Windows11有什么新功能 Win11更新了什么

微软正式发布了Windows11系统，这一系统对比现在的Win10系统有了较大的变化，具体有哪些新的功能更新，这里我们来看下微软方面的介绍吧。

1、全新居中菜单，原先的磁贴彻底消失了，但可以从注册表打开

2、Win11的更新包比Win10平均少了40%，并且运行更省电，相应速度更快，内置的Edge浏览器速度也有提升

3、Win11应用商店更新，包括第三方程序，如Adobe Creative Cloud已经加入，微软不再抽提成，开发者可以在应用内置自己的支付方式

4、Win11商店可以下载安卓应用，并且在 Windows11上原生运行，因此有网友调侃可以在Win11上运营安卓版本的Apple Music

5、多窗口功能加强，可以轻易布局多个应用窗口

6、Xbox上的游戏可以在Win11内的Xbox App内购买，同时也可以在Win11上购买Xbox，甚至部分Xbox游戏也可以在Win11上运行

7、支持 Xbox Series 游戏主机上的 DirectStorage API ，可以绕过 CPU，提高游戏效率

8、订阅了Xbox Game Pass服务的用户，可以直接在Windows上运行云游戏