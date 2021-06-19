创下新纪录！京东618下单金额达超3438亿元 同比增27.7%

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创下新纪录！京东618下单金额达超3438亿元 同比增27.7%

2021-06-19 09:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:今日凌晨，京东集团宣布，从6月1日凌晨到6月18日24时，2021“京东618，18周年庆”大促活动累计下单金额超3438亿元，创下新纪录。对比2020年京东618的累计下单金额2692亿元增长27.7%，也超过了京东去年双11活动期间的2715亿元。

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据悉，京东618期间，下单金额最高的品类是手机、空调、笔记本电脑、冰箱、平板电视;售出商品件数最多的品类是饼干蛋糕、牛奶乳品、抽纸、调味品、休闲零食;购买力最强的省市是广东、北京、江苏、山东、上海。

数据显示，6月18日，京东超市开场3分钟整体成交额同比增长超10倍，干货食品开场2分钟成交额破3亿，母婴品类开场2分钟成交额破2亿;3C家电品类iPhone成交额1秒破亿，开场15分钟。6月18日开场1小时，京东生鲜总成交额同比增长70%。

京东物流方面的数据显示，今年618期间，京东物流服务范围覆盖中国几乎所有地区、城镇和人口，全国92%的区县和84%的乡镇消费者可以享受到“当日达”和“次日达”服务，200个城市可分钟达。

据悉，今年京东618从5月24日开启持续至6月20日。具体分为预售期（5月24日 -5月31日）、专场期(6月1日 -6月15日)、高潮期(6月16日 -6月18日)和续售期(6月19日 -6月20日)四个阶段。

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