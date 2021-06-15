网易严选成功注册九九六商标

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网易严选成功注册九九六商标

2021-06-15 11:36 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，网易严选运营公司杭州网易再顾科技有限公司于18、19年申请注册多个九九六商标，目前部分已注册成功。目前该公司于21年仅申请注册一项商标，为九九六商标续展，申请注册数字996商标。

网易严选于2016年4月正式上线，是网易旗下受新中产喜爱的生活方式品牌，覆盖居家生活、服饰鞋包、美食酒水、个护清洁、母婴亲子、运动户外、数码家电、严选全球8大品类。

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