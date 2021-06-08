2021Q1中国可穿戴设备市场出货量2729万台 同比增长42.6%

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2021Q1中国可穿戴设备市场出货量2729万台 同比增长42.6%

2021-06-08 17:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月8日消息:据日前IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2021年第一季度》显示，2021年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2729万台，同比增长42.6%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为2，330万台，同比增长42.3%，智能可穿戴设备出货量为398万台，同比增长44.3%。

报告称，华为依靠手表和耳机两大产品线的出色表现呈现同比显著增长。小米受到手环产品线的影响出现同比小幅下降，市场对于下一代小米手环的观望态度成为其本季度手环出货不佳的原因之一。苹果受到其 Apple Watch 的出货节奏影响，本季度呈现同比小幅下滑。步步高由于旗下小天才儿童手表出货同比大幅增长（2021年第一季度中国儿童手表市场需求显著复苏，出货量同比增长62%）， 回归正常出货水平。OPPO 位列第五，其手环产品和具有高性价比的蓝牙耳机产品提供了持续支撑。

IDC 中国高级研究经理潘雪菲认为:「在现有产品功能和应用场景下，中国手环市场的未来增速除了受到需求影响，单纯的屏幕升级和小幅功能迭代所带来的价格提升，也可能对未来市场规模的增速有所制约。在手表市场通过运动健康的定位初步呈现出巨大潜力的同时，手环产品的使用场景和定位区隔亟待挖掘。否则，追求极致的性价比依然是手环市场无法避免的竞争循环。」

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