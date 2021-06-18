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华为王军：今年华为终端设备将全部升级到鸿蒙系统

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2021-06-18 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:据财联社消息，在今日的2021中国汽车论坛上，华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，今年华为终端设备将会全面升级到鸿蒙操作系统，预计到年底，整体规模将超过两亿。

此前，华为消费者业务软件部总裁王成录曾表示，目前市面上90%以上的华为手机会升级到鸿蒙操作系统。到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

今年，华为鸿蒙操作系统源代码将全面开源，覆盖手机、平板、车机、智慧屏及各类IoT设备，同时，鸿蒙官网、论坛、社区、公众号等也将全面上线。

华为鸿蒙

本月初，华为正式发布鸿蒙手机操作系统。同时，华为还公布了百机升级计划。

目前华为 Mate40系列、Mate30系列、P40系列、Mate X2、MatePad Pro等设备已可升级。

而到今年第3季度，华为 Mate Xs、Mate20系列、nova8系列、nova7系列、nova6系列、MatePad 将可陆续升级。

今年第4季度，华为智慧屏 V 系列2021款、智慧屏 S 系列、智慧屏 X65、Mate20X、P30系列、Mate X 等将支持升级。

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