12306累计注册用户近6亿 年售票40亿张

印度新冠疫情已经崩溃，各种奇葩事情也是接连不断，比如村民拒绝进入医院(当然很多时候根本进不去)，集体躺在地上由无证医生输液还不戴口罩据媒体报道，印度北德里市长普拉卡什承认，4月19日至5月6日期间，至少有23名新冠肺炎患者在没有通知医院的情况下，逃离了医院。他们逃离的拉奥医院是印度首都最大的公立医院，为新冠患者预留了250张床位。普拉卡什表示，这些人可能在其他地方获得了更好的医疗救治，这种情况在其他医院也发生