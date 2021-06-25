LV因虚假广告被罚20万

6 月15 日晚，Louis Vuitton 在法国发布了2022 早春系列大秀，本次大秀中，有一个词汇和面料被广泛提及，那就是“提花”。将提花元素运用在不同款式和风格的衣物上，打造出了独特的现代感。到底是怎样的面料，同时成为LV和Chanel的时尚宠儿，让汇明A+墙布带你一起走进提花面料的世界。何为提花?是流传千年的中国工艺!提花，就是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹，是面料的一种。不同于其他面料之处在于，提花是织出来的图案，