罗技发布适配iPad Air4的触控键盘 7月开始发货

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 罗技最新资讯 > 正文

罗技发布适配iPad Air4的触控键盘 7月开始发货

2021-06-24 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:罗技为苹果2020年10月发布的第4代iPad Air推出了其Combo Touch Keyboard版本，可以作为苹果妙控键盘的替代选择，目前已经接受预定，7月份正式发货。

1.jpg

（图片来源：罗技官网）

罗技的Combo Touch键盘售价199.99美元，比苹果官网在售的10.9英寸‌iPad Air‌的妙控键盘便宜100美元，提供带有键盘和触摸板的完整对开保护套。与苹果最新款 iPad Pro 机型已有的版本一样，该键盘是可拆卸的，并且集成了支架，可用于各种打字、查看、素描和阅读模式。

它使用Smart Connector连接到‌‌iPad Air‌‌ ，因此无需配对或为电池充电。它还具有背光按键、iPadOS快捷键以及顶部空间，可用于存放Apple Pencil（第2代）并通过磁性方式吸附到iPad 上。

罗技本次发布的iPar Air4的Combo Touch为灰色，该公司现在还为iPad Pro（第5代）版本的键盘保护套提供新的“沙色”颜色选项。适用于‌iPad Air4的罗技 Combo Touch和适用于‌iPad Pro‌版本的新颜色可从罗技网站预订，这两种产品均从下个月开始发货。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • [图]罗技推限量款Design Collection鼠标 新增7种风格

    每隔一段时间，罗技（Logitech）就会推出 M325便携式鼠标的限量版本。这些限量版非常独特，以至于还有人专门收集这些鼠标。今天，罗技带来了全新的 Design Collection，共有7种风格供用户选择。值得注意的是，M325本身是一款比较基础的鼠标，它使用可更换的 AA 电池（而非可充电电池），没有侧面的按钮，也没有蓝牙，只通过 USB-A 接收器。它兼容 Windows、macOS 和 Linux 平台。罗技表示:“Design Collection 鼠标使用起来非常舒?

    鼠标 罗技 阿里

  • Gear 4：新型儿童友好型iPad保护套自带抗菌保护

    孩子+上平板电脑有很大的可能是等于昂贵的维修费用，这意味着一个厚实的保护套是必要的。虽然苹果iPad的受欢迎程度意味着它并不缺乏这种选择，无论是来自官方还是许多第三方厂商，但Gear4设计的产品还是值得多看一眼。Orland是为iPad 10.2英寸（第7和第8代）设计的保护壳，后两者刚好也是苹果最实惠的型号，通常爹妈会给孩子配备这种摔坏了也不会很心疼的iPad。Orland保护壳的主体是由EVA泡沫制成的，使其轻巧而坚固。两个多功能臂

    ipad 苹果 天猫

  • 传闻iPadOS中应用程序的RAM上限为5GB 包括新款iPad Pro

    尽管苹果为M1版本的iPad Pro提供了8GB 和16GB RAM 的配置，但开发人员现在表示，无论应用程序在何种配置上运行，应用程序的 RAM 使用量都仅限于5GB。

    iPadOS iPadPro 苹果

  • 下一代iPad Pro有望支持无线充电 iPad mini与iPad 10.2或迎来新设计

    苹果在今年 4 月发布了第五代 iPad Pro，其中包括了 11 / 12.9 英寸两个版本。在升级 M1 芯片组的同时，更高端的 12.9 英寸 iPad Pro 还配备了基于 mini-LED 背光的 Liquid Retina XDR 显示屏。尽管距离发布还不到两个月，外界就已经在盛传与新一代 iPad 有关的消息。首先，彭博社的一份新报告，详细介绍了下一代 iPad Pro 的一些关键特性，比如支持通过 MagSafe 配件（类似 iPhone 12）实现无线充电。不过为了更好地支持无线充电

    ipad 苹果 阿里

  • 华为将发布鸿蒙平板 新款MatePad Pro官宣

    华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。除了鸿蒙手表，华为今日还宣布将发布鸿蒙平板“MatePad Pro”。 从华为公布的海报来看，新款MatePad Pro将支持全新 HUAWEI M-Pencil 第二代手写笔。

    华为 鸿蒙 平板

  • 华为MatePad Pro发布：HarmonyOS加持 横屏体验提升

    6月2日，华为MatePad Pro 12.6英寸在“HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会”上正式发布，售价4999元起。作为首款搭载HarmonyOS 2的平板电脑，华为MatePad Pro 12.6英寸也是这次发布会上毫无疑问的重点产品。全新华为 MatePad Pro采用12.6英寸2560*1600 OLED屏幕，5nm麒麟9000系列旗舰芯片，8+128/256GB存储，八扬声器组合，10050mAh大电池搭配40W快充，可拓展HUAWEI M-Pencil手写笔、智能磁吸键盘、智能皮套等配件，系统标配Harmon

    华为 arm 华为mate

  • 2021新款iPad Pro小心使用：一不留神就弯了

    2021新款iPad Pro已经正式发售，11寸6199元起，12.9寸8499元起，全系最顶配（2TB蜂窝）更是要价18499元。今年iPad Pro看点不少，包括M1处理器、8/16GB RAM、最大2TB、12.9寸的miniLED显示屏、支持雷电4的USB-C接口等，和Mac的区别俨然就只差一套操作系统了。日前，油管知名Up主JerryRigEverything（Zack Nelson）的12.9寸iPad Pro也到货了，老规矩，刀割、火烧、掰弯三件套齐上阵。屏幕玻璃方面，莫氏硬度6左右，使用莫氏硬度7的刮

    ipad up主

  • 华为MatePad Pro 2包装盒曝光：Powered by HarmonyOS

    前不久，华为官方正式宣布，将于6月2日举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。根据官方预热信息来看，届时除了将发布鸿蒙系统正式版外，还将带来新一代华为WATCH 3以及华为MatePad Pro 2等新品。随着发布日期的临近，关于MatePad Pro 2的详细爆料逐渐浮出水面。近日，博主@看山的叔叔 晒出一张疑似新版MatePad Pro的包装盒，从图片可知，包装上印有Powered by HarmonyOS”字样，换句话说，该产品将首发预装鸿蒙OS。根据此前爆料

    华为 matepad 华为mate

  • 消息称苹果或将推出支持无线充电的新款 iPad Pro

    苹果正在为新款 iPad Pro 测试一种磁性充电系统，类似于 iPhone12系列的 MagSafe 连接器。据报道，苹果还可能在新款 iPad Pro 中加入反向无线充电功能，让 iPad Pro 能够为直接为 iPhone、AirPods 等产品充电。为了适应这项技术，苹果将在新机型上改用玻璃后盖，而不是目前所有 iPad 上的铝后盖。

    iPadPro 苹果 iPadmini

  • mini-LED材质虽有改善 但新款iPad Pro仍存在高光溢出现象

    尽管苹果官方表示 12.9 英寸 iPad Pro 装备的 Liquid Retina XDR 已最大化减少了高光溢出现象（blooming effect），但是部分用户表示这个问题依然存在。苹果上月推出了新款 iPad Pro，其中 12.9 英寸型号最大的卖点就是使用了 Liquid Retina XDR 屏幕。这种 Mini-LED 材质的屏幕即将登陆 MacBook 型号中。在苹果官方发布的支持文档中，Liquid Retina XDR 材质的设计就是最大限度地减少“典型的局部调光系统的权衡，其中LED的极端亮

    ipad 苹果 天猫

  • 苹果宣称iPad Pro的mini-LED屏可良好抑制泛光 但现实依然很尴尬

    MacRumors 报道称，尽管 12.9 英寸的 M1 iPad Pro 配备了具有 2500 局部调光区域的 mini-LED 屏，但该平板仍未能在纯黑背景下彻底消除尴尬的光晕。由苹果近日发布的官方支持文档可知，与其它典型的局部调光系统相比，iPad Pro 的 Liquid Retina XDR 显示屏旨在改善高亮度下可能导致的轻微泛光效果。遗憾的是，实际体验还是打脸了。（来自：MacRumors）苹果官方的说法是，由于 LED 背光的颗粒度较 LCD 像素要大得多，局部调光系统很

    苹果 ipad 天猫

  • 2021款iPad Pro将支持通过5G蜂窝网络下载和安装iPadOS更新

    据国外媒体报道，随着M1版iPad Pro正式发售，苹果开始更新支持页面。苹果最新发布的支持页面更新显示，苹果的2021款iPad Pro将允许用户通过5G蜂窝网络下载和安装iPadOS更新，这是之前iPhone 12独有的功能。

    苹果 ipad macbook

  • 外媒：下代iPad Pro将同时具备无线充电和反向无线充电功能

    据国外媒体报道，下一代iPad Pro将同时具备无线充电和反向无线充电功能。据悉，目前的iPad仍然使用USB-C或Lightning充电，但实现无线充电将使iPhone和iPad在功能上更接近。

    ipad 苹果 macbook

  • 实际效果感受下！新iPad Pro的mini LED屏翻车：苹果公开回应

    作为新iPad Pro的一大卖点，mini LED屏表现备受用户期待，不过从目前情况看，其表现的似乎并不咋么好。据外媒报道称，尽管12.9英寸的M1 iPad Pro配备了具有2500局部调光区域的mini-LED屏，但该平板仍未能在纯黑背景下彻底消除尴尬的光晕。对此，苹果还发布了相应的官方支持文档，其中显示与其它典型的局部调光系统相比，iPad Pro的Liquid Retina XDR显示屏旨在改善高亮度下可能导致的轻微泛光效果。遗憾的是，实际体验还是打脸了。

    ipad 苹果 平板

  • 华为MatePad2 Pro现身Geekbench 跑分参数曝光

    华为计划很快推出一款名为MatePad Pro2的高端平板电脑。预计它将与Mate40系列手机一样搭载麒麟9000处理器，并且还可能提供2种尺寸（12.2英寸和12.6英寸）的高质量显示屏，同时支持120Hz刷新率。如今这款平板已经现身Geekbench，跑分成绩和部分参数已经公布。

    华为 华为MatePadPro 华为平板

  • 12.9寸新iPad Pro拆解分析：中国元器件价值占比提高

    日本专业研究机构Fomalhaut Techno Solutions对苹果5月份上市的12.9寸新iPad Pro进行了拆解分析。从硬件成本的角度，预计是510美元，大概是售价（1099美元）的一半。当然，拆解用的并非低配，而且还是蜂窝版。从器件选型上来看，由韩国厂商供应的部件价值占比最高，包括LG Display的LCD液晶面板，SK海力士的存储芯片等。其次是中国厂商（包括了中国香港、中国台湾企业），占比26%左右，涵盖ATL的电池、上海环旭电子的网络通讯组件?

    苹果 高通 lg

  • M1 iPad Pro暴力测试：屏幕素质亮眼 抗弯折表现平平

    由于尺寸较 iPhone 智能机大得多，采用金属机身的 iPad 平板电脑，在此前的暴力弯折测试中一直表现平平。随着苹果在今春推出采用 M1 芯片的 2021 款 iPad Pro，知名油管科技博主 JerryRigEverything 自然也不会轻易放过它。此外本次针对 12.9 英寸 M1 iPad Pro 的测试，依然包括了传统的刮蹭、火烤等项目，让我们一起来了解下。视频截图（来自：JerryRigEverything / YouTube）苹果在 2021 上半年推出了两款 M1 iPad Pro，与较小尺

    ipad 苹果 平板

  • IIT Ropar为冷链管理制作温度数据记录器

    IIT Ropar和ScratchNest开发了一种物联网设备，可以记录易腐产品、疫苗、人体器官和血液运输过程中的实时温度，能够记录其周围环境的温度，从-40到+80度，一次充电可用90天。

    冷链 物联网

  • 新iPad Pro仍存在高光溢出现象：越来越多用户吐槽没法看了

    随着越来越多用户拿到新款iPad Pro，这款产品显示屏暴露的问题也就越明显。尽管苹果官方表示 12.9 英寸 iPad Pro 装备的 Liquid Retina XDR 已最大化减少了高光溢出现象（blooming effect），但是部分用户表示这个问题依然存在，一些用户甚至吐槽屏幕都快没法看下去了。一些用户直言，目前为止对 M1 iPadPro屏幕的体验。在黑暗的房间里，在黑色背景上的UI元素非常明显，但这是我真正注意到它的唯一情况。对于这种显示技术来说，这?

    ipad 苹果 装备

  • 华为将发布鸿蒙平板MatePad Pro 支持全新一代的M-Pencil手写笔

    华为官方今早宣布，将发布华为鸿蒙平板MatePad Pro，除了操作系统升级之外，这款平板还会在外观设计上有变化，同时还会支持新一代的M-Pencil手写笔。

    华为 华为MatePadPro 华为平板
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM