MineServer云服务器低至28.8元/月 超低价VPS 1TB流量100Mbps带宽

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MineServer云服务器低至28.8元/月 超低价VPS 1TB流量100Mbps带宽

2021-06-09 16:01 · 稿源：站长之家

Mineserver成立于2020年末，主要提供海外建站VPS。那么MineServer怎么样，MineServer好不好？据了解Mineserver主要提供香港CN2 KVM VPS、日本CN2 KVM VPS、端口转发等服务。MineServer现在新推出了洛杉矶CN2GIA线路的KVM VPS，预计1周内开通。主机配置：2678v3*2384GB，预售机器开通后送20%的流量。有需要的可以关注一下。

QQ截图20210609154748.jpg

MineServer官网：https://mineserver.cloud

VPS套餐：

套餐CPU内存硬盘流量/带宽IPV4价格
美西GIA 一期 –1GB Plan1核1GB DDR410GB NVMe SSD1TB / 月（100Mbps端口，双向计算）1个28.8元/月
美西GIA 一期 –2GB Plan2核2GB DDR430GB NVMe SSD2TB / 月（200Mbps端口，双向计算）1个48.8元/月
美西GIA 一期 –4GB Plan4核4GB DDR450GB NVMe SSD5TB / 月（200Mbps端口，双向计算）1个88.8元/月
美西GIA 一期 –6GB Plan4核6GB DDR460GB NVMe SSD8TB / 月（300Mbps端口，双向计算）1个158.8元/月
美西GIA 一期 –1GB-PLAN-328传家宝1核1GB DDR415GB NVMe SSD1.5TB / 月（100Mbps端口，双向计算）1个328元/年

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