币安、OKEx疑似被微博、百度屏蔽 回应：不知具体原因，正在沟通

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:据区块链日报消息，币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。页面显示:“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。
此外，百度也同样无法搜索，页面显示“抱歉没有找到与‘火币’相关的网页。”
对此，币安、OKEx方面回复称“已经检测到了，正与微博方面沟通，具体原因还不知道。”而火币暂未回复。
站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:据区块链日报消息，币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。页面显示:“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。
此外，百度也同样无法搜索，页面显示“抱歉没有找到与‘火币’相关的网页。”
对此，币安、OKEx方面回复称“已经检测到了，正与微博方面沟通，具体原因还不知道。”而火币暂未回复。
比特币重挫10%。日前在接受福克斯商业频道采访时，特朗普说道:「比特币看起来像一个骗局。我不喜欢它，因为它是另一种与美元进行竞争的货币。我希望美元成为世界货币。」
近期，比特币价格一路暴跌，在4月达到65000美元最高点之后，其价格已经下跌近50%。截至目前，比特币价格在35000美元/枚左右浮动。对此，有媒体认为，马斯克已成为对比特币最有影响力人物，其每一次相关发言都将导致比特币价格出现变化。
昨日，“加密货币代言人”特斯拉CEO马斯克在回答网友提问时表示，特斯拉有可能抛售其所持有的比特币。当时，有网友称:“下个季度，如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”对此，马斯克表示“确实”。
埃隆•马斯克（elonmusk）发布的一条推拉低了比特币的价格。这条推特被解读为特斯拉和SpaceX CEO与比特币的“分手”，导致全球最流行的加密货币出现下跌。
昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。
继前不久宣布特斯拉不再接受比特币支付之后，马斯克日前再度暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币价格大跌。
今年2月，马斯克宣布特斯拉支持接受比特币付款。当时，比特币出现了短线走高的情况。今日凌晨，因认为比特币开采将加剧环境恶化，特斯拉CEO马斯克宣布特斯拉暂停比特币支付。
据国外科技媒体报道：Twitter和Square首席执行官杰克•多西（jackdorsey）上周五表示，比特币让一切变得更好。他补充说，他的支付公司Square将永远致力于让比特币变得更好。
据欧易OKEx官网显示，目前比特币总市值已经超过万亿，相当于腾讯和阿里的总和，我们很难想象，一个虚拟货币竟然能有这么大体量，而且全球范围内这么多的投资机构和投资人参与！虽然比特币价格浮动，但是它的价值是在不断攀升的。其实，比特币是目前流通范围最广泛的数字货币，现在很多国家已经开通了比特币支付渠道，所以大家可以用比特币来购物。并且随着比特币价格的大幅提升，普通投资者买比特币的燃情也已经被点燃，有越来越多
特斯拉公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今天早上发布推文，暗示可能与全球最大加密货币比特币分道扬镳，导致比特币价格下挫。
昨日，比特币在24小时内一度大跌16.71%，由最高的38109美元/枚跌至最低点31169美元/枚。截至目前，比特币比特币重回35000美元/枚，日内跌幅收窄至6.6%。
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间5月17日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日在Twitter交流中暗示，特斯拉可能或已经出售了所持有的比特币，导致比特币价格大跌。一个账号名为@CryptoWhale的Twitter用户发布推文称，下个季度，当比特币持有者发现特斯拉已经抛售了所持有的剩余比特币时，他们将会自扇耳光。马斯克随后回复称：“确实是这样。”@CryptoWhale在其个人资料中自称是“加密货币分析师”。比特币价格在周日大跌
比特币在最近24小时内又出现大跌现象，导致这次大跌的原因是，特斯拉的CEO马斯克发文，表示特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。
埃隆•马斯克（Elon Musk）改变对加密货币的立场后，比特币价格大幅下跌11%。特斯拉将不会接受比特币进行任何进一步的交易，因为其采矿的高环境成本。他补充说，他们正在研究其他成本更低的加密技术，并补充说，特斯拉将持有比特币供以后使用。
马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?
最近一次的比特币减半是在一年前的今天，即2020年5月11日（UTC时间）。为了纪念这一事件，让我们回顾一下过去一年中比特币市场所发生的事，并展望一下未来可能出现的情况。
据国外科技媒体报道：世界；自今年2月埃隆•马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉（Tesla）宣布购买15亿美元比特币并接受比特币作为支付方式以来，该公司最大的加密货币比特币已经抹去了它所获得的所有收益。比特币从创纪录的65000美元下跌了40%，交易价在40000美元左右。在马斯克宣布特斯拉获胜后，比特币下跌了15%；我不能以环保为由接受它。
据国外媒体报道，在电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将暂停接受比特币支付后，比特币价格跌至5万美元以下。
6月9日，中美洲国家萨尔瓦多通过相关法案，成为第一个采用比特币作为法定货币的国家。本周三早些时候，该国总统纳伊布布克莱（Nayib Bukele）将这部法案提交给国会进行投票。今天，伊布布克莱（Nayib Bukele）在社交平台上分享了这一消息，《比特币法》已经获得该国国会通过：在84名参加投票的议员中，有62位投了赞成票。该法生效后，产品价格可以用比特币标注，税收可以用比特币支付，而交易比特币得到的收益也需要支付资本利得税
此前曾高调宣布，特斯拉接受比特币支付，而且特斯拉已经购买持有15亿美元比特币，有这样的世界首富带货，比特币的价格再度冲高。不过，炒币已经获利颇丰的马斯克，又突然宣布拒绝比特币支付。马斯克周三通过社交平台宣布，暂停比特币购买特斯拉汽车。马斯克给出的理由可谓冠冕堂皇”，因为比特币挖矿正消耗越来越多的化石燃料。受此消息的震动，由于马斯克的突然翻脸”，5月13日，比特币行情急转直下，最低甚至失守4.7万美元，最高
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