该怎样合理使用电子产..
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随着Z世代消费观念的觉醒,以及创新短交通概念不断占领用户心智,以平衡车、滑板车为代表的潮酷装备,不断受到新一代年轻消费者的追捧。在聚焦智能短..
6 月 29 日- 30 日，第七届GDMS全球数字营销峰会在上海举行，本届峰会以“私营定制”为主题，数百位跨行业品牌精英及营销意见领袖参会，快手磁力引..
昨日，淘宝直播宣布将调整《淘宝直播管理规则》中认证管理相关的细则，此次规则变更将于2021年7月8日正式生效。..
对于华为来说，现在他们正在招聘更多的人才，除了在晶片产业多个领域积极进行布局外，也是加码自动驾驶、软件和计算基础架构等领域。据日经报道称..
北京移动近日表示，北京地区的中国移动一号双终端（eSIM）服务将于近期正式上线。目前，部分内测用户已经可以开放体验测试。..
7月2日消息，企查查App显示，近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更。据悉，上海阿卡思微电子技术有限公司新增股东哈勃科技投资有限公司、..
6月29日，上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司、上海合见工业软件集团有限公司等，同时，公司注..