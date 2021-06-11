拼音梗来了？小米申请知吃狮商标

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拼音梗来了？小米申请知吃狮商标

2021-06-11 14:32 · 稿源：站长之家

天眼查App显示，6月7日，小米科技有限责任公司申请注册“知吃狮”“ZHI CHI SHI”商标，目前商标状态为申请中。据悉，该公司此前还申请了“米车”、“米汽”、“小米汽车”、“铁蛋”等商标。

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