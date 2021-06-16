主播注意了！网红直播带假货最高可判处十年有期徒刑

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主播注意了！网红直播带假货最高可判处十年有期徒刑

2021-06-16 10:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息:直播间下单已成为很多网友新型网购方式，但网红带货翻车事件频发，让不少消费者对于网红售卖的产品感到担忧。

根据2020年全国市场监管部门受理消费者投诉举报情况，2020年，全国12315平台共受理“直播”投诉举报2.55万件（“直播带货”诉求占比近8成，同比增长357.74%）。

造假，刷单，假货，打假

法制日报发文称，网红直播带假货最高可判处十年有期徒刑。根据我国刑法第二百一十四条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

此外，网红或明星利用自己的流量优势，在直播带货过程中，对销售产品进行虚假宣传，存在明显的欺诈消费者行为，还要承担相应的民事赔偿责任。

根据消费者权益保护法第五十五条规定，如果直播间所销售的商品存在假冒伪劣等情况，同样适用退一赔三的规定，购买者可以依照消费者权益保护法第二十四条的规定，要求退货、更换或修理;如果在销售的产品中掺杂、掺假、以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在五万元以上即构成销售伪劣产品罪。

值得一提的是，今年3月，市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》（以下简称《办法》），并于5月1日正式施行。《办法》中针对直播带货的有了更严格的要求，包括规定了直播服务提供者将网络交易活动的直播视频自直播结束之日起至少保存三年。

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