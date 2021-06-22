字体超市邯郸新品上新 全网首发商业授权

一转眼，6月即将接近尾声了，这也意味着2021年即将过去一半。上半年字体超市平台各字体商家也陆续发布了很多新品字体，您还记得还有哪些吗?

没记住也没关系，今天字体超市给大家安利的这款新品字体您可要记牢啦!它就是由邯郸字库近期推出的姥姥说媒（清）存素堂刻本简体。

姥姥说媒（清）存素堂刻本简体，是邯郸字库以采用中华古籍书《存素堂文集》清嘉庆时期扬州程邦瑞刊本为蓝本，于2020年6月开始收集古籍资料，边收集边进行整理创作。

为了保证文字轮廓高清，不损失毛笔书写的细节，使用PS软件对收集的资料进行无损放大。先将图片进行去色，再进行亮度/对比度的精细调整，最终达到文字轮廓线条清晰，黑白对比明显，毛笔飞白细节完整保留。

图像处理完毕后，去除杂点，然后用PS切片工具对文字进行逐个切片保存。历时6个月处理完毕4000个汉字，2020年12月5日开始使用FontCreator造字软件对所处理的文字图片进行组装调试，2021年6月3日创作完成，随后进行字体版权申请，发布于字体超市。

这款字体的亮点主要在于用笔沉着痛快，笔触线条流畅又充满了跳跃感，用墨可以用大胆来形容，让人感觉酣畅淋漓，而且文字之间过度很是自然。

不仅如此，这款姥姥说媒（清）存素堂刻本简体在各类场景用途方面表现力也是非常的抢眼。

不管是广告设计、图书出版、网络媒体，还是书法艺术、影视传媒、网络电商等场景皆可轻熟驾驭，让我们一起来看一下这款字体的效果展示:

改变字体大小，在插图底部进行字体集中排版，即可为茶馆制作一张简单的宣传海报。

《茶道》海报

通过改变这款字体的大小和变化字体排版，亦有不同的效果。一张简单的蛋糕配图，利用底部和右侧字体排版结构，即可简单轻松制作出一款蛋糕定制海报。

《蛋糕定制》海报

在产品海报展示中，这款字体也是轻松驾驭。就像这款香水海报，通过底部和左侧对这款字体进行排版布局，就可以简单的把产品所要表达的内容传递给用户。

《神秘香水》海报

当然，如果一款海报文案内容足够多，使用这款字体也是再合适不过了。利用顶部和底部进行字体排版，以字体大小区分标题和文案内容，整个美食招贴海报亦可轻松搞定。

《经典美食》海报

除了海报展示效果完美，在店招、标志、书刊设计方面，不懂设计的你，都可以造出你想要的效果，无需任何修饰也能自带高端大气的属性。

《女贞》书刊封面

目前，这款字体在字体超市上不仅支持个人商业授权，还支持6种不同的企业商业授权方式（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕应用、企业全媒体应用）。

在价格方面，个人商业授权仅需180元，即终身授权使用。而企业商用授权方面，低至300元起，即可实现终身授权商用。

喜欢这款字体的话，就赶紧登录字体超市官网或者下载字体超市客户端，字体超市贴心的一站式商业授权服务为您省时省力，让您即可拥有好字!

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