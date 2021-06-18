胡闹分手厨房2免费领取地址 Epic喜加一分手厨房2领取

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胡闹分手厨房2免费领取地址 Epic喜加一分手厨房2领取

2021-06-18 10:52 · 稿源：站长之家

2021年的6月17日的晚上，Epic公布了最新一期免费游戏，这次的免费游戏送出的是胡闹厨房2又被戏称为分手厨房2，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。

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胡闹分手厨房2免费领取地址

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《胡闹厨房2》

《胡闹厨房》携全新混乱烹饪行动强势回归!重返洋葱王国（Onion Kingdom），通过经典的本地合作模式或在线游戏模式组建多达四人的大厨团队。系好你的围裙……是时候(再一次)拯救这个世界了!

上刀山，下油锅!

你曾经从 Ever Peckish 手里救下了整个世界。如今新的威胁降临了，是时候回到厨房中，将那些来势汹汹的行食走肉 Unbread 赶跑了!

在线/本地多人模式的狂欢

你们要在欢快的本地或在线多人模式中精诚合作（或是互相捣乱），勇得 "糕" 分。

大饱口（眼）福

上天入地下海，来一场全新的环球之旅。在全新的主题餐厅中进行烹饪——寿司屋、魔法学校、矿井，甚至还有外星球!

胃口大开!

在旅行中烹饪出的一系列新菜谱绝对能满足各种口味，有寿司、蛋糕、汉堡还有披萨。

保持淡定!

穿过传送器，跨过移动平台，为了节约时间你们甚至要在不断变化移动的厨房中互相投递食材。有的厨房甚至会将你的厨师甩到其他地方。

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