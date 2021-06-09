MineServer云服务器低至28.8元/月 超低价VPS 1TB流量100Mbps带宽

Mineserver成立于2020年末，主要提供海外建站VPS。那么MineServer怎么样，MineServer好不好？据了解Mineserver主要提供香港CN2 KVM VPS、日本CN2 KVM VPS、端口转发等服务。MineServer现在新推出了洛杉矶CN2GIA线路的KVM VPS，预计1周内开通。主机配置：2678v3*2384GB，预售机器开通后送20%的流量。有需要的可以关注一下。
MineServer官网：https://mineserver.cloud
VPS套餐：
|套餐
|CPU
|内存
|硬盘
|流量/带宽
|IPV4
|价格
|美西GIA 一期 –1GB Plan
|1核
|1GB DDR4
|10GB NVMe SSD
|1TB / 月（100Mbps端口，双向计算）
|1个
|28.8元/月
|美西GIA 一期 –2GB Plan
|2核
|2GB DDR4
|30GB NVMe SSD
|2TB / 月（200Mbps端口，双向计算）
|1个
|48.8元/月
|美西GIA 一期 –4GB Plan
|4核
|4GB DDR4
|50GB NVMe SSD
|5TB / 月（200Mbps端口，双向计算）
|1个
|88.8元/月
|美西GIA 一期 –6GB Plan
|4核
|6GB DDR4
|60GB NVMe SSD
|8TB / 月（300Mbps端口，双向计算）
|1个
|158.8元/月
|美西GIA 一期 –1GB-PLAN-328传家宝
|1核
|1GB DDR4
|15GB NVMe SSD
|1.5TB / 月（100Mbps端口，双向计算）
|1个
|328元/年