传闻Apple Watch Series7优先提升续航 不会加入新的健康传感器

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传闻Apple Watch Series7优先提升续航 不会加入新的健康传感器

2021-06-28 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:根据传闻和最近的报道，苹果可能跳过在今年的Apple Watch Series7中添加新的健康传感器的打算，而是有线考虑提高设备的电池续航。

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苹果分析师郭明錤的说法，预计9月推出的Apple Watch Series7可能是Apple Watch几年来首次进行重大重新设计。最大的变化是，外观会设计称iPhone12或 iPad Pro的棱角分明的外壳，据说苹果还采用了新的双面系统级封装 （SiP） 技术来减小处理器的尺寸。

经济日报的一份新报告指出，较小的Apple Watch Series7芯片将为更大容量的电池或额外的健康传感器腾出内部空间。不过，据多方消息人士透露，苹果预计在手表内加入新的传感器至少要等到2022年。

据彭博社报道，苹果公司正在研究一种使用非侵入式光学传感器为Apple Watch带来血糖监测功能的方法，不过距离正式使用还需要几年时间。苹果还考虑在2021年的Apple Watch中添加体温传感器，但彭博社表示，它很可能会在2022年的更新中引入。

预计重新设计将使苹果保留当前一代型号的尺寸或稍微加厚，这可能为Apple Watch留出足够的空间来增加内部电池容量。

目前44毫米 Apple Watch Series6使用1.17Wh 电池，比 Series5电池大3.5%，而40mm Apple Watch Series6使用1.024Wh 电池，比 Series5电池大8.5%。 尽管充电速度的提高，最近几代的Apple Watch电池续航保持相对稳定，也没有太大的提升。

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