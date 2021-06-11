拼音梗来了？小米申请知吃狮商标

荷兰科技博客 LetsGoDigital 刚刚发现了三星向欧盟（EUIPO）、英国(UKIPO)和韩国知识产权局(KIPO)提交的“Round Diamond Pixel”商标注册申请，暗示采用“钻石排列”的柔性屏或被用于即将到来的 Galaxy Z Fold3/ Galaxy Z Flip3折叠屏智能机。（来自:LetsGoDigital）熟悉移动设备屏幕技术发展的朋友，一定不会对 Galaxy S4时代的“钻石排列”像素感到陌生。欧盟知识产权局（EUIPO）商标申请2021年6月1日，三星显示器公司又向至少三