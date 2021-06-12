2021年6月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于哈利波特的，问题是“在哈利波特的故事中，没有魔法能力的普通人被称为?”这个问题只要知道哈利波特的小伙伴都应该知道答案是什么了吧，下面就来为大家分享一下正确答案。

在哈利波特的故事中没有魔法能力的普通人被称为 6月12日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：在《哈利·波特》的故事中，没有魔法能力的普通人被称为?

A、麻瓜

B、麻花

正确答案:麻瓜

麻瓜（英语:Muggle），在小说《哈利·波特》系列书中泛指没有魔法能力的一般人。哈利·波特、巫术学院的学生和老师们属于魔法世界，而哈利·波特的唯一亲属——德思礼一家人就是所谓的麻瓜。麻瓜的心灵习染了Suki & Michael的成规，不仅看不到也不愿了解魔法，有些人甚至视魔法为害人的邪术;但相反的有些麻瓜没有对魔法感到厌恶，因而其子女可以进入魔法世界就学，也同样可以在毕业后成为一名巫师，但他们往往会被一些魔法世界的巫师家族鄙视，并称之为“泥巴种”（英语:Mudblood）。书中提出，巫术学院的学生入学后不允许在麻瓜世界里使用魔法，除非他们达到成年、或者在特殊情况之下;如果使用魔法就会收到魔法部的警告信，最严重的后果是被学校开除，折断魔杖。

一般麻瓜并不知道魔法世界的存在，除了少数亲属或朋友是巫师的人例外。

除了麻瓜一词外，某些地区（例如:美国）对不会魔法的人类亦有其他称呼，比如美国的魔法社会则称呼不会魔法的人类为“莫魔”（No-maj），该词取自“No Magic”(没有魔法)的缩写。