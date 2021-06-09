原神盛夏海岛大冒险活动攻略 1.6版本盛夏海岛大冒险活动汇总

原神在6月9日上线的1.6版本中推出了全新的夏季活动——「盛夏!海岛?大冒险!」，很多玩家还不清楚这个活动到底有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

「盛夏!海岛?大冒险!」活动

活动期间，探索海岛，完成各项挑战，即可获得「亮闪闪的漂流物」与「迷你『羽球』」，可在活动商店中兑换「法器·嘟嘟可故事集」、「北陆原胚之匣」、「智识之冕」、摆设图纸等奖励!

〓活动时间〓

〓参与条件〓

冒险等阶≥21级

完成魔神任务「巨龙与自由之歌」与四叶草之章·第一幕「真正的宝物」

※ 活动期间，可莉传说任务「真正的宝物」解锁所需冒险等阶将下调至21级，且无需消耗传说钥匙。

〓第一幕 战船?主炮!开火啦!〓

l 活动期间，完成「迷境之岛!无法预测的旅行」任务后可开启第一幕 「战船?主炮!开火啦!」。

l 活动期间，旅行者通过讨伐魔物的海上营地可获得「亮闪闪的漂流物」，可在活动商店中兑换「智识之冕」、「北陆原胚之匣」、摆设图纸「斑斓与清冽之夏」、天赋培养素材等奖励!同时，完成指定任务还可以获得原石、小道具「浪船的修理工具箱」、摩拉、大英雄的经验等奖励!

l 可与其他旅行者联机进行讨伐，完成讨伐均可获得「亮闪闪的漂流物」。

〓第二幕 漩涡?竞速!冲浪啦!〓

l 活动期间，完成「夏日征程!千万要注意安全」任务后可开启第二幕「旋涡?竞速!冲浪啦!」，同时可获得小道具「风佑之羽球」。

l 活动期间，旅行者在限定时间内通过驾驶「浪船」和飞行收集「破浪纹章」完成挑战，达成目标得分可获得原石、天赋培养素材、摩拉、大英雄的经验等奖励!

l 活动期间，旅行者一共可挑战六条航道，每天会解锁一条全新的航道。旅行者可根据地图标识驾驶「浪船」开启机关以进行挑战，完成挑战获得对应奖励。新的航道在当日开启后不再关闭，旅行者可在活动结束前反复挑战。

l 挑战得分仅记录该条赛道中单次最高得分。

l 旅行者仅可在单人游戏模式下进行挑战。

〓第三幕 武士?魔王!决斗啦!〓

l 活动期间，完成「海中魔王!静候已久之人」任务后可开启第三幕「武士?魔王!决斗啦!」。

l 活动期间，挑战「魔偶剑鬼」，完成指定任务可获得原石、摩拉、大英雄的经验等奖励!

※2021/06/2803:59活动结束后，旅行者可继续挑战「魔偶剑鬼」，但无法完成活动相关任务。

〓第四幕 羽球?爆弹!炸飞啦!〓

l 活动期间，完成「最终谜题!秘藏至今的答案」任务后可开启第四幕「羽球?炸弹!炸飞啦!」。

l 活动期间，旅行者可以借助「羽球爆弹」讨伐魔物，完成讨伐可获得「迷你『羽球』」，可在活动商店兑换「法器·嘟嘟可故事集」、摆设图纸「轻羽的礼赞」、摆设图纸「蓝海的宝钱」、摆设图纸「魔女的重唱」、武器突破素材等奖励!同时完成指定任务还可以获得原石、摩拉、大英雄的经验等奖励!

l 活动期间，可使用炼金台合成「羽球爆弹」，在活动挑战区域使用并消耗「羽球爆弹」可帮助旅行者更轻松地讨伐魔物。

l 可与其他旅行者联机进行讨伐，完成讨伐均可获得「迷你『羽球』」。

l2021/06/2803:59活动结束后，「羽球爆弹」将会消失。

〓活动说明〓

l 玩法开启期间，强化「法器·嘟嘟可故事集」将获得额外的武器经验加成。

2021/06/2903:59活动商店关闭后，「亮闪闪的漂流物」与「迷你『羽球』」将会消失，请旅行者及时兑换奖励。