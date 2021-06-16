苹果公司因垄断纠纷被告 将于22年开庭

据外媒AppleInsider报道，苹果公司首席执行官Tim Cook当地时间周五在Epic Games诉苹果案的审判中作证，回答了苹果和Epic律师的问题，并对这家库珀蒂诺科技巨头的论点进行了总结。库克站在证人席上，总共有1小时40分钟的时间。虽然他的证词可能不会影响审判的轨迹，但这是一个值得注意的事件，因为它标志着库克本人首次在法律案件中作证。这位苹果公司首席执行官在作证时首先重申了他在管理 App Store的日常运作方面的有限参与。他?