币安、OKEx疑似被微博、百度屏蔽 回应：不知具体原因，正在沟通

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币安、OKEx疑似被微博、百度屏蔽 回应：不知具体原因，正在沟通

2021-06-09 20:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:据区块链日报消息，币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。页面显示:“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。

此外，百度也同样无法搜索，页面显示“抱歉没有找到与‘火币’相关的网页。”

对此，币安、OKEx方面回复称“已经检测到了，正与微博方面沟通，具体原因还不知道。”而火币暂未回复。

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