腾讯整治饭圈乱象 严打水军刷榜、数据造假等行为

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:昨日，QQ安全中心宣布，为落实2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起，腾讯开展“饭圈乱象”专项整治行动，清理有害信息，抵制饭圈不良风气，整治“诱导未成年人无底线追星”行为，净化网络环境。

据悉，专项整治期间，腾讯公司将严厉打击水军刷榜、数据造假、诱导未成年人打榜应援等违规行为，深入清理饭圈谩骂互撕、挑动对立、刷量控评有害信息，处置职业黑粉、恶意营销群组账号，大力整治教唆过度消费、网络暴力、人肉搜索等非理性应援行为。

腾讯称，健康有序的网络环境，需要各参与主体协调配合，腾讯将继续和社会各界加强合作，规范粉丝群体网络行为，营造清朗网络空间。

据悉，此前针对“饭圈”乱象网信办表示将从以下三个方面开展工作:

一是聚焦问题，处置清理有害信息。针对当前网站平台上存在的“饭圈”谩骂互撕、挑动对立、刷量控评，包括教唆过度消费甚至大额消费、网络暴力这些不良行为和现象，第一是清理有害信息，第二是坚决处置职业黑粉、恶意营销的群组账号，第三是坚决处置纵容乱象的网站平台，特别是对屡教不改的网站平台，肯定会从严从重处罚。

二是压实平台的主体责任，加强日常管理。按照谁经营谁管理，谁受益谁负责的原则，督导网站平台特别是“饭圈”较为集中的网站平台，组建专门团队加强日常研判，处置这些不良信息。建立粉丝社群管理机制，加强关键环节功能调整，同时对重点人、重点账号进行分类施策。对封闭管理类社区论坛，加强版块版主管理，对账号实施分类管理。

三是综合施策，力争治本治源。结合开展的专项行动，进一步加强对“饭圈”群体行为模式和治理方式的深入研究，指导相关网站平台制定社区规则，规范粉丝群体网络行为，尽量从本源上解决问题，引导青少年理性追星。