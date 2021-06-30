波士顿动力机器狗跳千手观音 网友：调下色妥妥恐怖片

微软正在建立一个将出现在Bing.com搜索结果上的助理机器人，它在功能上看起来与Cortana相当相似。这个被简单命名为"Chat"的工具将能够让人通过必应搜索结果进行交流，本质上它是基于一个新的实验性人工智能。微软在2017年展示了用于本地搜索结果的单一用途的“Bing bots”机器人预览，它基于微软的机器人框架打造，已经被设计用来协助用户进行搜索查询。"Chat"是微软对类似Siri和Google助手这样的搜索助理服务的替代方案，可以做的