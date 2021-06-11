拼音梗来了？小米申请知吃狮商标

天眼查App显示，6月7日，小米科技有限责任公司申请注册“知吃狮”“ZHI CHI SHI”商标，目前商标状态为申请中。据悉，该公司此前还申请了“米车”、“米汽”、“小米汽车”、“铁蛋”等商标。
天眼查App显示，6月7日，小米科技有限责任公司申请注册“知吃狮”“ZHI CHI SHI”商标，目前商标状态为申请中。据悉，该公司此前还申请了“米车”、“米汽”、“小米汽车”、“铁蛋”等商标。
天眼查App显示，今日，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开，裁判结果为驳回诉讼请求。
据天眼查App显示，5月6日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局一审行政判决书公开，小米申请的MIX商标被驳回。判决书显示，2018年3月，小米科技有限责任公司申请了29673851号英文“MIX”商标。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
近日，中国裁判文书网公布了北京拜克洛克科技有限公司（OFO）、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书，裁定书显示，小黄车申请的OFO商标再度被驳回。
4月28日，小米科技有限责任公司申请注册“XIAOMI PAY”商标，国际分类为金融物管，目前商标状态为“商标申请中”。
5月6日，小米科技有限责任公司、国家知识产权局一审行政判决书公布，小米的诉讼请求被北京知识产权法院驳回。根据判决书，在本案中，诉争商标为小米科技有限责任公司2018年3月申请的29673851号英文MIX”商标，指定使用商品为科学仪器类：计算机；计步器；手机；传感器等。引证商标包括珠海市魅族科技有限公司、海尔信息科技（深圳）有限公司等多家公司注册的MIX”相关有效商标。北京知识产权法院认为，诉争商标与各引证商标均包含?
天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册多项“XIAOMI MOTORS”“XIAOMI AUTO”“MIMOTORS”“MIAUTO”商标，国际分类涉及运输贮藏、广告销售、运输工具等，目前商标状态均为“商标申请中”。
近日，小米科技责任有限公司申请注册多个“MI CARE”“CARE MI”商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“商标申请中”。此前，小米手机MiCare 保障服务上线，支持免费换屏、保值换新、延长保修服务。支持小米商城、小米之家支持手机同步下单购买，也可以在手机激活3天内在小米商城 App - 分类 - 小米服务 - 手机保障服务补购，还能在手机签收 / 激活7天内到小米之家补购。小米 MiCare 服务内容可包?
近日，小米科技有限责任公司新增多项“厚植征信”相关商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
小米科技有限责任公司于近日新增多条裁判文书，其中案由包含商标行政管理（商标）、其他行政。企查查显示，所涉及案件为小米省钱购、米兔等商标问题，均被法院驳回上诉。
荷兰科技博客 LetsGoDigital 刚刚发现了三星向欧盟（EUIPO）、英国(UKIPO)和韩国知识产权局(KIPO)提交的“Round Diamond Pixel”商标注册申请，暗示采用“钻石排列”的柔性屏或被用于即将到来的 Galaxy Z Fold3/ Galaxy Z Flip3折叠屏智能机。（来自:LetsGoDigital）熟悉移动设备屏幕技术发展的朋友，一定不会对 Galaxy S4时代的“钻石排列”像素感到陌生。欧盟知识产权局（EUIPO）商标申请2021年6月1日，三星显示器公司又向至少三
华为技术有限公司新增多项“好望觉”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具、科学仪器等，目前商标状态多为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，6月7日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅剪”、“腾讯特效”等商标，国际分类涉38类通讯服务、9类科学仪器等，目前商标状态为注册申请中。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“Q站”商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请“微小号”商标，国际分类涉及广告销售、通讯服务，目前商标状态均为“注册申请中”。据悉，微小号为虚拟手机号，是腾讯推出的小程序，用于在填写商场会员资料等用户不想曝光自己真实手机号的场景中等。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增“多多进宝”商标申请信息，国际分类涉及设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。
之前，很多用户对微信不能在多款手机登陆一个微信账号耿耿于怀，不过有博主发现，自己的微信登录界面出现了出现作为副设备登录”的功能选项，疑似..
2019年，《华尔街日报》和《纽约时报》联合对 App Store 进行了广泛调查，重点针对苹果自家应用程序明显的、持续的排在竞争对手前面。当时，苹果公..
比特币将迎来重大升级，这也将使其更加灵活和更加隐匿。据外媒报道，日前，比特币四年来的首次升级已经获得了全球旷工的批准，升级名为Taproot。该..
6月2日，华为发布多款搭载鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的智能终端产品，标志着华为开发的国产操作系统已正式亮相。昨日，我爱我家宣布，为推动国产操..
根据市场调查机构 Sensor Tower 公布的最新报告，App Store 上排名前十应用程序的容量是 5 年前的 4 倍，而且应用程序容量每年还在不断增长。而且..
日前，奇瑞商用车宣布与阿里云达成战略合作，双方将在汽车研发、营销、制造等方面推进数字化升级。同时，奇瑞宣布iCar生态品牌正式启动，作为数字..
作为初代 Nord 的继任者，OnePlus Nord 2 即将上市发布。根据微博数码博主@Arsenal 爆料，Nord 2 实际上就是换个品牌的 realme X9 Pro。消息称，目..
你向往浩瀚的太空吗?6月7日，世界首富亚马逊创始人贝索斯宣布，将在7月20日和兄弟搭乘蓝色起源的新谢泼德号飞船，飞上太空。..
昨日，国家邮政局公布2021年5月邮政行业运行情况称，5月份，全国快递服务企业业务量完成92.2亿件，同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元，同比增长..
2021年6月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于空调的，问题是“从省电角度考虑，去楼下扔垃圾的2分钟，开着的空调应该?”这个问题其实还是..
据国家邮政局发布的数据显示，1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件，同比增长50.1%；业务收入累计完成3925.8亿元，同比增长29.7%。其..
6月13日，伽马数据发布了《2021年5月移动游戏报告》，报告显示，2021年5月，中国移动游戏市场实际销售收入186.16亿元，相比4月，略升3.97%；与去年..
据官方发布的数据显示，端午小长假第一天，全国铁路预计发送旅客1200万人次。6月11日，全国铁路发送旅客997.2万人次，运输整体平稳有序。..
据京东官方发布的数据显示，截至目前，今年京东618期间，京东已向全国14个地区的消费者发放了消费券，且还有更多地区的消费者即将享受到消费券的福..
近期有消息称，在唐纳德·特朗普任职期间美国司法部曾于 2017 年对白宫泄密事件展开了广泛的调查。在调查过程中，要求多家美国科技公司提供一些民..
据我爱我家官方发布的消息，我爱我家推动国产操作系统的创新应用与发展，积极参与鸿蒙系统的生态建设，在业内已率先实现基于鸿蒙系统的APP应用支持..
在寻求美国联邦通信委员会（FCC）批准测试新的 Starlink 用户终端不到1周，SpaceX 又向该监管机构提交了一份申请。这份申请和该公司在2019年提交的..
万物新生集团（爱回收）更新招股书，预计美股IPO定价区间为13-15美元/ADS，预计将发行1623.3万股ADS，高盛、美银、华兴资本、国泰君安国际等承销商..
明天就是端午节了，大家吃粽子了吗？日前，雷军在社交媒体发布短视频，祝米粉端午节快乐，还给米粉起了个爱称小粽子”，原因是心中有米”。..
6月8日，国网（山东）电动汽车服务有限公司在APP中发布声明称，今年以来，个别充电运营商引入野蛮资本大搞1分钱充电、0服务费等低价促销和恶意竞争..