苹果 iPadOS 15 上的 iPhone App 开始支持横向显示

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:据MacRumors报道，Reddit有用户发现，在iPadOS15上运行的iPhone应用程序现在以横向运行，而不是像以前在iPadOS上那样只能以纵向运行。

图片来自 MacRumors

据了解，很多用户都会以横向方式使用iPad，当他们需要使用只有推出iPhone版本的应用程序时，由于应用只会以单一方式显示，用户于是被迫以纵向方式使用iPad。这个情况对于使用键盘的用户尤其不便，因为很多键盘都无法在iPad垂直摆放时使用。而iPadOS15就做出了一个小改进，尝试去解决这个问题。

一直没有提供iPad版应用的Instagram就是其中一个例子，在iPad上使用格外不便。用户在更新iPadOS15后，就可以选择在横向方式使用iPad的情况下，iPhone应用照常开启和使用，不会强迫转换显示方向。虽然结果会让屏幕两边留有一大片黑色的空间，但起码可以正常使用。

除了这一新变化，iPadOS15还具有在主屏幕上任意放置小组件的功能，以及对多任务处理的改进等。iPadOS15目前正处于开发者测试状态，并将在今年秋天与iOS15、watchOS8、macOS Monterey和tvOS15正式版一起向所有用户推送。