LV因虚假广告被罚20万

企查查App显示，6月11日，LV关联公司路易威登（中国）商业销售有限公司新增一则行政处罚，处罚事由为发布虚假广告，处罚结果为罚款20万元，责令停止发布，处罚单位为上海市静安区市场监督管理局。
企查查App显示，6月11日，LV关联公司路易威登（中国）商业销售有限公司新增一则行政处罚，处罚事由为发布虚假广告，处罚结果为罚款20万元，责令停止发布，处罚单位为上海市静安区市场监督管理局。
6 月15 日晚，Louis Vuitton 在法国发布了2022 早春系列大秀，本次大秀中，有一个词汇和面料被广泛提及，那就是“提花”。将提花元素运用在不同款式和风格的衣物上，打造出了独特的现代感。到底是怎样的面料，同时成为LV和Chanel的时尚宠儿，让汇明A+墙布带你一起走进提花面料的世界。何为提花?是流传千年的中国工艺!提花，就是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹，是面料的一种。不同于其他面料之处在于，提花是织出来的图案，
千亿医美市场仍在高速发展，“行业规范”与“消费权益”成新的关键词。近期，美团医美发起“至美行动”治理专项，基于医美消费全链路的用户痛点，从平台内容治理到机构服务治理，推动行业健康、规范化发展，保障用户获得更真实、透明、专业的内容与服务。“至美行动”第一阶段单月拦截6万余条医美虚假评价，处罚超50家“作假”医美机构。“医美行业高速发展的另一面是鱼龙混杂，随着消费群体日益大众化、消费渗透率提升，低龄和刚?
据外媒报道，社交网络Facebook在于当地时间周三公布的一份报告中表示，自2017年以来，俄罗斯一直是该公司虚假信息的主要来源。在此期间，该公司在50多个国家发现了造谣活动并关闭了150个虚假账号网络。除了俄罗斯，假新闻的主要来源还有伊朗、缅甸、美国和乌克兰。而美国、乌克兰、英国、利比亚和苏丹一直是最频繁的目标。Facebook在报告中写道：“影响行动并不新鲜，但在过去几年里，它们突然进入了全球公众的意识。这些运动试图?
日前，网传京东程序员在商品页面植入骂人代码的消息起了众多网友关注与热议，而实际这并未京东程序员所为。根据网上流传的两张截图内容显示，京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。
昨日，据福布斯实时富豪榜显示，LVMH首席执行官伯纳德.阿诺特的财富短暂超越了亚马逊的杰夫·贝索斯成为世界首富。
今日，针对“京东员工写骂人代码被发现”一事，京东方面表示，经过京东全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面;。
【TechWeb】6月16日消息，中消协发布消费警示，认为市面上销售的所谓“量子产品”其实是伪科技，炒作的神奇功效实为虚假宣传。同时提醒广大消费者应警惕＂伪科技＂欺诈行为，主动了解产品知识，提升辨别真伪能力。据悉，量子护肤品、量子保健品、量子美容仪、量子鞋垫、量子水杯、量子吊坠、量子内裤等“量子产品”几乎已经渗透到了所有常见的消费品领域，这些产品往往宣称拥有比较强大的功能，如“改善缓解身体各种疾病”“打通内
据外媒报道，Facebook一直在努力让人们记住它不是历史上最大的虚假信息扩音器，为此它采用了许多策略，从编造自己的误导性公关故事到真正的UI改变。今日（当地时间5月26日），这家公司宣布了一项新策略：它将不仅会掩盖掉包含虚假信息的帖子，还会掩盖掉分享这些信息的个人用户。多年来，这家社交巨头一直在努力建立事实核查合作伙伴关系以抑制病毒式虚假信息的传播，通过利用核查结果给违规帖子贴上标签而非删除它们。在某些情况?
据外媒报道，美司法部于当地时间周二表示，其已经查封36个跟伊朗有关的网站，其中许多网站跟虚假信息活动或暴力组织有关并因违反美国制裁而将其关闭。其中几个网站在几个小时内重新开通了新域名。美司法部在一份声明中说道：“今天，根据法院命令，美国查封了伊朗伊斯兰广播电视联盟(IRTVU)使用的33个网站和卡提卜真主党旅(KH)运营的3个网站，它们违反了美国的制裁。”KH是跟伊朗结盟的主要伊拉克民兵组织之一，被美国认定为外国恐
对于电商平台来说，虚假评论一直是他们头疼的事情。虽然在平台内部能够加强审核力度，但是对于一些社交媒体上的不实评论，电商平台只能求助这些媒体。据外媒报道，作为全球电商巨头之一，亚马逊同样饱受虚假评论之苦，其周三在官网表示，呼吁社交媒体对于一些虚假评论能够加强监管，及时删帖。亚马逊指出，目前，他们拥有超3亿活跃客户和190多万个企业销售合作伙伴。该平台在第一次开始在产品旁边展示客户评论时，有些人并不理解为
什么是UC头条广告UC头条是UC浏览器旗下的新闻资讯推荐分发平台，拥有大量的新闻数据源，并通过大数据推荐和机器学习算法，为广大用户提供优质个性化的文章。UC用户 5 亿的移动客户端，其信息流广告可以大数据分析后推送给 5 亿UC浏览器用户.UC头条广告平台主打基于大数据分析用户兴趣标签的信息流广告投放，一方面由UC提供海量流量资源，另一方面则由阿里妈妈提供广告后台和服务支持。UC头条广告平台帮助广告主将服务、产品信息更?
近年来，小米电视以及其出色的性价比，将各种大尺寸电视的售价大幅拉低，让大屏电视在更多人的家里普及。
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2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G牌照，标志着中国正式进入5G元年。从工信部公布的数据来看，目前我国5G手机..
今日，数码博主@菊厂影业Fans 透露，华为将会推出一项增大内存的技术，或将命名为内存Turbo”，可以将运存从6GB变成6+2GB。他还补充道，该技术不仅..
6月25日，滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件。IPO定价区间为每股ADS13-14美元，预计定价为13.5美..
5月25日，realme举行新机发布会，正式带来realme Q3 Pro狂欢版，提供8GB+128GB版，首发价1799元。今日上午，realme副总裁、中国区总裁、全球营销总..
6月27日消息，小米电视官方微博为新品小米电视6至尊版预热。博主@李杰灵向小米电视总经理潘俊提问：小米电视6至尊版挑战万元画质天花的底气在哪里..
小米电视6至尊版将于明天正式发布。今天，博主@蓝大仙人向小米电视总经理潘俊提问：预算一万元，买小米电视还是索尼？潘俊表示，索尼确实是画质这..
一、前言：疯狂堆料 依然只卖1099的Z590主板铭瑄总算是能带来惊喜！一块拥有16相100A数字供电，4个M.2接口、全覆散热装甲的Z590主板卖多少钱呢？3..
6月25日，魅族Flyme迎来九岁生日，借此时机，魅族官方公布了从Flyme 1至Flyme 9的设计回顾，包括电话”、短信”、浏览器”老三样。魅族官方表示，..
Windows 11 有望在今年圣诞购物季或者明年年初推出，而预览版会在未来几天面向 Windows Insider 成员开放。其中值得注意的是，包括部分 Surface 产..
6月27日消息，据五菱汽车官微消息，日前，五菱汽车与货拉拉、享道租车在成都举行交车仪式，并签署合作协议，宣布将在成都正式启动定制版五菱荣光电..
即便是 Windows 10 经历了多次功能更新、Windows Update 算法经过重大改进，但整个升级和安装过程依然需要比较长的时间。幸运的是，微软官方表示 ..
虽然雅达利（Atari）可能不像任天堂的经典游戏主机那样受欢迎，但是它在复古游戏收藏方面仍有重要地位。近日美国德州 Goodwill 收到的一箱捐赠物品..
凤凰网科技讯 6月27日消息，针对国家市场监管总局发布：“特斯拉召回285520辆车”，特斯拉发布公告后，曾在上海车展维权的张女士在社交平台发声：..
虽然在硬件规格上存在优势，但是 AMD 的显卡在驱动程序的优化方面并并不如 NVIDIA。过去的 Catalyst Control Center（CCC） 驱动让很多人困扰，也..
在十二周年演讲上，B站副董事长兼COO李旎成立哔哩哔哩快乐奖学金，支持乡村教育发展。据悉，首期B站将投入419万4172元帮扶乡村教育。..
据荣耀官方最新公布的战报显示，荣耀50系列仅用时一分钟，线上全平台便突破了5亿销售额。值得注意的是，荣耀首销当日不仅斩获了天猫、京东手机单品..
近日，胖球数据发布了《618购物街全网直播带货排行榜》（5.25-6.18），主播雪梨和烈儿宝贝加入GMV过十亿的大主播梯队。其中，雪梨直播GMV达26亿，..
【TechWeb】6月27日消息，英特尔和微软通过深层次的联合研发和协作，一直推动着计算体验的发展。近日双方将深化合作关系，通过即将推出的 Windows..
随着华为、三星先后在折叠屏手机市场得到不错成绩，各大手机巨头也开始下场加入赛道。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到280万..
华为的库存芯片还有多少，恐怕外界并不知道确切数字，但不可否认的是，相关限制因素的影响确实存在。最新消息称，华为首家晶圆工厂选址湖北武汉，..