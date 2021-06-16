苹果公司因垄断纠纷被告 将于22年开庭

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苹果公司因垄断纠纷被告 将于22年开庭

2021-06-16 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:企查查APP显示，原告金某因垄断纠纷起诉苹果公司（Apple Inc） ， 苹果电脑贸易(上海)有限公司。

另外，信息显示经办法院为上海知识产权法院，案件将于2022年1月开庭。

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