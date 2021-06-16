苹果公司因垄断纠纷被告 将于22年开庭

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:企查查APP显示，原告金某因垄断纠纷起诉苹果公司（Apple Inc） ， 苹果电脑贸易(上海)有限公司。
另外，信息显示经办法院为上海知识产权法院，案件将于2022年1月开庭。
站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:企查查APP显示，原告金某因垄断纠纷起诉苹果公司（Apple Inc） ， 苹果电脑贸易(上海)有限公司。
另外，信息显示经办法院为上海知识产权法院，案件将于2022年1月开庭。
近日一家名叫 Smart Mobile, LLC 的非执业实体，于美国德州西区地方法院向苹果提出了专利侵权诉讼。原告声称，包括 iPhone 和 iPad 在内的诸多设备，侵犯了其持有的一组无线通信专利。尽管具体到 13 项专利主张，但几乎所有专利都有一个共同点，且部分属于 1999 年提交的相关专利申请的拓展延续。Apple Insider 指出，这些专利涉及具有语音 / 数据通信功能的无线通信系统和设备，能够在无线网络之间动态切换和连接到服务器，以增强
据国外媒体报道，Epic Games诉苹果垄断案已经进行了快一个月时间，当地时间周一两家公司的代理律师在法庭上展开了最后辩论。法官没有要求双方律师在陪审团面前进行传统的结案陈词，而是以辩论的方式结束持续了这次庭审。律师们重申了为期三周的庭审主题，就一系列问题进行了辩论，其中包括 Epic声称苹果拥有权力的市场范围，以及苹果对其商店的严格控制是否会伤害开发者和用户。
据外媒AppleInsider报道，苹果公司首席执行官Tim Cook当地时间周五在Epic Games诉苹果案的审判中作证，回答了苹果和Epic律师的问题，并对这家库珀蒂诺科技巨头的论点进行了总结。库克站在证人席上，总共有1小时40分钟的时间。虽然他的证词可能不会影响审判的轨迹，但这是一个值得注意的事件，因为它标志着库克本人首次在法律案件中作证。这位苹果公司首席执行官在作证时首先重申了他在管理 App Store的日常运作方面的有限参与。他?
据国外媒体报道，知情人士透露，日本政府最早将于本月开始对苹果和谷歌展开反垄断调查，成立一个专门小组调查国内智能手机制造商与美国公司之间的关系。
6月2日晚8点，华为正式发布HarmonyOS操作系统，这是一款不同于此前安卓、iOS的操作系统，是华为自主开发的全场景分布式操作系统。今天上午，央视财经频道在新闻中也提到了HarmonyOS的意义，财经评论员王强认为，HarmonyOS打破了以往谷歌安卓系统、苹果iOS系统的垄断地位。HarmonyOS要做的并不仅仅是手机操作系统的一个替代品，而是真正面向未来的一个全场景操作系统，一个能够带来简捷，流畅，连续，安全可靠的全场景交互体验。第?
据国外科技媒体报道：硅谷一家公司起诉苹果，指控苹果垄断了苹果手表心率监测技术市场，并危及佩戴者；健康。AliveCor声称苹果通过改变手表上的心率算法将竞争对手拒之门外。
凤凰网科技讯 北京时间5月25日消息，经过三周的举证、辩论，游戏开发商Epic起诉苹果垄断的案件在周一进入结案陈述。双方都在利用最后的机会阐述各自观点，争取赢得法官的支持。苹果辩称，Epic发起的反垄断诉讼只是为了逃避用花钱的方式接触iPhone用户。Epic则表示，解决苹果滥用其市场力量的适当方案包括允许开发者在iPhone上运营自主应用商店，在应用内使用自主支付系统。接下来，美国法官伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯(Yvonne Gonzalez
苹果公司首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）周五在Epic Games诉苹果案的审判中作证，法官Yvonne Gonzalez-Rogers的一些最后提问似乎对苹果不利。她花了几分钟时间就苹果的应用商店政策和他的一些言论对库克进行质询。“你说你想给用户控制权，那么允许用户有一个更便宜的内容选择有什么问题？”库克澄清说，他所说的控制是指对数据的控制，他告诉法官，客户可以在Android手机和iPhone之间进行选择。Rogers对这一回答并不满意，Rogers
欧洲反垄断委员会主席玛格丽特-维斯塔格（Margrethe Vestager）希望苹果公司允许备用应用程序商店，以便在其平台上实现适当的竞争。Epic对苹果的审判并不是对苹果在iPhone上的商业行为进行审查的结束。欧盟反垄断监管机构维斯塔格希望通过新的法规来推动苹果和其他科技公司的开放。在接受 "Sway"播客的采访时，维斯塔格谈到了她与大型科技公司的斗争以及接下来要做的事情。最突出的是，她希望通过立法迫使 "守门人"允许在他们创建?
Epic Games起诉苹果涉嫌垄断的案件还在审理当中，而苹果为了证明自己的App Store不存在垄断问题，搬出了新证据，但是该证据可谓是伤敌一千自损八百。据外媒报道，周三，苹果在针对Epic Games起诉App Store中拿出了新证据，苹果方面在法庭上公开承认自己的macOS上的恶意软件比iOS上的要多的多。据悉，在这场庭辩中，iPhone和Mac之间的安全问题十分重要，因为Epic Games希望苹果允许其在iPhone上安装类似于Mac电脑上替代应用商店。Ep
今日，北京法院审判信息网公布了原告深圳美西西餐饮管理有限公司（喜茶关联公司）与被告国家知识产权局其他二审行政判决书。据悉，2016年原告就“小男孩”图形向国家版权局申请了美术作品登记，同时原告在第32类商品上先后申请注册了多件“小男孩”图形商标，并获准注册。
苹果公司负责环境、政策和社会倡议的副总裁Lisa Jackson重申了苹果公司对可再生、清洁能源的立场。在能源部高级研究计划局能源峰会上发言时，她支持在全美范围内采取的清洁能源标准和相关计划，她认为向清洁能源标准转变将使每个人受益。据《福布斯》报道，Lisa Jackson谈到了现在正在采取的措施。 Lisa Jackson表示支持通过清洁能源标准，并且认为为这将推动大量的可再生能源发电，或新的可再生能源出现，但是需要明确的中期目标?
前段时间，苹果爆料一哥郭明錤在最新预测报告中透露，苹果将于2022年第二季度推出首款AR头戴显示装置，该设备将提供影像式穿透的AR体验。但最新报道称，苹果AR眼镜的研发陷入了危机，恐难以在2022年上半年登场。据相关媒体援引供应链的消息称，透镜是AR眼镜的最关键部件之一，但是苹果AR眼镜的透镜供应商玉晶光可能难以如期向苹果提供透镜。报道称，目前Facebook是全球最大的VR设备生产商，市占率7080%以上，所以供应商需要优先满?
去年12月，因苹果没有足够证据证明取消充电器可减少碳排放，巴西要求苹果出售的iPhone12中需带有电源适配器。今年3月，因在巴西出售的iPhone12未配套提供充电器，巴西消费者权益保护监管机构对苹果进行了190万美元的处罚。
在6月13日的2021中国汽车重庆论坛上，针对“蔚来等是否会被苹果、百度等巨头拍死在沙滩上?”的提问，蔚来汽车董事长兼CEO李斌回应称，造车或所有创业，都是一场马拉松，而汽车行业更是泥泞路上的马拉松，一直以来都是在和自己比。
据国外科技媒体报道：据彭博社报道，苹果计划在几家美国商店取消对口罩的要求，同时放宽对接种疫苗顾客的身体距离要求。据报道，苹果还告诉其零售员工，他们将不需要要求客户验证COVID-19疫苗接种。
【TechWeb】6月1日消息，据国外媒体报道，苹果重启了“泰坦”项目，目的是造整车，而不是生产自动驾驶软件。据悉，从2014年开始，苹果就启动了“泰坦”项目。最高峰时，有多达1000名员工参与开发电动汽车，其中既有汽车硬件方面的专家，也有专注导航系统的软件专家。后来，由于缺乏相关领域经验，该项目一度搁浅。2016年的时候，苹果放弃了自己造车的计划，并裁撤了1000多名员工，转型研发自动驾驶技术。当时，有消息称，该公司已?
据国外媒体报道，知情人士称，苹果计划推出更新版MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac和Mac Pro，全系Mac电脑将搭载速度比苹果自研芯片M1快得多的处理器，具有全新外观设计，且支持更多外接设备。
三星在广告中嘲讽苹果已经屡见不鲜，现在韩国巨头再度将其Galaxy S21 Ultra 5G跟苹果iPhone 12 Pro Max进行比较。
苹果首席执行官蒂姆•库克（timcook）周三向员工发送了一封电子邮件，要求他们从9月初开始每周至少回办公室三天"事实是;在过去的一年里，大多数员工会被要求在周一、周二和周四来办公室。
昨日，我国神舟十二号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射，引起来了海内外重大关注。包括马斯克、NASA等都发文祝贺。其中，SpaceX兼特斯拉CEO马斯..
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