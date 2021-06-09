12306注册用户近6亿 年售票40亿张

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12306注册用户近6亿 年售票40亿张

2021-06-09 15:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:国铁集团官方公众号今天表示，12306已成为全球交易量领先的票务系统，累计注册用户近6亿，年售票40亿张，单日最高售票量突破1700万张，互联网售票量占比高达90%。

12306网站

12306互联网售票于2011年上线，手机APP在2013年上线，2014年开始实名核验、快递送票服务上线。

根据官方的数据显示，12306注册用户近6亿，年售票40亿张，首尾相连绕地球9圈，日售票突破1700万张。其中互联网售票占比达90%。

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