联发科发布天玑5G开放架构：厂商可自由定制芯片功能

站长之家（ChinaZ.com）6月29日消息:据联发科官网消息，今天联发科发布了天玑5G 开放架构，该解决方案为终端厂商定制高端5G 移动设备的差异化功能提供了更高灵活性，可满足不同细分市场的需求，预计在2021年7月上市。

据介绍，该方案基于天玑1200移动平台，联发科可为各厂商提供更接近底层的开放资源，为相机、显示器、图形和 AI 处理单元，以及传感器和无线连接等子系统提供解决方案。这意味着现在厂商可以自由定制 ISP、AI、无线连接等部分的功能。

目前来看，厂商可以自由定制的天玑5G 开放架构的关键特性包括: