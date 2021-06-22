字体超市邯郸新品上新 全网首发商业授权

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字体超市邯郸新品上新 全网首发商业授权

2021-06-22 16:58 · 稿源：站长之家

一转眼，6月即将接近尾声了，这也意味着2021年即将过去一半。上半年字体超市平台各字体商家也陆续发布了很多新品字体，您还记得还有哪些吗?

没记住也没关系，今天字体超市给大家安利的这款新品字体您可要记牢啦!它就是由邯郸字库近期推出的姥姥说媒（清）存素堂刻本简体

姥姥说媒（清）存素堂刻本简体，是邯郸字库以采用中华古籍书《存素堂文集》清嘉庆时期扬州程邦瑞刊本为蓝本，于2020年6月开始收集古籍资料，边收集边进行整理创作。

插图01.jpg

为了保证文字轮廓高清，不损失毛笔书写的细节，使用PS软件对收集的资料进行无损放大。先将图片进行去色，再进行亮度/对比度的精细调整，最终达到文字轮廓线条清晰，黑白对比明显，毛笔飞白细节完整保留。

图像处理完毕后，去除杂点，然后用PS切片工具对文字进行逐个切片保存。历时6个月处理完毕4000个汉字，2020年12月5日开始使用FontCreator造字软件对所处理的文字图片进行组装调试，2021年6月3日创作完成，随后进行字体版权申请，发布于字体超市

这款字体的亮点主要在于用笔沉着痛快，笔触线条流畅又充满了跳跃感，用墨可以用大胆来形容，让人感觉酣畅淋漓，而且文字之间过度很是自然。

image.png

不仅如此，这款姥姥说媒（清）存素堂刻本简体在各类场景用途方面表现力也是非常的抢眼。

不管是广告设计、图书出版、网络媒体，还是书法艺术、影视传媒、网络电商等场景皆可轻熟驾驭让我们一起来看一下这款字体的效果展示:

改变字体大小，在插图底部进行字体集中排版，即可为茶馆制作一张简单的宣传海报。

插图03.jpg

《茶道》海报

通过改变这款字体的大小和变化字体排版，亦有不同的效果。一张简单的蛋糕配图，利用底部和右侧字体排版结构，即可简单轻松制作出一款蛋糕定制海报。

插图04.jpg

《蛋糕定制》海报

在产品海报展示中，这款字体也是轻松驾驭。就像这款香水海报，通过底部和左侧对这款字体进行排版布局，就可以简单的把产品所要表达的内容传递给用户。

插图05.jpg

《神秘香水》海报

当然，如果一款海报文案内容足够多，使用这款字体也是再合适不过了。利用顶部和底部进行字体排版，以字体大小区分标题和文案内容，整个美食招贴海报亦可轻松搞定。

插图06.jpg

《经典美食》海报

除了海报展示效果完美，在店招、标志、书刊设计方面，不懂设计的你，都可以造出你想要的效果，无需任何修饰也能自带高端大气的属性。

插图07.jpg

《女贞》书刊封面

目前，这款字体在字体超市上不仅支持个人商业授权，还支持6种不同的企业商业授权方式（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕应用、企业全媒体应用）。

在价格方面，个人商业授权仅需180元，即终身授权使用。而企业商用授权方面，低至300元起，即可实现终身授权商用。

喜欢这款字体的话，就赶紧登录字体超市官网或者下载字体超市客户端，字体超市贴心的一站式商业授权服务为您省时省力，让您即可拥有好字!

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字体超市是站长之家旗下商用字体平台

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字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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