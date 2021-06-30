波士顿动力机器狗跳千手观音 网友：调下色妥妥恐怖片

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波士顿动力机器狗跳千手观音 网友：调下色妥妥恐怖片

2021-06-30 14:31 · 稿源：站长之家

6月21日，现代集团宣布，以约合9.21亿美元的价格从软银手中完成对波士顿动力公司80%控股权收购。

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今日，为庆祝收购成功，现代集团与韩国偶像组合制作了几段视频。

视频中，7个“高科技狗”Spot机器人组成舞蹈团队跳起了《IONIQ:I'm On It 》，并排队跳起了千手观音。

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此外，在另一个视频中，一只Spot机器人还与偶像团体全体成员进行了共舞。

对此，网友们热议，“Spot什么时候成团出道?”

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