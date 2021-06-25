LV因虚假广告被罚20万

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LV因虚假广告被罚20万

2021-06-25 14:19 · 稿源：站长之家

企查查App显示，6月11日，LV关联公司路易威登（中国）商业销售有限公司新增一则行政处罚，处罚事由为发布虚假广告，处罚结果为罚款20万元，责令停止发布，处罚单位为上海市静安区市场监督管理局。

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