Realme Pad确定推出 将继续保持高性价比路线

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Realme Pad确定推出 将继续保持高性价比路线

2021-06-09 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:近日，国内不少手机制造商都关注平板电脑市场，一部分厂商已经更新了自己的平板系列，如华为，也有的厂商正计划推出新平板，如小米。现在Realme也确认将推出首款平板，将取名Realme Pad。

realme真我

就在今天，Realme印度CMO在推特发文，向广大网友征询realme首款平板的名字，最终确认这款平板可能会命名为“realme Pad”。虽然官方没有透露任何realme Pad的具体配置参数，考虑到realme手机在市场上的定位一直是高性价比，因此realme Pad也将保持着高性价比的路线。

上个月，realme 发出了一份关于笔记本电脑偏好的调查。调查问卷暗示Realme的第一款笔记本电脑可能会在2021年第三季度发布。今天早些时候，该公司的印度/欧洲首席执行官甚至透露了笔记本电脑的部分信息。

大约在同一时间，realme印度和欧洲的 CMO 也暗示将推出一款平板电脑。在他最近的一条推特文章中，这位高管询问他的粉丝“realme Pad”这个名字是否听起来不错。

不过即将推出的 realme 平板电脑是一个神秘的产品，因为目前为止Realme的另外两家有密切关系的公司OPPO、一加都没有销售平板电脑，因此，很难猜测规格配置。

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