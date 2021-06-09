关于百度收录问题的一些现状

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关于百度收录问题的一些现状

2021-06-09 17:29 · 稿源：站长之家

收录更新问题一直是很多站长、SEO们关心的问题，因为这关系到了自己的网站能否在搜索引擎上有排名。

近段时间，站长之家发现，越来越多站长在一些站长群和论坛反馈网站不收录、收录严重滞后等问题。不过关于收录差究竟是少数中小网站情况还是普遍存在的现象，网上并没有统一且比较确切的数据来说明。

那么目前网站收录普遍情况具体是怎样的?又是否像很多站长所说由于收录差导致站点流量严重下降呢?

1

头部站点的收录情况分析

为了弄清这两个问题，我们决定对四类头部站点收录情况进行统计，并借此分析网站收录情况可能对网站流量带来的影响。

这次统计的四类站点包括游戏资讯站、素材站、软件下载站、科技资讯，分别对应的是四个不同的行业，都是比较常见网站类型，具有一定的代表性。由于每种类型网站数量庞大，无法进行全面调查，我们选择对大家比较熟悉、代表性比较强的头部站点数据进行分析。

在下文中，我们将通过整理分析这四种类型网站头部站点的的收录数据和流量情况，借此管中窥豹，了解整个行业大致情况。

这里要强调的是，本文内容是基于头部站点小规模调查，并不能完全准确反映整个行业情况，因此以下内容仅供讨论和参考。

收录统计表结合站长之家网站排行榜数据（网址:https://top.chinaz.com/）提供的数据，筛选出了游戏资讯站、素材站、软件下载站、科技资讯四类网站的10个头部站点。

同时利用站长工具的SEO综合查询功能（网址:http://seo.chinaz.com/），分别查询上述各型头部站点数据情况，具体包括网站类型、网址、权重、日收录量、周收录量。(注:表格中数据均来自站长工具查询结果，该数据抓取百度site查询结果，存在一定误差，仅供参考，数据统计于6月2日。

下面，我们不妨一起来了解这四类比较有代表性的头部站点的实际收录量情况:

1）游戏、科技资讯类头部站点收录比较及时

首先要说明的是，游戏、科技资讯类这两类站点基本上都是新闻源站点，时效性强（统计中的网站只有个别网站例外。）

我们来看看科技资讯头部站点的目前大致的收录情况:

图片

从表格可以看出大多数科技类资讯站点收录情况相对比较稳定，在这10个头部站点中，有6个站点日收录条数达到了400到1000条之间，这跟资讯站点日更新量大致匹配。当然也有例外，其中有4个站点日收录量却低于100。

大致可以推断，60%的资讯站实时收录是比较稳定的，当然还有40%站点收录受到影响，实时收录稍微滞后。

和科技资讯站一样，游戏资讯站也是比较常见且内容时效性比较高的站点，大家可以先了解一下游戏资讯站头部站点的目前的收录量情况:

图片

从统计表可看出与科技资讯类站点类似，游戏站点日收录数据处于比较稳定的状态。

这些站点日收录量都超过了数百条（178游网除外），其中有四个站点日收录量超过1000条。大致可推断，80%的游戏站实时收录量是很稳定的。

分析认为——

从数据反馈出的信息是，新闻源稳定的站点，收录影响目前已经逐渐正常，虽然和早前百度的秒收录相比，收录量略有下降、收录时效性也略有下降，但是对头部大站点的影响已经不明显了。

2）软件下载、素材类头部站点收录明显滞后

下面我们再来看看软件下载和素材这两类非新闻源站点的收录情况。

图片

从上图可以看出，软件下载头部站点的实时收录情况也不理想，在统计里头部的10个站点中，3个站点日收录量上百的，4个站点收录量只有个位数，另外3个站点收录量处于10到100条之间。

而从周收录量来看，这些站点周收录还是比较稳定的除了51下载，其余9个站点收录均超过千条。

日收录量低，但周收录量比较稳定，这也说明软件下载站实时收录滞后，据我们了解，一般1至3天内就能收录。

我们继续来看看素材站点的收录数据:

图片

从统计表格中，可以看出素材类站点日收录量很低，在统计的10家头部站点中，有7个站点收录量是低于10的，另外三个站点日收录量也仅在10到60之间。

从周收录数据来看，表格中素材类七成站点周收录量还未上千。可以推断，这类站点不仅出现实时收录效果滞后严重问题，收录影响也尚未恢复正常。

分析认为——

从这些数据可以看出，新闻源站点日收录量会比非新闻源站点更高，收录会更为及时，而非新闻源、时效性不高的站点收录滞后更明显。

另外，对比之下，资源类站点的日收录影响目前还是比较大，主要是这些类型站点产出的内容，本身对时效性不高，也不符合新闻源要求。从去年11月左右开始的算法调整看，百度针对这种类似的网站收录，也是以减少或者减低此类型站点的收录效率，收录滞后的处理方法为主。

2

头部站点流量情况分析

让站长们最关心的另外一点就是，百度对收录调整是否影响到了头部站点的流量。那么就需要了解头部站点的流量趋势情况。

为了直观查看这些站点流量走势，我们使用站长之家【竞品分析】工具批量监测部分头部站点最近一年流量的变化趋势。（工具官方网址:https://monitor.chinaz.com

图片

【竞品分析】工具页面截图

本文的做法是，抽取各类头部站点中的4个进行验证。利用【竞品分析】工具，批量添加4个站点后，就能查看同类头部站点的流量趋势图表。

如果想了解更多类型站点流量趋势，大家也可以访问【竞品分析】官网去分析和验证，同时还可以查看网站关键词排名等详细数据。（《竞争对手网站的老底都被我挖穿了!》一文有更详细的使用教程。）

先来看看新闻源类站点近一年来流量走势。

1）游戏、科技资讯等新闻源站点流量较为稳定

游戏站点。我们抽取统计表格中4个头部游戏资讯站点进行观测，下图是游民星空、3DMGAME、18183、游侠网游戏网近一年流量走势图。

图片

游戏星空、3DMGAME、18183、游侠网近一年流量趋势图

从竞品工具监测数据明显可以看出，最近一年来这四个游戏资讯类网站流量走势是比较一致，呈现波动轻微下滑的趋势，整体来说还是比较稳定的。

图片

IT之家、TechWeb、cnbeta、手机中国近一年流量趋势图

科技资讯站点。同样作为新闻源的科技资讯类站点流量走势又是如何呢?大家可以看看我们抽取IT之家、TechWeb、cnbeta、手机中国四个站点最近一年流量走势，可以看到它们跟游戏资讯站点走势同样是呈现整体波动轻微下滑的趋势，但并不明显。

分析认为——

包括科技资讯、游戏站等这些新闻源稳定的站点，除了收录影响目前已经逐渐正常，大部分头部新闻源站点的流量没有明显的下滑。

2）软件下载、素材类资源类站点流量下滑不明显

从上文的收录统计数据我们知道，软件下载和素材这两类非新闻源站点站点的实时收录滞后比较明显，那么它们流量走势是又有什么特点呢?

素材站点。同样的，我们随机抽取了四个素材头部站点进行观察，下图是千图网、红动中国、昵图网、我图网最近一年流量走势图。

图片

千图网、红动中国、昵图网、我图网近一年流量趋势图

从竞品工具监测的数据可以看出，最近一年来，这四个素材类网站流量整体的流量走势是非常一致的，呈现出了阶段性小幅度下滑的趋势。（注:下文提及的网站PC流量是基于工具的大致判断，不代表网站真实数据。）

2020年6月至2020年9月期间，站点流量都有小幅度的波动，但整体并未明显下滑。

2020年10月至2021年1月期间，这些站点流量去年10月份下滑稍微回升后，就维持在一定的范围内。

2021年2月至2021年至今，这些站点流量再度呈现轻微下滑的趋势。

软件下载站点。那么同样是非新闻源的软件下载类站点，最近一年流量趋势又是怎么样的呢?

图片

下载之家软件站、PC6下载站、多多软件站、西西软件园近一年流量趋势图

我们观察了下载之家软件站、PC6下载站、多多软件站、西西软件园四个软件下载站近一年流量走势，从图表可以发现整体走势也很一致，呈现阶段性缓慢下滑的趋势。

这些站点流量下滑分水岭跟的素材站点有很大相似之处，同样可以划分为2020年6月至2020年9月期、2020年10月至2021年1月2021年，2月至2021年至今三个阶段，但流量下滑不明显，这里就不多作解释了。

分析认为——

从流量趋势分析来看，虽然软件下载、素材类头部资源类站点虽然收录严重滞后，但一般都具有大量搜索词，排名也相对稳定，流量下滑不明显。新增页面的收录也不会存在大量的不收录情况，只是整体滞后，因此收录滞后并不会表现出网站流量的明显下滑。

3

关于收录问题的一些思考

最后，我们综合上文头部站点收录数据和流量趋势的分析，也作出了一些猜想和判断，供大家讨论:

  • 目前百度算法收录上，比较明显的表现为保证时效性站点页面的收录，降低非时效性页面的收录效率。因此很多新站点、小站点、企业站点目前更多的表现出收录慢，或者不收录的情况。 

  • 从流量走势图可以看出，从不管是否新闻源类站点，文中分析的四类头部网站流量走势都是呈现出下滑的趋势，没有明显分歧的现象，更像是行业趋势带来的影响，而不是百度收录算法调整带来的影响

  • 随着新站、中小网站收录门槛变高、越来越不理想，而许多老站在行业内也越来越难获取到新流量，同时受到短视频、新媒体行业的冲击，未来愿意从事建站行业的人相信会进一步变少。

不知道大家对网站收录问题又有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的观点。

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