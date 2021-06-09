站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:国铁集团官方公众号今天表示，12306已成为全球交易量领先的票务系统，累计注册用户近6亿，年售票40亿张，单日最高售票量突破1700万张，互联网售票量占比高达90%。
12306互联网售票于2011年上线，手机APP在2013年上线，2014年开始实名核验、快递送票服务上线。
根据官方的数据显示，12306注册用户近6亿，年售票40亿张，首尾相连绕地球9圈，日售票突破1700万张。其中互联网售票占比达90%。
站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:国铁集团官方公众号今天表示，12306已成为全球交易量领先的票务系统，累计注册用户近6亿，年售票40亿张，单日最高售票量突破1700万张，互联网售票量占比高达90%。
12306互联网售票于2011年上线，手机APP在2013年上线，2014年开始实名核验、快递送票服务上线。
根据官方的数据显示，12306注册用户近6亿，年售票40亿张，首尾相连绕地球9圈，日售票突破1700万张。其中互联网售票占比达90%。
你没有看错！合肥南合肥南，有网友发现在12306上购买火车票时，竟然还能这样选站。这是兜一圈又回来了吗？对此，中国铁路官方回表示，长三角地区首次开通环线高铁，串联起长江流域多座城市，实现一车直达，合肥南站既是起点也是终点。何为环线高铁？简单来说就是，始发站和终点站一样，线路刚好呈现一个环形。从官方公布的走向示意图来看，这条环线从合肥南出发，一路经过巢湖东、无为、铜陵、池州、安庆、桐城东、庐江西、舒城东?
经常在12306买火车票的细心小伙伴，估计会注意到，查询车次时后面有一个兑”字。其实这是铁路会员积分，用它可以兑换车票。据了解，注册铁路畅行”常旅客会员，坐火车可以享受积分累积，达到一定积分就可以兑换火车票。年满12周岁的自然人可申请成为铁路畅行”常旅客会员，参加积分累积奖励活动。可通过铁路12306网站、铁路12306App、车站设立的会员服务窗口等渠道，申请成为铁路畅行”常旅客会员。乘车积分如何计算呢？乘车积分=?
影驰科技（GALAX）今天宣布了最新的 GeForce RTX 3060 和 RTX 3060 Ti 显卡，均配备了 NVIDIA 最新的哈希率限制器，从而限制这些显卡挖掘加密货币。今天的公告是在上周影驰公司推出 RTX 3070 和 RTX 3080 LHR 显卡之后发布的。这些显卡的规格和该公司此前推出的显卡基本相同，只不过装备了修订版的LHR（低哈希率）版本的 "GA104 "或 "GA106 "ASIC，对挖矿行为进行了限值。RTX 3060 或 RTX 3060 Ti 的最老驱动程序将不能用于这些卡?
开着电动车去川藏线？在此前可以说是几乎不可能实现的挑战，不过而今，随着超级充电桩建设的完善，这一不可能也在逐渐变成可能。6月1日，蔚来汽车官方发布消息称，蔚来已打通全国第一条川西藏羌充电环线。该充电环线东起成都，西连318国道，路线超2300公里，途径四姑娘山、达古冰川、若尔盖大草原、九寨沟等风景区，覆盖整个川西阿坝州。川藏羌充电环线沿途布局12座蔚来目的地充电站。此外，从2020年9月起，蔚来正式推出一项全新的
据国外科技媒体报道：高盛（goldmansachs）周一在一份报告中表示，Coinbase Global的股价可能飙升36%，至306美元，这是获得加密货币生态系统敞口的最佳途径。
前不久，公安部最新推出了的公安交管12项便利措施，并宣布将于6月1日正式落地实施，其中最令人期待的一项就是机动车驾驶证电子化。目前，iOS版的交管12123”APP已经迎来更新，新增了多项功能，其中就上线了驾驶证电子版功能。交管12123”iOS版上线电子驾驶证功能不过，根据目前APP内提示，许多地区尚未开通电子驾驶证的领用功能，现阶段应该是只有试点区域才能使用。据此前公安部的通知，自2021年6月1日起，在天津、成都、苏州、3?
Steam硬件调查出炉，从5月份的统计来看，AMD继续缩小与Intel的差距，而显卡方面RTX 3060/3070是赢家。5月份Steam硬件调查显示，GTX 1060份额仍然位居第一，但它近三年半的统治看起来很不稳定。使用Pascal卡的调查参与者数量再次下降，降至8.95%。与此同时，GeForce GTX 1650在上个月经历了最高的用户增长（+0.10%），在5月份的份额越来越接近第二名GTX 1050 Ti。GTX 1650也是4月份表现最好的显卡，最终可能夺得榜首位置，因为NV正?
5月份Steam硬件调查有趣的数据是在显卡领域。尽管RTX 3060和RTX 3070存在无休止的供应问题，但它们上个月在Steam用户当中的份额升幅最大，与GTX 1650共享这一荣誉。5月份Steam硬件调查显示，GTX 1060份额仍然位居第一，但它近三年半的统治看起来很不稳定。使用Pascal卡的调查参与者数量再次下降，降至8.95%。与此同时，GeForce GTX 1650在上个月经历了最高的用户增长（+0.10%），在5月份的份额越来越接近第二名GTX 1050 Ti。GTX 16
全球半导体市场产能紧张已经持续半年多了，代工厂纷纷开始涨价，7nm、5nm等先进产能倒是涨的不多，反而是28nm这样的成熟工艺涨价涨价，其中UMC联电已经多次涨价，消息称明年会涨到2300美元。从2010年底台积电量产算起，28nm已经问世10年了，在全球晶圆代工市场上，28nm的产值依然有上百亿美元，其中第一大厂台积电占了差不多60%的份额，他们的28nm代工价格也是最高的，此前也有消息称台积电取消了报价优惠，变相涨价。另外一个28nm
苹果在WWDC2021 上表示，全球有 175 个国家的 6 亿用户使用App Store。苹果迄今已向开发者支付了 2300 亿美元的佣金。
今天，京东618正式官宣，将从5月24日开始持续至6月20日。与此同时，京东还对外发布了今年618的七大趋势：消费回流、全渠道开花、新品类层出不穷、产业助推乡村振兴、可持续发展、新服务消费模式涌现、供应链数智化。
据国外科技媒体报道：比特币周二下跌7%至33100美元，此前美国执法官员表示，他们能够追回230万美元的比特币，这些比特币是支付给一批黑客的赎金，这些黑客是造成殖民地管道瘫痪的罪魁祸首。一位分析师告诉彭博社，调查人员可以追踪并扣押加密货币的事实可能引发了抛售。
【TechWeb】5月22日消息 ，今天凌晨，在线招聘平台BOSS直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开发行（IPO）申请，拟于纳斯达克挂牌上市，股票代码BZ。高盛、摩根士丹利及瑞银为此次IPO承销商。BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏在股东信中表示，受益于移动互联网普及、创新创业迸发的时代红利，公司创立七年随着国家经济发展持续增长。强调“我们坚信行业归根到底服务于‘人’：通过帮助人的发展，促进人力资源更为合理的?
比特币价格又一次跳水，日内跌幅7%，5分钟内，这次暴跌的原因又不同了，与美国司法部查获价值230万美元的比特币赃款有关。本来比特币价格从昨天开始逐渐走高，然而而北京时间周二（6月8日）凌晨5点左右开始暴跌，几分钟内就跳水2000美元，跌破3.4万美元了，截至发稿时，最新价格33658美元，日内跌幅7%。受此影响，其他数字货币价格也被拉下来了，以太币跌破2600美元，日内跌幅6%，而BCH、LTC、ZEC等币种跌幅在10%左右甚至更高。这?
据国家邮政局公布的数据显示，1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成304.3亿件，同比增长59.9%；业务收入累计完成3061.6亿元，同比增长35.8%。其中，同城业务量累计完成38.6亿件，同比增长18.3%；异地业务量累计完成258.4亿件
6月1日零点，京东618年中消费狂欢打响，京东家电各品类立即开启极速冲刺模式，开场仅十分钟，10000元以上中高端电视产品便领跑大屏消费市场，成交额同比增长超200%；400升以上多开门、超大容量冰箱成交额同比增长5倍；分区洗洗衣机受欢迎程度更是超乎想象，成交额同比增长了20倍；海信真空冰箱、卡萨帝原石冰箱、Colmo分区洗衣机更是取得了10秒成交额超去年全天的惊人战绩…… 作为夏季居家必备解暑神器的空调品类，在京东618的家
5月11日消息，百度贴吧不少网友反馈，MIUI 12.5已推送至Redmi K30 Pro。这是Redmi 2020年推出的高端旗舰，采用了弹出全面屏方案，是Redmi K系列最后一款弹出屏骁龙865旗舰手机。这次K30 Pro更新的是MIUI 12.5稳定内测版，后续会大规模推送给Redmi K30 Pro用户。官方介绍，MIUI 12.5新增智能剪切板隐私保护、文件沙盒机制、网页浏览隐私保护、位置信息隐私保护四大功能，以全球最严格的隐私标准保护用户数据安全，部分方面甚至超越?
印度新冠疫情已经崩溃，各种奇葩事情也是接连不断，比如村民拒绝进入医院(当然很多时候根本进不去)，集体躺在地上由无证医生输液还不戴口罩据媒体报道，印度北德里市长普拉卡什承认，4月19日至5月6日期间，至少有23名新冠肺炎患者在没有通知医院的情况下，逃离了医院。他们逃离的拉奥医院是印度首都最大的公立医院，为新冠患者预留了250张床位。普拉卡什表示，这些人可能在其他地方获得了更好的医疗救治，这种情况在其他医院也发生
受疫情冲击，网络远程办公已经成为新常态。根据市场调查机构 Canalys 公布的最新报告，美国个人电脑的出货量比去年同期增长了 73%，这使得总销量达到了 3400 万台。受行情影响，苹果公司本季度销量同比增加了 36%，不过惠普的表现更加突出，共计售出了 1100 万台，年增长率达到了惊人的 122.6%。正如 Canalys 所指出的，通常情况下每年的第 1 季度都是数码产品的淡季，因为很多消费者都已经在圣诞购物季的时候完成了购买。不过受疫
5月12日消息，今日，恒大汽车发布公告，首次对外公布专利信息。公告表示，截至公告日，恒大新能源汽车集团（含下属企业）已在中国及国外总共申请专利3012件，其中已获得授权专利1355件。这些专利涵盖纯电动底盘架构、悬架系统、转向控制、制动控制、整车控制、热管理系统、电芯、电池模组、电池包、电池管理系统、电机和电控、电子电气架构、车身和内外饰、车联网、自动驾驶、生产制造、智慧充电等核心领域。如此之多的专利也预示?
想必大家最近已经被不少在线教育集团相关文章刷屏了，高途、猿辅导、作业帮等等在线教育集团纷纷开始裁员。2020年还在风口上起舞的在线教育行业..
近日，广州市全民钱包科技有限公司荣获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的国家高新技术企业资质证书和牌匾，..
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魔兽世界怀旧服中法师有一个非常重要的技巧，对DPS的帮助极其之大，那就是边走边吃喝的技巧，目前也是有方便的WA字符串，很多玩家还不清楚怎么弄，..
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