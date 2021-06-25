员工发抖音称公司关门被开除 法院：公司做法并无不当

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:据上海闵行法院消息，近日，一起员工在抖音发布声称公司关门的视频后被开除的案件在闵行区人民法院宣判。

原告小刀（化名）在抖音发布了一段视频，视频中一边拍摄机器设备生产情况一边喊“关门咯”，视频标题为“就这几个机器生产，养的活公司一堆经理吧”。发布后，网友在视频下发表了27条评论。

被告公司向小刀出具解除劳动合同通知书，内载:“因您在抖音上发布了一段视频，该视频及评论区内容属于造谣。该行为严重违反《员工劳动规范》第3.14条:造谣生事，散播公司谣言者。此行为属于给予立即开除的情况……”。

对此，原告辩称，在抖音中说“关门咯”仅是发牢骚，原告的评论也是对被告公司开工不足的陈述，公司管理机构也确实臃肿，因此，原告的行为不属于造谣。

而被告表示，原告在抖音平台发布声称公司关门的视频，视频中一边拍摄工厂，一边说公司快要关门，评论和视频结合让人产生公司确实要关门的假象，评论区中亦作不实言论，系造谣。根据被告处规章制度，经与工会沟通，被告作出解除劳动合同的决定合法，无需支付原告赔偿金。

对此，法院认为，原告并无有效证据证明其在“抖音”平台中视频及评论所述属实。被告在《员工劳动规范》中明确规定造谣生事，散播公司谣言者，给予立即开除并不支付任何补偿金，该规范对员工具有约束力。原告的前述行为有违《员工劳动规范》。综上所述，被告经工会同意后以原告严重违反公司规章制度为由，解除与原告的劳动关系，并无不当。