联发科发布天玑5G开放架构：厂商可自由定制芯片功能

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联发科发布天玑5G开放架构：厂商可自由定制芯片功能

2021-06-29 14:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日消息:联发科官网消息，今天联发科发布了天玑5G 开放架构，该解决方案为终端厂商定制高端5G 移动设备的差异化功能提供了更高灵活性，可满足不同细分市场的需求，预计在2021年7月上市。

联发科

据介绍，该方案基于天玑1200移动平台，联发科可为各厂商提供更接近底层的开放资源，为相机、显示器、图形和 AI 处理单元，以及传感器和无线连接等子系统提供解决方案。这意味着现在厂商可以自由定制 ISP、AI、无线连接等部分的功能。

目前来看，厂商可以自由定制的天玑5G 开放架构的关键特性包括:

  • 多媒体体验:可以直接采用或者参与联调 MediaTek 的 AI 图像画质增强（AI-PQ）和 AI 超级分辨率(AI-SR)，也可以开发属于自己的算法，定制视频的画质参数或场景侦测，以其自有的深度学习数据为支撑，动态调整画面显示的对比度、色彩、锐利度、亮度等。

  • 混合多重处理:设备制造商可以定制芯片内各种处理单元的工作负载分配，包括 CPU、GPU、视觉处理器和深度学习加速器等，从而充分调度更多可利用资源。通过这种方式，厂商可以让芯片平台更加适配他们特有的软件和服务，带来更好的性能和电源效率，进一步增强用户体验。

  • AI 处理:在 MediaTek NeuroPilot 的基础上，厂商可以更便捷地使用 MediaTek APU 的深度学习加速器（DLA），包括对多线程调度程序和算法的定制，或者在独立 AI 处理器上充分发挥 MediaTek DLA 特有的 INT8、INT16和 FP16混合量化运算能力，以提高精度、性能和能效。

  • 相机处理引擎:对于拍照与视频摄录，设备制造厂商可以直接访问图像信号处理器（ISP），在按下相机按钮后立即直接控制数据流。制造商可以访问天玑1200的摄像硬件引擎，根据他们的参数、相机传感器和软件来设置优化效果，定制芯片层的硬件级视觉体验，例如景深、防抖、矫正、调色等。

  • 无线连接:设备制造厂商可以通过配置文件调整蓝牙功能，以便更好地匹配无线配件，例如耳机或游戏外设等，提供更好的用户体验。

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