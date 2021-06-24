罗技发布适配iPad Air4的触控键盘 7月开始发货

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:罗技为苹果2020年10月发布的第4代iPad Air推出了其Combo Touch Keyboard版本，可以作为苹果妙控键盘的替代选择，目前已经接受预定，7月份正式发货。

（图片来源：罗技官网）

罗技的Combo Touch键盘售价199.99美元，比苹果官网在售的10.9英寸‌iPad Air‌的妙控键盘便宜100美元，提供带有键盘和触摸板的完整对开保护套。与苹果最新款 iPad Pro 机型已有的版本一样，该键盘是可拆卸的，并且集成了支架，可用于各种打字、查看、素描和阅读模式。

它使用Smart Connector连接到‌‌iPad Air‌‌ ，因此无需配对或为电池充电。它还具有背光按键、iPadOS快捷键以及顶部空间，可用于存放Apple Pencil（第2代）并通过磁性方式吸附到iPad 上。

罗技本次发布的iPar Air4的Combo Touch为灰色，该公司现在还为iPad Pro（第5代）版本的键盘保护套提供新的“沙色”颜色选项。适用于‌iPad Air4的罗技 Combo Touch和适用于‌iPad Pro‌版本的新颜色可从罗技网站预订，这两种产品均从下个月开始发货。