MineServer云服务器低至28.8元/月 超低价VPS 1TB流量100Mbps带宽

Google云计算负责人表示，Google正在将其流行的YouTube视频服务的一部分从广告公司的内部数据中心基础设施转移到公司的云计算服务。这一努力表明Google正在“向内看”，因为它试图扩大其在不断增长的云计算市场的份额，并减少对出现在其网络搜索引擎和其他产品上的广告的依赖。历史上，Google一直依赖自建硬件系统，在其自有数据中心的计算机服务器上运行其广泛使用的应用程序。Google云平台产品一直单独存在，而且Google还没有努?